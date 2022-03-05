"Боже, зупини ворога". Діти малюють війну 

10 днів, сидячи в укриттях в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Анастасія Терешкова, 8 років, Чернівці

Влада, 10 років, Біла Церква

Владислав, 6 років, Стрий

Дар'я, 9 років, Київ

Єва Шапошникова, 10 років, Харків

Ілля, 10 років. Сидячі у бомбосховищі у Вінниці

Максим Терешков, 6 років, Чернівці

На жаль, автор малюнку був не зазначений в листі

Це автопортрет моєї доньки Соломії Панасюк з Сум у її день народження 2 березня 2022

Ярик, 12 років, Біла Церква

Українська правда