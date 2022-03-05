Десять днів війни. Росія обстрілює мирних мешканців України та ізолює своїх власних. ОНЛАЙН

Десятий день Росія веде повномасштабну війну в Україні. "Операцію", як називає її режим Путіна.

Ця "операція" забирає спокій в українських дітей, дах над головою у їхніх батьків, життя – у сусідів. Під атаками російської армії опиняються мирні мешканці Київщини, Сумщини, Херсонщини, Харківщини, Одещини, Луганщини і Донеччини.

Та поки на українські подвір'я прилітають уламки ракет, у квартири росіян – наслідки агресивної політики їхньої держави. Її "операція" робить Росію вигнанцем, а населення – ізольованим від цивілізованого світу.

Європа і США запроваджують санкції, великий бізнес залишає країну. А влада РФ, ховаючи свої злочини і втрати на війні, блокує незалежні ЗМІ і соцмережі.

"Українська правда" розповідає про події в режимі реального часу.

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