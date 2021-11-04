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FUCKс санкціям. Як Кличко, Коломойський та інші підсанкційного Фукса з ювілеєм вітали

Михайло ТкачЧетвер, 4 листопада 2021, 05:30
Колаж: Андрій Калістратенко

Цьогоріч санкції РНБО накладали на компанії, на приватні літаки, на цілі списки людей, наприклад, кримінальних авторитетів, контрабандистів і навіть окремих представників великого бізнесу. 

Але нещодавно з'ясувалося що у списках криміналітету більше ста помилок, а деякі люди дивним чином встигли переписати компанії на інших власників. 

За декілька днів до введення санкцій, літаки не менш загадково встигали вилетіти з України, і закордоном зараз вони вже продані або їх продають. 

Читайте більше: Полетіли з-під санкцій. Як Козак, Хомутиннік та інші рятували свої літаки від санкцій РНБО. РОЗСЛІДУВАННЯ

Саме тому ми вирішили поцікавитися, як живеться під санкціями представникам великого бізнесу.

Ця історія – про одного з найбагатших людей країни, бізнесмена Павла Фукса. Влітку він потрапив під повний пакет санкцій, а це – блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України. 

Тоді мільйонер скаржився, що йому фінансово допомагають друзі.  Але, незважаючи на це, Фуксу вдалося відсвяткувати свій 50-річний ювілей із розмахом та у Венеції. На його свято завітали київський мер Віталій Кличко, олігарх Ігор Коломойський, колишній очільник Нацполіції Сергій Князєв та багато інших. 

Хто ще прийшов привітати опального бізнесмена та розважав поважних гостей? І як за три дні під Києвом на честь Фукса побудували справжнісіньку "потьомкінську Венецію" посеред гольф-поля – у новому сюжеті Михайла Ткача.

Михайло Ткач, УП

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Теми: санкціїФуксВіталій КличкоКоломойськийКнязєв


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