Подкаст "Кляті питання": "Тепер, коли хтось каже "прес-конференція Зеленського", усі напружуються "
Днями президент Володимир Зеленський влаштував справжній марафон. Замість типової прес-конференції, він 14 годин відповідав на питання журналістів у київському закладі Kyiv Food Market.
Щоб зрозуміти що показала ця зустріч Зеленського з журналістами, та чому був обраний саме такий формат, автор подкасту "Кляті питання" поспілкувався з журналістом "Української правди" Романом Романюком, який провів у Kyiv Food Market цілий день. Що з цього вийшло, можна послухати нижче:
Подкаст доступний всюди:
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Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання" запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.
Що у подкасті?
- Чому в команді Зеленського вирішили відійти від формату звичайної прес-конференції?
- Чи зміг Зеленський довести журналістам, що він став краще розбиратись у багатьох питаннях?
- У чому мінуси формату прес-марафону та як його треба покращити у майбутньому?
- Чим зустріч з журналістами Зеленського відрізняється від прес-конференцій Порошенка, Януковича та Ющенка?
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