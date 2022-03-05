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"Боже, зупини ворога". Діти малюють війну 

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 20:00
Боже, зупини ворога. Діти малюють війну 

10 днів, сидячи в укриттях в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

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Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Анастасія Терешкова, 8 років, Чернівці
Анастасія Терешкова, 8 років, Чернівці
Влада, 10 років, Біла Церква
Влада, 10 років, Біла Церква
Владислав, 6 років, Стрий
Владислав, 6 років, Стрий
 
 
Дар'я, 9 років, Київ
 
Єва Шапошникова, 10 років, Харків
 
Ілля, 10 років. Сидячі у бомбосховищі у Вінниці
 
Максим Терешков, 6 років, Чернівці
 
На жаль, автор малюнку був не зазначений в листі
 
Це автопортрет моєї доньки Соломії Панасюк з Сум у її день народження 2 березня 2022
 
Ярик, 12 років, Біла Церква

Українська правда 

Теми: дітивійнаУкраїнаармія
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