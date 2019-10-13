Подкаст "Кляті питання": Теперь, когда кто-то говорит "пресс-конференция Зеленского", все напрягаются

Федор Попадюк, Роман РоманюкRoman Romaniuk
КОЛЛАЖ: АНДРЕЙ КАЛИСТРАТЕНКО
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Воскресенье, 13 октября 2019, 13:31

Днями президент Володимир Зеленський влаштував справжній марафон. Замість типової прес-конференції, він 14 годин відповідав на питання журналістів у київському закладі Kyiv Food Market.

Щоб зрозуміти що показала ця зустріч Зеленського з журналістами, та чому був обраний саме такий формат, автор подкасту "Кляті питання" поспілкувався з журналістом "Української правди" Романом Романюком, який провів у Kyiv Food Market цілий день. Що з цього вийшло, можна послухати нижче:

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Чому в команді Зеленського вирішили відійти від формату звичайної прес-конференції?
  • Чи зміг Зеленський довести журналістам, що він став краще розбиратись у багатьох питаннях?   
  • У чому мінуси формату прес-марафону та як його треба покращити у майбутньому?
  • Чим зустріч з журналістами Зеленського відрізняється від прес-конференцій Порошенка, Януковича та Ющенка?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Що таке "формула Штайнмаєра?". Гість випуску: Сергій Сидоренко

Чому розмова Зеленського з Трампом може призвести до імпічменту президента США? Гість випуску: Володимир Дубовик

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Темы: Зеленский президент


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