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Подкаст "Кляті питання": Руководство МОЗ не понимало, что их внутренний конфликт куда более масштабный

Федор Попадюк, Ирина АндрейцивВоскресенье, 20 октября 2019, 08:26
Подкаст Кляті питання: Руководство МОЗ не понимало, что их внутренний конфликт куда более масштабный
КОЛЛАЖ: АНДРЕЙ КАЛИСТРАТЕНКО

Останні півтори місяці у Міністерстві охорони здоров’я тривав конфлікт між новим політичним керівництвом та працівниками міністерства.

Він розпочався з того, що 23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій, але отримав відмову.  

Все, що відбувалося далі, нова команда МОЗ називала "притиркою". Працівники ж міністерства вважали, що  дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні.

Щоб зрозуміти, що відбувалося у МОЗ, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поспілкувався з журналісткою УП. Життя Іриною Андрейців, яка уважно слідкувала за цією темою останній місяць. Що з цього вийшло – можна послухати нижче: 

Подкаст доступний всюди:

Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • З чого почався конфлікт у МОЗ?
  • Чому звільнили Державного секретаря МОЗ Артема Янчука?
  • Що каже про конфлікт міністерка Зоряна Скалецька?
  • Яка подальша доля медичної реформи?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

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Що таке "формула Штайнмаєра?". Гість випуску: Сергій Сидоренко

Чому розмова Зеленського з Трампом може призвести до імпічменту президента США? Гість випуску: Володимир Дубовик

Що таке ринок землі та нащо він потрібен? Гість випуску: Олег Нів’євський 

Що не так з наркополітикою в Україні? Гість випуску: Тарас Ратушний

Що таке відкриті виборчі списки? Гість випуску: Андій Андрушків

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

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