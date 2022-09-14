Россияне спрашивали: "Куда бежать?". Первые кадры из освобожденной Балаклеи
8 вересня назва 27-тисячного міста Балаклія облетіла всі українські та зарубіжні ЗМІ.
Населений пункт, що донедавна був відомий хіба вибухами на військових складах у 2017-му році, став першим офіційно звільненим з-під російської окупації в Харківській області.
Першим містом, на прикладі якого українська армія показала Росії та світу: Україна йде у контрнаступ, а українські військові повертають синьо-жовті прапори до українських міст.
Саме в Балаклії українські військові записали одне з найщемкіших відео цієї війни, коли під здертим російським бігбордом проступили слова Тараса Шевченка: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає".
Місто прожило пліч-о-пліч з бурятами, ДНРівцями, ЛНРівцями пів року. Міський голова разом із сім'єю ще навесні втік у Росію.
Усі ці пів року в місті не припинялися обстріли – зараз про них нагадують пробиті мінами будинки, розтрощений торговий центр навпроти міськради та всипані битим склом вулиці.
У Балаклії немає газу, води та світла. Нещодавно з'явився зв'язок і, відповідно, мобільний інтернет.
Місцеві, в яких журналісти "УП" розпитували про життя в окупації, цікавилися, чи звільнила українська армія Куп'янськ, а після позитивної відповіді уточнювали: "А Херсон?". Інші розпитували, чи сильно від війни постраждав Київ.
Про завмирання часу в Балаклії також свідчать тутешні бігборди: на них, як і на Донеччині та Луганщині, й досі висять новорічні та різдвяні привітання.
Усі шість місяців окупації в місті ходили гривні, а незадовго до деокупації в обігу з'явилися рублі.
Контрнаступ української армії, як розповідають мешканці Балаклії, застав окупантів зненацька. Вони буквально розбігалися в різні сторони й зі страхом в очах питали місцевих: "А куди нам тікати?".
Наразі в місті працюють військові та правоохоронці, які збирають інформацію про всіх, хто допомагав окупаційному режиму.
Журналісти "УП" приїхали в Балаклію на шостий день після її звільнення.
Цього дня в місті вкотре видавали гуманітарну допомогу (і не на всіх її вистачало) та розгрібали залишки старих прильотів.
Буквально за 10 хвилин пішки від міськради поліцейські викопали з тимчасових могил тіла двох цивільних чоловіків. За попередньою інформацією, росіяни розстріляли їх на своєму блокпосту 6 вересня.
Остання подія нагадує, що звільнення територій відкриває світові правду про злочини окупантів проти мирного населення.
Як виглядає звільнена Балаклія та її жителі, які, попри все, чекали на повернення української армії – у репортажі "Української правди".
Ольга Кириленко, Назарій Мазилюк, УП