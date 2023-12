Кращі тексти вихідного дня – 2020

Постійні читачі "Української правди" звикли, що на вихідних на сайті час для публіцистики.

Зазвичай, саме під цими текстами спалахують найбурхливіші дискусії. Але й хвалять їх дуже багато читачів.

УП вирішила нагадати кращі 10 текстів вихідного дня 2020 року.

Що таке, власне, "малоросійство"? Чи справді президент є його носієм? І як виміряти "малоросійський синдром" у суспільстві?

Реальність же в тому, що ми живемо пліч-о-пліч з епідеміями всю нашу історію – і різниця лише у викупі, який ми їм платимо.

Бажання, які країна пов'язувала з Володимиром Зеленським рік тому, могли бути інфантильними, завищеними, суперечливими – але вони піддавалися виконанню хоча б теоретично. Бажання, що замінили їх в 2020-му, нездійсненні в принципі. Виконати їх не в змозі ніхто.

Продовження карантину відгукнеться безробіттям і бідністю. Скасування карантину загрожує переповненими лікарнями і похоронами. Який би варіант ви не вибрали – виграє казино.

Хоча людина протягом усієї своєї історії вдало адаптувалася під впливом зовнішніх умов, питання сьогоднішнього дня не в адаптації, а в зміні моделі розвитку.

В українському суспільстві немає консенсусу щодо того, як вирішувати проблему Донбасу. І з головною національної дискусією — про те, як повернути окупований Донбас — ймовірно, все частіше звучатимуть суперечки про те, чи варто взагалі його повертати.

33,5% українців, опитаних КМІС в 2020 році, шкодують про розпад Радянського Союзу. 34% не схвалюють заборону комуністичної символіки. І ці солідні цифри турбують нашу громадськість нітрохи не менше, ніж кремлівські меседжі.

Протести в Білорусі – несподіванка. Саме так сприйняли події після президентських виборів більшість українців. Це такий собі Фенікс, який з'явився з попелу і мав би зникнути в нікуди.

Президентські вибори в Україні щоразу перетворюються в референдум за майбутнє. За наші голоси у другому турі борються не політики. Битва йде між цивілізаційними пропозиціями.

"A house divided against itself can not stand", – ця біблійна мудрість процитована Авраамом Лінкольном в середині XIX століття, знову знаходить актуальність в Америці XXI століття.