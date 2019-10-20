Подкаст "Кляті питання": Керівництво МОЗ не розуміло, що їхній внутрішній конфлікт є більш масштабним

Федір Попадюк, Ірина АндрейцівІрина Андрейців
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО
11755 переглядів
Неділя, 20 жовтня 2019, 08:26

Останні півтори місяці у Міністерстві охорони здоров’я тривав конфлікт між новим політичним керівництвом та працівниками міністерства.

Він розпочався з того, що 23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій, але отримав відмову.  

Все, що відбувалося далі, нова команда МОЗ називала "притиркою". Працівники ж міністерства вважали, що  дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні.

Щоб зрозуміти, що відбувалося у МОЗ, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поспілкувався з журналісткою УП. Життя Іриною Андрейців, яка уважно слідкувала за цією темою останній місяць. Що з цього вийшло – можна послухати нижче: 

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • З чого почався конфлікт у МОЗ?
  • Чому звільнили Державного секретаря МОЗ Артема Янчука?
  • Що каже про конфлікт міністерка Зоряна Скалецька?
  • Яка подальша доля медичної реформи?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Підсумки зустрічі Зеленського з журналістами. Гість випуску: Роман Романюк

Що таке "формула Штайнмаєра?". Гість випуску: Сергій Сидоренко

Чому розмова Зеленського з Трампом може призвести до імпічменту президента США? Гість випуску: Володимир Дубовик

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Теми: МОЗ Скалецька


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вакцинація має бути обов'язковою – очільниця МОЗ 18 жовтня 2019, 16:28
В університеті Федьковича у Чернівцях стався спалах кору 18 жовтня 2019, 15:40
Скалецька розказала, коли в Україні запустять трансплантацію 18 жовтня 2019, 12:56
Головні новини
Конгресмени вимагають в Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією
Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км
"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої
Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор
Усі новини
Публікації
Слід Зеленського
Реванш Порошенка – це не повернення п'ятого президента до влади, що видається неймовірним сценарієм. Справжній реванш Порошенка – це тотальне банкрутство Зеленського, на тлі якого ПОП буде виглядати визначною історичною фігурою. (рос.)
19 жовтня 2019, 06:00 — Михайло Дубинянський
Як побудувати персональний бренд: план дій від Ярослави Гресь
"80% людей на світі — просто глядачі, 19% — актори і тільки 1% — сценаристи". Дайте собі відповідь на запитання, хто ви.
19 жовтня 2019, 16:30
"Український Єрусалим". Перевернутий Ісус, "Вій" і підземелля в Седневі
Що загрожує дерев'яному козацькому храму 18 століття, чому актриса Варлей, що грала у "Вії" панночку, боїться їхати до Седнева, куди зникли мумії роду Лизогубів і через що річку Снов називають "Північним Йорданом". (рос.)
18 жовтня 2019, 06:00 — Євген Руденко, Ельдар Сарахман
Подкаст "Кляті питання": Керівництво МОЗ не розуміло, що їхній внутрішній конфлікт є більш масштабним
Останні півтори місяці у Міністерстві охорони здоров’я тривав конфлікт між новим політичним керівництвом та працівниками міністерства. У чому його причина та чим він закінчився?
20 жовтня 2019, 08:26 — Федір Попадюк, Ірина Андрейців
Усі публікації