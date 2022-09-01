ДБР просить про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако"

Державне бюро розслідувань підтвердило місцезнаходження та направило документи на екстрадицію одного з фігурантів розслідування "Української правди" про виїзд до Монако українських військовозобов'язаних громадян.

Джерело: пресслужба ДБР

Пряма мова: "Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС".

*Як відомо, бізнесмен Костянтин Жеваго є фігурантом справи про розтрату коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 млрд грн. Журналісти УП ідентифікували його у серпні на власній яхті "Z" у бухті Монако.

Деталі: Крім цього, вказано що стосовно іншої персони, яка згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

ВІДЕО ДНЯ

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців, йдеться в повідомленні бюро.

Передісторія: