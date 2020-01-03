Куточки України, які нас вразили. Найкращі репортажі УП в 2019 році

Громадські страхи та песимістичні очікування, сплеск оптимізму та надії на краще – таким увійшов в історію України 2019 рік.

Незважаючи на зміну влади, незмінними залишаються багата історія, різноманітність і краса України.

Як виглядає наша Батьківщина з середини Дніпра, і які таємниці минулого зберігають її степи; як живе на краю географії Ізмаїл; що чекають від Володимира Зеленського в його рідному місті; у що вірять українські мормони; і чому їдуть за любов'ю до Трускавця – "Українська правда" згадує свої найкращі репортажі 2019 року.

"Шайба" – танцпол у місцевому Палаці культури, який працює 40 років ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН

Про Трускавець як місто для любовних утіх складають легенди. Репортери УП побували на дискотеці "Шайба", яка впродовж пів століття допомагає знайомитися, створювати сім'ї та розлучатися теж.

Той або вже не той? Наші журналісти провели два дні на одеському "Привозі", щоб вивчити всю правду і міфи легендарного ринку.

Занурившись у специфіку індустріального Кривого Рогу, малої батьківщини Володимира Зеленського, стає більш зрозумілою природа їдких жартів "Кварталу 95". Суворе місто, де замість метро під землею ходять трамваї, відбиває бажання дивитися на світ крізь рожеві окуляри.

Безробіття, проблемна інфраструктура, відтік молоді в Росію та Європу, ностальгія за СРСР – Городня, рідне містечко прем'єр-міністра Гончарука, виявивилася схожою на Україну в мініатюрі.

На територію мормонського храму впускають всіх охочих, але, щоб потрапити всередину культової будівлі, потрібно стати членом церкви ФОТО: ЕЛЬДАР САРАхМАН

Їх часто називають сектантами, розповідають страшні історії про те, що відбувається всередині помпезного храму, який зачинено для сторонніх.

Журналісти УП не злякалися і побували всередині головного центру мормонів на теренах колишнього СРСР.

Ізмаїл з рештою України пов'язує тільки один залізничний рейс ФОТО: єВГЕН РУДЕНКО

Один з найбільших портів на Дунаї та одне з найбільш незвіданих міст України, розташованих на краю географії, – чим не привід, щоб відвідати Ізмаїл?

Україна з середини Дніпра – видовище, якого позбавлена більшість українців. Репортери УП провели дві доби на буксирі з двома баржами та зафікісували ділянку річкового шляху в 855 кілометрів.

На березі Каховського водосховища, за 150 кілометрів від Запоріжжя, розташований найбільший могильник степової України – Мамай-Гора. Пам'ятник світового значення і одне з найбільших середньовічних кладовищ у Європі.

УП взяла участь в унікальних розкопках.

Музей налічує чотири роботи Пабло Пікассо, серед яких "Голуб миру" та керамічний глечик "Людина і сова" ФОТО: кОСТЯНТИН БУНОВСЬКИЙ

Щоб побачити картини Пікассо і Малевича, не обов'язково їхати в музеї європейських столиць і великих міст. У селі Пархомівка, за 100 кілометрів від Харкова, сільський музей перетворився на Лувр у мініатюрі.

Селище, де стоїть церква, у якій знімали "Вій". Журналісти УП вирушили до Седнева, щоб побачити, наскільки багата й унікальна історія населеного пункту, де мешкає менше, ніж тисяча осіб.

Головний архітектурний ансамбль Чернівців та усієї Буковини. Чернівецький національний університет щорічно відвідують сотні тисяч туристів. У 2011 році його визнали об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО.

Але чи зможе він зберегти цей статус?

У надрах українських каналізацій щорічно розчиняються сотні мільйонів рулонів туалетного паперу. Як з'являється один з найважливіших гігієнічних продуктів, до чого тут вибори президента, гетьман Виговський і сім'я Вакарчука – УП побувала на делікатному виробництві.