Коломойський про "переговори на матчі": Я Чернишова з Бахматюком переплутав, а Арахамію тролив

Бізнесмен Ігор Коломойський запевняє, що на матчі "Динамо" - "Бенфіка" ні з ким не проводив жодних серйозних переговорів.

Джерело: Коломойський у коментарі кореспонденту УП

Пряма мова: "Ви мене запитуєте про Чернишова, так я не знав, хто це такий. Я подумав, що це Бахматюк (ексвласник VAB Банку, підозрюваний у розкраданні 1,2 млрд грн кредиту НБУ -ред) повернувся, тому з ним привітався. Я ще запитую Сашу Волкова - це що, Бахматюк повернувся? А він мені каже: "ти що, це ж Чернишов".

Деталі: На уточнююче запитання, чому вони розмовляли із міністром близько 30 хв, як про це пишуть ЗМІ, Коломойський відповів: "Так я його ж не знаю, ми не говорили, а просто привіталися. Я прийняв його за Бахматюка. Я з Чернишовим-Бахматюком привітався і поруч взагалі не перебував. Весь час спілкувався з Волковим".

Так само Коломойський розповів про свою розмову з Арахамією, підтверджуючи версію голови фракції "Слуга народу".

Пряма мова: "Він вже журналістам сказав про жарти, то я доповню. Він не сидів у віп-ложі, а був поруч. Він прийшов на стадіон зі своєю сім‘єю, а дітям накупив дудки. Ці його діти в ті дудки голосно свистіли. Я йому почав спеціально голосно гукати: "Давиде, це твої діти?". Він мені кричить: "так". Я його запитую: "ти нащо їм дудки купив?" Він мені у відповідь гукає: "бо вони просили." Я йому крикнув: "так візьми своїх дітей у парламент, нехай Разумкову дудять.

Я ще йому додав: готуйся декларацію подавати".

фото дмитра ларіна, уп

Що передувало: На футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бенфіка", що пройшов у Києві 14 вересня, було багато можновладців і, за даними джерел, вони вели перемовини у VIP-ложі.

Одне джерело УП повідомило, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов мав бесіду з Ігорем Коломойським. ZN.ua повідомляє, що ця закрита бесіда тривала 30 хвилин.

Два джерела "Української правди" кажуть, що Давид Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Арахамія запевнив журналістів, що на футбольному матчі з Коломойським "обмінявся жартами про деолігархічний закон", а також заперечив переговори про відставку Разумкова.