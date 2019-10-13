Подкаст "Кляті питання": Теперь, когда кто-то говорит "пресс-конференция Зеленского", все напрягаются

Днями президент Володимир Зеленський влаштував справжній марафон. Замість типової прес-конференції, він 14 годин відповідав на питання журналістів у київському закладі Kyiv Food Market.

Щоб зрозуміти що показала ця зустріч Зеленського з журналістами, та чому був обраний саме такий формат, автор подкасту "Кляті питання" поспілкувався з журналістом "Української правди" Романом Романюком, який провів у Kyiv Food Market цілий день. Що з цього вийшло, можна послухати нижче:

Подкаст доступний всюди:

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Що у подкасті?