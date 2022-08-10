Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский олигархический флот. УП отыскала 10 яхт российских олигархов в Турции

Михаил ТкачСреда, 10 августа 2022, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

24 лютого світ прокинувся іншим. Іншими прокинулися й російські олігархи. Того самого дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну на знищення України, весь цивілізований світ розпочав війну за економічне знищення стовпів режиму Путіна. 

Санкційні списки, блокування активів, арешти нерухомого та рухомого майна. 

Тоді як Росія вже шостий місяць руйнує життя мільйонів українців, постійні завсідники карибських островів та іспанської, французької й італійської рів'єр – кремлівські олігархи – на очах у всього світу продовжують намагання врятувати свій розкішний спосіб життя. Йдеться як про приватні літаки, так і про супер'яхти вартістю 100, 200, 500 і навіть 700 мільйонів доларів. 

Від санкцій та інших можливих неприємностей із законом російська еліта спершу втекла до Дубая, а на літо перебралась до Туреччини. 

Турецькі води, а саме мальовничий регіон під назвою Мугла, до якого входять такі міста як Бодрум, Мармарис, Геджек і Фетхіє, сьогодні стали заповідником для розкішних яхт найбагатших росіян.

Знайти ці судна можна в кожному порту на узбережжі та майже в усіх мальовничих бухтах країни.

"Українська правда" вирушила до Туреччини, аби показати, як ховають кораблі, за якими стежать всі світові видання.

Протягом кількох днів нам вдалося зафіксувати обидві люксові яхти Романа Абрамовича вартістю понад мільярд доларів, яхту бізнес-партнера Абрамовича – Олександра Абрамова.

Ми знайшли перероблений у яхту криголам колишнього агента КДБ Володимира Стржалковського, яхту одного з найбагатших людей Росії Леоніда Міхельсона, олігархів Дмитра Риболовлєва та Рустема Тєрєгулова.

В одному порту ми побачили одразу три яхти власника аеропорту Домодєдово Дмитра Камєнщика, власника однієї з найбільших в Росії нафтодобувних компаній "Лукойл" Вагіта Алєкпєрова та одного з найбільших російських забудовників Андрія Молчанова. 

Деякі з цих мільярдерів вже перебувають під санкціями ЄС, дехто – під санкціями Великобританії, а інші – не бажають ризикувати, залишаючи яхти в тих країнах, які намагаються зупинити наступ Росії на Україну. 

Подробиці – в матеріалі Михайла Ткача.

Темы: олигархиТурцияРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное на Украинской правде
интервью

Аналитик ISW Наталья Бугаева: Если у россиян будет возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет

— Севгиль Мусаева, Евгений Будерацкий

"Путин – бог, а вы все – нацисты". Как "высокоточное" оружие россиян уничтожает их мозг и родственные связи с украинцами

— Михаил Кригель
интервью

Офицер 95-й бригады Кочевенко – украинцам в тылу: Ходите в рестораны, но не забывайте о нас

— Евгений Руденко
интервью

Что делать с ядерной страной, которая ведет себя как шизофреник. Интервью с Питером Померанцевым

— Михаил Кригель, Роман Романюк
интервью

Командир "Грузинского легиона" Мамулашвили: Украина – единственная страна, принявшая вызов варварской террористической России

— Севгиль Мусаева, Евгений Будерацкий
Видео

"Сейчас идет война за выживание". Как ВСУ выбивают оккупантов из Херсона

— Ольга Кириленко, Назарий Мазилюк
интервью

Штурмовики Яроша. Рассказ киборга "Барса" о ситуации на фронте и добровольцах УДА

— Евгений Руденко
интервью

Сергей Рахманин: Путин не воспримет какой-либо вариант, кроме победного для себя. Это значит, что война надолго

— Роман Кравец
Война

От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войне в Украине

— Евгений Будерацкий

Деды воевали. Как потомок шведа под Полтавой помогает победить Россию, пока Путин грезит "величием" Петра I

— Михаил Кригель