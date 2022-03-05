Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Боже, зупини ворога". Діти малюють війну 

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 21:00

10 днів, сидячи в укриттях в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Дивіться також: Танки і янголи. Українські діти малюють війну

Їх прийшли денацифікувати. Як діти малюють війну

Володимир Зеленський і руський танк-какашка. Діти малюють війну

"Окупанти, ви задовбали". Діти малюють війну

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Анастасія Терешкова, 8 років, Чернівці
Анастасія Терешкова, 8 років, Чернівці
Влада, 10 років, Біла Церква
Влада, 10 років, Біла Церква
Владислав, 6 років, Стрий
Владислав, 6 років, Стрий
 
 
Дар'я, 9 років, Київ
 
Єва Шапошникова, 10 років, Харків
 
Ілля, 10 років. Сидячі у бомбосховищі у Вінниці
 
Максим Терешков, 6 років, Чернівці
 
На жаль, автор малюнку був не зазначений в листі
 
Це автопортрет моєї доньки Соломії Панасюк з Сум у її день народження 2 березня 2022
 
Ярик, 12 років, Біла Церква

Українська правда 

Теми: дітивійнаУкраїнаармія
powered by lun.ua
Головне на Українській правді

"Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Соня Лукашова

Завтра була війна. Історія "України" від першої особи

— Михайло Кригель
інтерв'ю

Патрульний Сергій Петрик про поліцію зсередини, можливості Монастирського і сумку Трухіна

— Ольга Кириленко, Роман Романюк

Велика паспортизація. Як "Україна" повертає скандальний ЄДАПС у виробництво біометричних паспортів

— Соня Лукашова
олімпіада

Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

— Євген Будерацький
Політрозклади

Велике будівництво. Як Зеленський та його партія готуються до виборів

— Роман Кравець
інтерв'ю

Іван Семесюк: Ми всі довбой*би поголовно. Але у нас в серцях горить вогник свободи

— Михайло Кригель, Ельдар Сарахман, Дмитро Ларін

Волонтерка Аліна Михайлова про повернення з війни, нагороду "Да Вінчі" та внутрішній флюгер

— Ольга Кириленко
інтерв'ю

Екскерівник розвідки Бурба: Питання не в тому, чи буде наступ. Питання в тому, чи ми готові

— Севгіль Мусаєва, Соня Лукашова

Які перспективи великої війни в Україні?

— Андрій Загороднюк, Аліна Фролова , Олексій Павлючик