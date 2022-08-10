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Російський олігархічний флот. УП знайшла 10 яхт російських олігархів у Туреччині

Михайло ТкачСереда, 10 серпня 2022, 05:30
колаж: Андрій Калістратенко

24 лютого світ прокинувся іншим. Іншими прокинулися й російські олігархи. Того самого дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну на знищення України, весь цивілізований світ розпочав війну за економічне знищення стовпів режиму Путіна. 

Санкційні списки, блокування активів, арешти нерухомого та рухомого майна. 

Тоді як Росія вже шостий місяць руйнує життя мільйонів українців, постійні завсідники карибських островів та іспанської, французької й італійської рів'єр – кремлівські олігархи – на очах у всього світу продовжують намагання врятувати свій розкішний спосіб життя. Йдеться як про приватні літаки, так і про супер'яхти вартістю 100, 200, 500 і навіть 700 мільйонів доларів. 

Від санкцій та інших можливих неприємностей із законом російська еліта спершу втекла до Дубая, а на літо перебралась до Туреччини. 

Турецькі води, а саме мальовничий регіон під назвою Мугла, до якого входять такі міста як Бодрум, Мармарис, Геджек і Фетхіє, сьогодні стали заповідником для розкішних яхт найбагатших росіян.

Знайти ці судна можна в кожному порту на узбережжі та майже в усіх мальовничих бухтах країни.

"Українська правда" вирушила до Туреччини, аби показати, як ховають кораблі, за якими стежать всі світові видання.

Протягом кількох днів нам вдалося зафіксувати обидві люксові яхти Романа Абрамовича вартістю понад мільярд доларів, яхту бізнес-партнера Абрамовича – Олександра Абрамова.

Ми знайшли перероблений у яхту криголам колишнього агента КДБ Володимира Стржалковського, яхту одного з найбагатших людей Росії Леоніда Міхельсона, олігархів Дмитра Риболовлєва та Рустема Тєрєгулова.

В одному порту ми побачили одразу три яхти власника аеропорту Домодєдово Дмитра Камєнщика, власника однієї з найбільших в Росії нафтодобувних компаній "Лукойл" Вагіта Алєкпєрова та одного з найбільших російських забудовників Андрія Молчанова. 

Деякі з цих мільярдерів вже перебувають під санкціями ЄС, дехто – під санкціями Великобританії, а інші – не бажають ризикувати, залишаючи яхти в тих країнах, які намагаються зупинити наступ Росії на Україну. 

Подробиці – в матеріалі Михайла Ткача.

Теми: олігархиТуреччинаРосіявійна
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