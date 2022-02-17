Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДніпроПетровський день народження

Михайло ТкачЧетвер, 17 лютого 2022, 05:30
Колаж: Андрій Калістратенко

13 лютого у Дніпрі відсвяткував 59-й день народження олігарх Ігор Коломойський.

За інформацією з наших джерел, на святкування мали приїхати більше 50-ти гостей. І саме тому 13 лютого склалася парадоксальна ситуація, коли з одного боку з України масово відлітали десятки чартерів з бізнесменами, політиками та їхніми родинами, а з іншого – близько десяти чартерів летіли в бік Дніпра. Не дивлячись на попередження західних розвідок про можливий наступ Російської Федерації. 

Під час зйомок в Дніпрі охоронці одного з гостей дня народження Коломойського з ножем напали на знімальну групу "Української правди". Нападником виявився охоронець бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько "Нарік". При цьому сам бізнесмен особисто погрожував нашим журналістам.

Що пов'язує Ігоря Валерійовича з Петровським ("Наріком")? Чи міг Коломойський відсвяткувати день народження, не порушивши встановлений лондонським судом ліміт на витрати у 20 тисяч фунтів на тиждень? Та хто з народних депутатів приїхав привітати олігарха?

Михайло Ткач, УП

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП?
Михайло Ткач, журналіст УП
Друзі, вступайте до Клубу "Української правди", аби підтримати журналістику, що приводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства
Приєднатись
Теми: КоломойськийсвяткуванняолігархинападДніпро
powered by lun.ua
Головне на Українській правді
олімпіада

Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

— Євген Будерацький
Політрозклади

Велике будівництво. Як Зеленський та його партія готуються до виборів

— Роман Кравець
інтерв'ю

Іван Семесюк: Ми всі довбой*би поголовно. Але у нас в серцях горить вогник свободи

— Михайло Кригель, Ельдар Сарахман, Дмитро Ларін

Волонтерка Аліна Михайлова про повернення з війни, нагороду "Да Вінчі" та внутрішній флюгер

— Ольга Кириленко
інтерв'ю

Екскерівник розвідки Бурба: Питання не в тому, чи буде наступ. Питання в тому, чи ми готові

— Севгіль Мусаєва, Соня Лукашова

Які перспективи великої війни в Україні?

— Андрій Загороднюк, Аліна Фролова , Олексій Павлючик

"Сенк'ю, містер Блінкен". Як і чому Порошенко уник арешту

— Роман Романюк, Роман Кравець, Ольга Кириленко
інтерв'ю

Олександр Клименко, який переміг у конкурсі на керівника САП, про затягування відбору, справу Татарова і свої плани перевірити прокурорів

— Соня Лукашова

"Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка

— Соня Лукашова, Роман Романюк, Роман Кравець

Перша антиолігархічна. Все, що потрібно знати про головну війну Зеленського – сили, цілі, тактика противників

Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець, Євген Будерацький