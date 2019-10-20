Подкаст "Кляті питання": Руководство МОЗ не понимало, что их внутренний конфликт куда более масштабный
Останні півтори місяці у Міністерстві охорони здоров’я тривав конфлікт між новим політичним керівництвом та працівниками міністерства.
Він розпочався з того, що 23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій, але отримав відмову.
Все, що відбувалося далі, нова команда МОЗ називала "притиркою". Працівники ж міністерства вважали, що дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні.
Щоб зрозуміти, що відбувалося у МОЗ, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поспілкувався з журналісткою УП. Життя Іриною Андрейців, яка уважно слідкувала за цією темою останній місяць. Що з цього вийшло – можна послухати нижче:
Подкаст доступний всюди:
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Що у подкасті?
- З чого почався конфлікт у МОЗ?
- Чому звільнили Державного секретаря МОЗ Артема Янчука?
- Що каже про конфлікт міністерка Зоряна Скалецька?
- Яка подальша доля медичної реформи?
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