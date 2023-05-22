Приватні армії Аксьонова. Як окупований Росією Крим готується до українського контрнаступу

"Тут, може, знову буде Україна", – так восени минулого року місцеві мешканці окупованого Криму казали УП, коли мова заходила про імовірний контрнаступ ЗСУ.



На півострові неспокійно. Окупаційна влада все частіше скаржиться на вибухи та атаки українських БПЛА, а в Головному управлінні розвідки України обіцяють, що у 2023-му наша армія зайде в Крим.

Риторика про "панікі нєт" прямо суперечить діям так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова. Він активно будує укріплення та створює приватні армії, аби відправляти вояк на війну й охороняти окупаційні адміністрації та місцевий бізнес.

На сьогодні він створив на півострові два добровольчі батальйони: "Таврида" та "Лівадія". Обидва зосереджені на важливих для окупантів напрямках – Херсонському та Запорізькому, які ведуть до анексованого Криму.

Російські пропагандисти вже охрестили бойове крило "аксьонівцями". Більшість із них тісно пов'язані з російськими козаками, охоронними структурами та брали участь в анексії півострова в 2014.

"Аксьонівці" під час виконання завдання фото – соцмережі

Детальніше – в матеріалі.

"Аксьонівці" під час тренувань фото – соцмережі

"Таврида", "Севастополь", "ЧКВ"

Батальйон "Таврида" – підрозділ російського козацтва. Він діє під керівництвом помічника "голови" Криму та атамана Чорноморського козачого війська Антона Сироткіна.

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До 2014 року останній був членом партії Сергія Аксьонова "Русское единство", активно підтримував анексію півострова РФ, зокрема збирав загони самооборони. З 2014 року входив до партії "Единая Россия", обирався до райради Сімферополя. В 2021 президент Росії Володимир Путін своїм наказом призначив його керівником ЧКВ.

Командир "Тавриди" та атаман ЧКВ Антон Сироткін фото – скрИншот з відео

Його заступником та командиром розвідроти "війська" є Андрій Долженко. В одному інтерв'ю російським пропагандистам останній розповідав, що був запрошений на посаду особисто Сироткіним, мовляв, через наявність бойового досвіду.

"Оскільки я з 2014 року вже служив добровольцем на Донбасі, у мене було багато товаришів із військовим досвідом та досвідом ведення розвідки, тому ми дуже швидко впоралися з поставленим завданням та створили професійну групу", – розповідав Долженко.

Він також додав, що завдяки "багатому досвіду та службі у "ДНР" розвідрота розгорнула "велику агентурну мережу в Україні".

Командир розвідроти "Тавриди" Андрій Долженко фото – СКРИНШОТ з відео

Серед представників "Тавриди" також комендант Михайло Гриднєв "Донець", начальник штабу В'ячеслав Токмаков "Маестро", Олег Абалаков.

Начальник штабу "Тавриди" В'ячеслав Токмаков "Маестро" фото – СКРИНШОТ з відео

Комендант "Тавриди" Михайло Гриднєв "Донець" фото – СКРИНШОТ з відео

Представник "Тавриди" Олег Абалаков фото – СКРИНШОТ з відео

"Маестро" в етері одного з телеканалів заявляв, що на початку повномасштабної війни "тавридівці" мали конфлікт із регулярною армією РФ, але потім російські військові зрозуміли, що "краще ПВК дати спокій".

"Ми відразу поставили умови: панове, ви нам поставте завдання та термін виконання. А як, якими силами – дозвольте, ми самі це все вирішимо", – розповідав "Маестро" про співпрацю добровольчих батальйонів та ПВК з російською регулярною армією.

Окремим бойовим крилом "Тавриди" є штурмова рота "Севастополь", якою керує Олег Гасанов.

Він уродженець Севастополя, був учасником "самооборони", яка підтримувала анексію півострова Росією, а також організовував акції "Антимайдану" в Криму та Києві. Останні роки був членом Громадської палати Севастополя.

Керівник штурмової роти "Севастополь" Олег Гасанов фото – СКРИНШОТ з відео

Основний склад даних формувань – російські козаки та колишні антимайданівці, які брали участь в анексії півострова. Нині вони воюють на окупованій частині Запорізької області, зокрема у Василівці та поблизу Енергодара.

"Черноморское казачье войско" було утворене у 2020 році та увійшло до складу "Всеросійської козачої спільноти", яку очолює Микола Долуда.

Керівник "Всеросійської козачої спільноти" Микола Долуда фото: соцмережі

Останній – українець за походженням. В лютому 2014 року він організував вторгнення близько тисячі осіб з території Краснодарського краю в Автономну Республіку Крим з метою розгортання і підтримки промосковського сепаратистського руху на півострові та інших територіях України.

Окрім цього, козаками опікується і Російська православна церква в єпархіях якої створені відповідні підрозділи зі взаємодії з "козачеством". Керівником даного напрямку є митрополит Ставропольський та Невинномиський Кирил.

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На території окупованого Криму також випускають газету – "Черноморский казачий вестник " і діють дитячо-юнацькі організації, які мілітаризують молоде покоління.

Газета окупантів щодо діяльності "Чорноморського козачого війська" фото: соцмережі

"Лівадія", "Конвой", ексвагнерівець

Підрозділ "Лівадія" – утворений Аксьоновим добровольчий батальйон, бійці якого укладають подвійні контракти – з приватною військовою кампанією "Конвой" та воєнною організацією БАРС-30. Він входить до 150-ої мотострілецької дивізії в/ч 22179 (Ростовська область). Це підтверджують документи, які бійці самі ж опублікували в телеграм-каналі.

150-а мотострілецька дивізія – досить відомий підрозділ в РФ, який був сформований у 1943 році та брав участь у штурмі Рейхстагу. Донедавна ним керував генерал Олег Мітяєв. Останнього, за інформацією українських військових, вони ліквідували неподалік Маріуполя в березні минулого року. На Харківщині українські захисники захопили їхній штурмовий прапор дивізії, який відкривав московські паради на 9 травня як "головний символ перемоги у Великій вітчизняній війні".

Українські військові захопили прапор російської 150-ої мотострілецької дивізії фото: соцмережі

Бійці "Лівадії" також розповідали про роботу на Запорізькому напрямку. А от розвідрота підрозділу – ПВК "Конвой" – на Херсонщині. Про їхнє життя в окопах російські пропагандисти знімали репортаж.

Командир ПВК "Конвой" Костянтин Пікалов "Мазай" СКРИНШОТ з відео

Керує "конвойцями" Костянтин Пікалов "Мазай". Про його причетність до ПВК "Вагнер", обізнаність щодо вбивства журналістів у ЦАР влітку 2018 та кураторство виборів у Сербії розповідали незалежні розслідувачі з "Bellingcat" та "Інсайдер".

За їхніми даними, з 2014 по 2017 рік Пікалов неодноразово здійснював поїздки на російсько-український кордон у супроводі співробітників ПВК "Вагнер".

Крім того, у вересні 2014 року їздив до Белграда, а звідти – до столиці Республіки Сербської, де в цей момент відбувалися вибори президента однієї з адміністративних одиниць Боснії та Герцеговини.

Тоді Росія підтримувала чинного президента Мілорада Додіка. Тоді ж до Баня-Луку приїхав загін із майже півтори сотні людей у одязі донських козаків, які заявляли, що приїхали нібито виконувати традиційні козацькі танці.

Пікалов є керівником компанії "Конвой", серед засновників якої – "Санкт-Петербургское городское казачье общество "Конвой", яким також керує "Мазай".

Втім, у нього досить обширна біографія і пов'язаний він не лише з "кухарем Путіна", а й з іншими впливовими друзями російського президента. Про це свідчать відповідні дані з реєстру юридичних осіб.

З початку 2000-х Пікалов активно працював у сфері охоронно-розшукової діяльності. Через компанію "Охоронно-розшукове агентство" був пов'язаний з російським бізнесменом Володимиром Васильєвим – власником кількох корпорацій у РФ.

Російський бізнесмен Володимир Васильєв фото: соцмережі

Як зазначали російські журналісти, основними клієнтами цих охоронних компаній є "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" та футбольний клуб "Зеніт".

Агітаційні листівки щодо вступу до ПВК "Конвой" фото: соцмережі

Серед так званої пресслужби "Конвоя" є давній товариш "Мазая" Василь Ящиков, який називає себе "нащадком" козаків. Він періодично викладає в групі "Конвою" репортажі з передової й інтерв'ю з бійцями. Відповідно до фото у соцмережах, він також був у Сербії під час виборів 2014.

Представник ПВК "Конвой" Василь Ящиков СКРИНШОТ з відео

Окрім цього, Ящиков брав участь у побитті учасників опозиційної акції "Он вам не царь" в травні 2018 року в Москві, яка була ініційована Олексієм Навальним та присвячена інавгурації Володимира Путіна.

Крім протестувальників до пам'ятника Пушкіну в Москві прийшли кілька десятків представників російського козацтва у камуфляжній формі.

Російські козаки розганяють мирний опозиційний мітинг у Москві. Травень 2018 року фото: соцмережі

Як писали тоді незалежні російські журналісти, ці організації отримували впродовж трьох років від мерії Москви та Міністерства культури РФ десятки мільйонів рублів для "охорони громадського порядку" та "на реалізацію програми козачої культури". Хоча самі козаки, зокрема той же Ящиков, переконували, що це не замовлення влади: їх на площі спровокували активісти, а самі вони просто прийшли подивитися на мітинг.

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Опозиціонери ж запевняли, що це не так, і козаки від початку діяли спільно з ОМОНівцями і намагалися розігнати мирний протест.

За ініціативи російського президента, козаки дійсно залучені до охорони громадського порядку в РФ. Також Путін у 2021 підтримав ідею залучення козаків до служби в Росгвардії.

Представники ПВК "Конвой" розповідають, як готуються обороняти Крим під час українського контрнаступу СКРИНШОТ з відео

Окрім цього "конвойці" були помічені на з'їзді партії "ЛДПР", яку очолює Леонід Слуцький і до якої вступив нещодавно обміняний Віктор Бут.

"Аксьонівці" на з'їзді партії "ЛДПР" фото: соцмережі

Гроші, тренування, озброєння

В етерах російських телеканалів "аксьонівці" розповідають, що зараз їх фінансує та екіпірує особисто "голова" Криму Сергій Аксьонов.

Однак, як повідомили нам у коментарі представники ГУР, джерел фінансування більше – це також Міноборони РФ та кримські бізнесмени.

"Нам відомо, що Аксьонов збирав кримських бізнесменів і змушував їх збирати кошти для фінансування цієї приватної військової компанії, – каже представник ГУР Андрій Черняк. – З одного боку вони змушені це робити, але з іншого – вони теж хочуть захистити себе і свої статки. Гарантують їм, що в разі чого – їх евакуюють, і все буде добре".

За інформацією української розвідки, бійцям-"аксьонівцям" пропонують оплату від 200 до 250 тисяч рублів (близько 100 тисяч гривень) на місяць. Шляхів набору людей також кілька: амністія ув'язнених, вербовка в ПВК та мобілізація.

Самоназваний "голова" Криму на позиціях "аксьонівців" СКРИНШОТ з відео

"Вони намагалися їх набирати серед ув'язнених. Але після того, як це зробив Пригожин, і ті зрозуміли, що їх звільняють, щоб відправляти на смерть, то зараз російські ув'язнені не дуже хочуть йти воювати", – каже Андрій Черняк.

"Тому вони набирають їх серед мобілізованих, створили подвійні контракти з ПВК та Міноборони. Вони намагаються передусім залучати населення Криму, але окрім цього проводять заходи по всій території Росії. З "Вагнером" вони не конкурують, хоч і перетинаються часто під час вербування бійців".

За інформацією ГУР, в "аксьонівських" підрозділах є професійно підготовлені люди, які брали участь у багатьох війнах. Але це здебільшого керівний склад.

"Аксьонівці" проводять тренування на одному з полігонів СКРИНШОТ з відео

Тренування в "аксьонівців" проходять на кримській військовій базі у Перевальному (на якій до 2014 року дислокувались українські морські піхотинці) та на окупованій частині Херсонщини. Для підготовки залучають досвідчених інструкторів.

"Це колишні військовослужбовці спеціальних підрозділів РФ – ГРУ, ФСБ, Росгвардія, – розповідає Андрій Черняк. – Це ті люди, які колись служили, брали участь у бойових діях, війнах. Зараз вони звільнилися і пішли працювати у ПВК. До них особливе ставлення, в них зовсім інша зарплата – від 5 тисяч доларів і вище. Їх не відправляють у зону бойових дій, а набирають для передачі досвіду".

За інформацією ГУР, "аксьонівців" фінансують місцеві бізнесмени окупованого Криму фото: соцмережі

"Аксьонівці" добре екіпіровані та оснащені зброєю, артилерією та легкою броньованою технікою.

В ГУР запевняють, що, попри назву "аксьонівці", усі ці підрозділи контролюються російськими спецслужбами та армією Росії: "В тоталітарній Росії не може бути якихось воєнізованих формувань, які б не були підпорядковані силовим структурам".

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ТрО та інші бойові групи

Окрім бойових підрозділів у Криму також формують сили територіальної оборони (ТрО). За словами того ж помічника самоназваного "голови Криму" Антона Сироткіна, наразі близько 5 тисяч мешканців кримського півострова вже пройшли відповідну підготовку.

"Аксьонівці" в окупованому Криму готуються до українського контрнаступу фото: соцмережі

"З метою максимально убезпечити півострів від загроз і викликів на можливій лінії зіткнення, на можливих напрямках спроб прориву противника споруджуються укріпрайони, ешелонована оборона і проводиться умовне формування територіальної оборони Криму, яка має спеціальну підготовку", – сказав Сироткін у квітні в інтерв'ю російським пропагандистам.

Це підрозділи, які займаються переважно патрулюванням і будуть охороняти місцеві адміністрації та бізнес.

Кримський півострів спільно з поліцією наразі патрулюють ХКО "Витязь" під керівництвом Ігоря Золотарьова, ХКО "Молодежный союз казаков", який очолює Юрій Мініх та ХКО "Фенікс" – Сергія Барковського. Окрім охорони дані формування також займаються "патріотичним вихованням дітей" – організовують спеціальні козачі школи та уроки "основ козачої культури".

"Аксьонівці" під час виконання завдання фото: соцмережі

Загалом, відповідно до нашого аналізу, у війні Росії проти України задіяно щонайменше 10 козачих підрозділів. Самі окупанти звітують, що їхня кількість складає близько 16 тисяч осіб:



– "Зведена козача бригада" ("Дон", "Єрмак", "Кубань", "Таврида", "Єнісей")



— Батальйони "Терек", "Скіф", Сибір"



— Батальйони "Тигр", "Степь", "Форштадт"



— 1-й добровольчий козачий загін імені Захарія Чапеги

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"Розуміють, що бої в Криму будуть"

У Головному управлінні розвідки Міноборони України переконані, що основна причина появи "аксьонівців" – страх перед контрнаступом ЗСУ.

"Вони чітко розуміють, що бойові дії на території Криму будуть, і вони зараз будують укріплення, оборонні лінії й не лише в Криму, а й на півдні Херсонщини", – каже Андрій Черняк.

"Ці приватні армії створені для захисту окупаційних адміністрацій через невпевненість у тому, що збройні сили РФ їх зможуть захистити. І по-друге, вони не впевнені у цілісності Російської Федерації. Якщо Росія почне "сипатися", то от у них є ПВК, які будуть захищати їхні статки, родини".

За інформацією ГУР, середня зарплата "аксьонівців" складає 200-250 тисяч рублів на місяць СКРИНШОТ з відео

Окрім створення приватних армій та укріпрайонів, в Криму також проводять внутрішню роботу з проукраїнським населенням.

"Проводять фільтраційні заходи для виявлення і пресування людей, які вболівають за те, що "Крим – це Україна", – каже Черняк.

На його думку, піар своєї армії у російських ЗМІ Аксьонову і Ко необхідний для того, щоб показати, що вони теж є частиною політичної еліти.

Але між так званими "керівниками" захоплених українських регіонів існує недовіра.

"Вони зараз тимчасово вимушені перебувати в одному човні і хочуть перемоги, для себе якихось здобутків політичних і економічних", – кажуть в ГУР.

"Але разом з тим вони – далеко не друзі. Тому вони намагаються побудувати окремі структури. І якщо в одного до іншого виникнуть якісь питання, конфлікти, то ці ПВК й будуть між собою змагатися".

Наразі в Криму та на території РФ триває активний набір у формування "аксьонівців".

Хлопчик їде на самокаті набережною окупованого РФ Севастополя фото Вікторія Рощина жовтень 2022

Невдовзі літо. Але у Збройних силах України попереджають, що цьогорічний "курортний сезон" у Криму оголошено "сезоном бавовни". А тому росіянам, які живуть і відпочивають на окупованому півострові, слід звикати до повітряної тривоги та вибухів.

В ГУР неодноразово заявляли, що наші військові будуть в Криму, а президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що лише "повернувши Крим, ми відновимо мир".

Вікторія Рощина, для УП