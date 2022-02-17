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ДнепрПетровский день рождения

Михаил ТкачЧетверг, 17 февраля 2022, 05:30
Коллаж: Андрей Калистратенко

13 лютого у Дніпрі відсвяткував 59-й день народження олігарх Ігор Коломойський.

За інформацією з наших джерел, на святкування мали приїхати більше 50-ти гостей. І саме тому 13 лютого склалася парадоксальна ситуація, коли з одного боку з України масово відлітали десятки чартерів з бізнесменами, політиками та їхніми родинами, а з іншого – близько десяти чартерів летіли в бік Дніпра. Не дивлячись на попередження західних розвідок про можливий наступ Російської Федерації. 

Під час зйомок в Дніпрі охоронці одного з гостей дня народження Коломойського з ножем напали на знімальну групу "Української правди". Нападником виявився охоронець бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько "Нарік". При цьому сам бізнесмен особисто погрожував нашим журналістам.

Що пов'язує Ігоря Валерійовича з Петровським ("Наріком")? Чи міг Коломойський відсвяткувати день народження, не порушивши встановлений лондонським судом ліміт на витрати у 20 тисяч фунтів на тиждень? Та хто з народних депутатів приїхав привітати олігарха?

Михайло Ткач, УП

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Темы: КоломойскийпразднованияолигархинападениеДнепр


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