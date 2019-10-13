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Подкаст "Кляті питання": Тепер, коли хтось каже "прес-конференція Зеленського", усі напружуються

Федір Попадюк, Роман РоманюкНеділя, 13 жовтня 2019, 13:31
Подкаст Кляті питання: Тепер, коли хтось каже прес-конференція Зеленського, усі напружуються
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Днями президент Володимир Зеленський влаштував справжній марафон. Замість типової прес-конференції, він 14 годин відповідав на питання журналістів у київському закладі Kyiv Food Market.

Щоб зрозуміти що показала ця зустріч Зеленського з журналістами, та чому був обраний саме такий формат, автор подкасту "Кляті питання" поспілкувався з журналістом "Української правди" Романом Романюком, який провів у Kyiv Food Market цілий день. Що з цього вийшло, можна послухати нижче:

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Чому в команді Зеленського вирішили відійти від формату звичайної прес-конференції?
  • Чи зміг Зеленський довести журналістам, що він став краще розбиратись у багатьох питаннях?   
  • У чому мінуси формату прес-марафону та як його треба покращити у майбутньому?
  • Чим зустріч з журналістами Зеленського відрізняється від прес-конференцій Порошенка, Януковича та Ющенка?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

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Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

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Теми: Зеленськийпрезидент
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