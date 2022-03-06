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Viva Ucraina і ракета "Надія". Діти малюють війну 

"Українська правда"Неділя, 6 березня 2022, 21:00

В Україні 11-й день йде велика війна. За цей час в різних куточках країни народилося 4311 дітей. Колись їм розповідатимуть про те, якими були перші дні їхнього життя. Про те, якими не мають бути перші дні життя людини.

А поки що їх старші брати та сестри малюють Україну, сидячи в укриттях. 

Сьогодні Україну малюють не лише в Києві, Харкові, Львові, Сумах, Полтаві. Ми отримуємо малюнки, автори яких живуть від Польщі до Мексики.  

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

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Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

 
Катруся Власова, 15-років, Кам'янець-Подільський
Меланія, 8 років, Львів
Меланія, 8 років, Львів
 
Надія, 9 років, Мексика
 
Денис, 10 років
Поль Покотило, 5 років, син з родини українських емігрантів у Вроцлаві, будує серця для підтримки українських воїнів
Поль Покотило, 5 років, син з родини українських емігрантів у Вроцлаві, будує серця для підтримки українських воїнів
Софія, 6 років, Здорівка
Софія, 6 років, Здорівка
 
Максим, м. Львів
 
Софія, 7 років, Полтавщина
Софія, 7 років, Полтавщина
Марго, 6 років, Київ
Марго, 6 років, Київ
Малюнок українки Аннабель Ніни Морард, 3 роки. Живе в Монт-сюр-Ролль, Швейцарія
Малюнок українки Аннабель Ніни Морард, 3 роки. Живе в Монт-сюр-Ролль, Швейцарія
 
Максим, 6 років, Ірпінь

Українська Правда

Теми: дітивійнаУкраїнаРосія
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