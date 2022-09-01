ДБР просить про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако"

Державне бюро розслідувань підтвердило місцезнаходження та направило документи на екстрадицію одного з фігурантів розслідування "Української правди" про виїзд до Монако українських військовозобов'язаних громадян.

Джерело: пресслужба ДБР

Пряма мова: "Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС".

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*Як відомо, бізнесмен Костянтин Жеваго є фігурантом справи про розтрату коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 млрд грн. Журналісти УП ідентифікували його у серпні на власній яхті "Z" у бухті Монако.

Деталі: Крім цього, вказано що стосовно іншої персони, яка згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

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Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців, йдеться в повідомленні бюро.

Оновлено: У пресслужбі Жеваго пізніше заявили, що інформація про те, що він може бути затриманий за кордоном та екстрадований в Україну не відповідає дійсності. Також там заявили, що Жеваго з 2019 року перебуває за кордоном у зв'язку "з особистими та медичними обставинами" і ці обставини є "поважною причиною для знаходження за кордоном відповідно до діючого законодавства України".

Його пресслужба також повідомила, що політик ніколи не був у розшуку Інтерполу.

На адресу нашої редакції також надійшло звернення від Григорія Суркіса з доданими документами, які підтверджують, що в період з 23 лютого 2022 року він взяв участь в 14 з 21 засідання Верховної Ради України, під час яких проводилась фіксація присутності та поіменне голосування.

Також Суркіс спростовує інформацію, викладену у розслідуванні "Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі" щодо можливого вивезення коштів членами родини Суркіс. Документи, які він надіслав стверджують, що жодна особа, яка перетинала кордон разом з Ігорем та Григорієм Суркісами не здійснювала декларування коштів ні на українській, ні на угорській митницях.

Водночас повний перелік пасажирів не надається. А також відсутня інформацію щодо легальності перетину кордону двома онуками Григорія та Ігоря Суркісів.

Передісторія: