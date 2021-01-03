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Кращі тексти вихідного дня – 2020

"Українська Правда"Неділя, 3 січня 2021, 05:30
Колаж: Андрій Калістратенко

Постійні читачі "Української правди" звикли, що на вихідних на сайті час для публіцистики.

Зазвичай, саме під цими текстами спалахують найбурхливіші дискусії. Але й хвалять їх дуже багато читачів.

УП вирішила нагадати кращі 10 текстів вихідного дня 2020 року.

"Комплекс малороса". Чи є він у Зеленського і більшості українців

 

Що таке, власне, "малоросійство"? Чи справді президент є його носієм? І як виміряти "малоросійський синдром" у суспільстві?

Бог з пробірки, або Вірус стане перевіркою на міцність для всього світу

 

Реальність же в тому, що ми живемо пліч-о-пліч з епідеміями всю нашу історію – і різниця лише у викупі, який ми їм платимо.

Виконавець бажань

 

Бажання, які країна пов'язувала з Володимиром Зеленським рік тому, могли бути інфантильними, завищеними, суперечливими – але вони піддавалися виконанню хоча б теоретично. Бажання, що замінили їх в 2020-му, нездійсненні в принципі. Виконати їх не в змозі ніхто.

Тест на внутрішнього жлоба

 

Продовження карантину відгукнеться безробіттям і бідністю. Скасування карантину загрожує переповненими лікарнями і похоронами. Який би варіант ви не вибрали – виграє казино.

Світ без/майбутнього

 

Хоча людина протягом усієї своєї історії вдало адаптувалася під впливом зовнішніх умов, питання сьогоднішнього дня не в адаптації, а в зміні моделі розвитку.

Відрізати ОРДЛО. Чому не варто відмовлятися від окупованого Донбасу

 

В українському суспільстві немає консенсусу щодо того, як вирішувати проблему Донбасу. І з головною національної дискусією — про те, як повернути окупований Донбас — ймовірно, все частіше звучатимуть суперечки про те, чи варто взагалі його повертати.

СРСР, який вони втратили

 

33,5% українців, опитаних КМІС в 2020 році, шкодують про розпад Радянського Союзу. 34% не схвалюють заборону комуністичної символіки. І ці солідні цифри турбують нашу громадськість нітрохи не менше, ніж кремлівські меседжі.

Живє Бєларусь!

 

Протести в Білорусі – несподіванка. Саме так сприйняли події після президентських виборів більшість українців. Це такий собі Фенікс, який з'явився з попелу і мав би зникнути в нікуди. 

Президент з тисячею облич

 

Президентські вибори в Україні щоразу перетворюються в референдум за майбутнє. За наші голоси у другому турі борються не політики. Битва йде між цивілізаційними пропозиціями.

Дім поділений

 

"A house divided against itself can not stand", – ця біблійна мудрість процитована Авраамом Лінкольном в середині XIX століття, знову знаходить актуальність в Америці XXI століття.

Теми: ЗеленськийкоронавірусБілорусьУкраїна


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