Viva Ucraina і ракета "Надія". Діти малюють війну
В Україні 11-й день йде велика війна. За цей час в різних куточках країни народилося 4311 дітей. Колись їм розповідатимуть про те, якими були перші дні їхнього життя. Про те, якими не мають бути перші дні життя людини.
А поки що їх старші брати та сестри малюють Україну, сидячи в укриттях.
Сьогодні Україну малюють не лише в Києві, Харкові, Львові, Сумах, Полтаві. Ми отримуємо малюнки, автори яких живуть від Польщі до Мексики.
"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.
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Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Українська Правда