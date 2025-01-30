ТЦК забирає інженерів дронів прямо під заводом – Мартін Брест

Олег Болдирєв – ветеран російсько-української війни, відомий широкому загалу як блогер і письменник Мартін Брест.

Зараз він залучений до виробництва дронів, які влучають по російських нафтопереробних підприємствах та інших стратегічних об'єктах оборонно-промислового комплексу Росії.

"Якось я прочитав в інтернеті, що якісь люди так відстрілялись по РФ, що на Харків 13 днів не падала жодна КАБ (керована авіаційна бомба – УП)", – інтригуюче розповідає Брест про конкретні результати deep strike (далекобійних ударів – УП).

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При цьому додає: розвивати цей напрямок військового виробництва в Україні стає дедалі складніше.

"Усі наввипередки переможно звітують про "враження нашими дронами", але ті, хто створює "ваші дрони", у мене на виробництві від ТЦК бігають. Буквально днями районний ТЦК так зупинив двох моїх хлопців, яких ми просто не встигли забронювати. На мою фразу: "Оборонне підприємство", – сказали: "Хто ти? Замдиректора? Пошел нах*й, бл*дь! Вони ідуть служити!". Кілька інших наших людей їздять зараз на роботу на свій страх і ризик", – розповідає Брест.

Чому працівників підприємств українського ОПК мобілізують попри передбачене бронювання? Із якими ще проблемами стикаються українські виробники БПЛА та як це впливає на ефективність deep strike? Які висновки має зробити Україна на третьому році повномасштабної війни?

Про це "Українська правда" поговорила з Мартіном Брестом. Нижче – основні тези розмови.

Повну версію інтерв'ю дивіться на YouTube УП.

"Зараз темпи просування – одна посадка на день, а за пів року це може бути і одне місто на день"

Існує кілька фаз війни. Перша – згуртованість і відсіч противника. Друга фаза – очікування. Ми ж зараз знаходимось у третій, затяжній фазі – фазі отримання пізд*лєй.

Поки війна рухається на захід, ми програємо. Зараз темпи просування – одна посадка на день, а за пів року це може бути і одне місто на день.

На кожному кілометрі, де відступають наші Збройні сили, ми залишаємо людей. Але люди стираються і під час наступу. Ми закінчуємось.

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Водночас я не зовсім розумію логіку процесу мобілізації. Інколи здається, що вона відбувається серед досить вузького кола людей, а окремі прошарки суспільства зовсім невидимі для ТЦК, їх для них не існує.

З іншого боку, у нас важка мобілізація, але люди ще є, а от зброї та військової техніки у нас мало. До того ж зброя у нас зарубіжна і її ще треба якимось чином випросити. От прямо випросити! Бо серйозну зброю, наприклад, той же Patriot чи нормальні гаубиці, ти на ринку не купиш.

Можна піти іншим шляхом, дуже непопулярним: мобілізувати кілька мільйонів людей і закидувати м'ясом. Так ми, можливо, не втратимо країну, але її потенціал точно втратимо.

"Класні часи, коли ми могли на вибір втулити по будь-якому російському аеродрому чи НПЗ, вже відійшли"

Ми з вами свідки крутого злету української інженерії. От прям, чесно, крутого! Іноді я бачу рішення і думаю: "Блін, це ж божественно!". Ми мало того, що видумуємо, ще й тестуємо те, що виробляємо. Тобто два в одному. У світі таких фірм мало.

Водночас сферу deep strike вдається розвивати в Україні з великими труднощами. Причому з кожним місяцем все більшими і більшими.

Класні часи, коли ми могли на вибір втулити по будь-якому російському аеродрому чи НПЗ, вже відійшли. Зараз ми в ситуації: "Він би вбив, та хто ж йому дасть".

Зараз складно виконати задачу. Дуже складно. Сам дрон теж стає складнішим, м'яко кажучи, а його один удар – все дорожчим і дорожчим, і дорожчим…

На жаль, у країні це розуміють не всі. Я бачу, як люди, які не те що літак не вміють побудувати, а, як говорив наш класик, собачої будки в житті не зробили, розказують про те, що треба робити інженерам. Але розробка озброєння та військової техніки – це творчий процес. Доводиться працювати не лише технічно грамотно, але й через "й*б твою мать" та компроміси.

На розробку HIMARS витратили 14 років, на БМП Bradley – більше 10. А українському deep strike – менше двох років. Так, це – класні, але дуже і дуже сируваті історії, які ще докручувати і докручувати.

Противник розвивається – ми наздоганяємо. Ми щось придумуємо – він біжить за нами. Це складна і комплексна історія, але це точно не супермаркет, куди приходить замовник і каже: "Я це буду, а це – ні".

Зараз замовник нас поставив у позу раком і сказав: "Ваша дохідність може бути ось така і не більше". У реальності ж вона менша майже в два рази!

А якщо я не отримую дохід, що далі? Люди звільняються або ж розбігаються по інших фірмах, тому що Захід зараз пропонує дуже цікаві вакансії для українських конструкторів БПЛА. Причому цінник більший від нашого удвічі, а то й утричі. Це дуже цікава історія для багатьох людей.

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"ТЦК забирає моїх людей прямо під заводом"

Більше, ніж виробники БПЛА носяться зі своїми співробітниками, не носиться зі своїми співробітниками ніхто. Я вам клянусь! Ми коли людину знаходимо, хочеться з нею всюди ходити за руку по місту.

Чому так? Менеджерів у нас в країні сракою жуй, а от інженерів дуже мало. Конструкторів ще менше. Ми постійно бігаємо та шукаємо тих, хто нам підійде.

І от я серед усіх них наколупую нарешті для себе якусь зірочку, яка мені дуже потрібна, пропоную їй роботу, вона проходить співбесіди, спецперевірки, поліграф, її плюсують. Я видихаю, бо ж знайшов класного фахівця. А що далі? А далі те, що його мобілізують прямо в мене під заводом!

Чому так відбувається? Ми беремо людину на роботу, її ПІБ з'явиться в реєстрі "Дії", ми відправляємо її на бронювання. Це бронювання, можливо, дадуть, але через три доби, а можливо, як от зараз, не дадуть, коли з 17 осіб, яких ми відправляли на затвердження, по трьох прийшла відмова. І хочете прикол? Ніхто не знає, чому відмова! Ніхто не може пояснити!

Мене це злить. І я не знаю, як із цим працювати. Хоч бери людину на роботу і на тиждень залишай її вдома, поки їй не дадуть бронювання. Бо виглядає так, що ТЦК свідомо намагається мобілізувати тих, хто йде працювати на оборонне підприємство. Інакше я не можу це пояснити.

Я не хочу навалювати на ТЦК, там є багато людей, які нормально працюють, нормально спілкуються, але отак чомусь у нас виглядає зараз у країні мобілізація.

"Я бігаю і не можу закрити 16 вакансій. І я дупля не ріжу, де брати цих людей!"

Більшість вражень deep strike – це частина глобального задуму, одне без одного вони не працюють, не мають ефекту. Інколи ми такі: "Ну нафіга туди лупити?", – а через деякий час: "А! Так от, в чому була логіка".

Головна цінність deep strike – інженери, техніки, конструктори… Я не знаю, як ці люди збереглись, тому що країна гнобила їх роками.

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Під час отримання Незалежності у нас був дуже потужний оборонний потенціал, дуже потужна школа інженерів. А зараз я бігаю і не можу на своєму напрямку закрити 16 вакансій. І я дупля не ріжу, де брати цих людей!

Інколи знаходжу, а людина мені пише: "Вибач, друже, я в Польщі. Можу дистанційно". Я кажу: "Давай сюди. Ми тебе забронюємо". А мені: "Ти спочатку забронюй, а потім я, може, приїду".

Якщо ми зараз із вами візьмемо тисячу молодих людей і запитаємо, чи готові вони бути інженерами, вчитися, розбиратися, чому літак літає, зайти в професію, то, навряд чи, отримаємо багато охочих. До того ж у нас війна зараз, і мені би хотілось вже зараз якогось готового спеціаліста.

Тим часом на Заході мені скажуть: "Слухай, ми тут відкрили перспективний напрям по UAV (unmanned aerial vehicle – безпілотний літальний апарат – УП). Чи можемо ми розраховувати на ваших спеціалістів?". Зарплата – наш цінник, помножений на три. І мені потрібно прийти до наших конструкторів, інженерів і сказати: "Сашо, знаєш скільки за тебе дають зарплати в умовній Франції?". Він підніме очі і скаже: "Скільки?". Я йому: "12 тисяч євро в місяць за конструктора твого рівня".

На щастя, мій Саша скаже: "Ну і що", – і піде далі крутити всю цю історію.

"Без розумних людей ми не втягнемо ОПК. А не втягнемо ОПК, нам просто глина"

У нас, українців, є магія: останні 600–700 років ми постійно намагаємось про*бати країну. І нам постійно щастить. Я не знаю, як це відбувається.

Ми виграли всі битви, але послідовно програли всі війни. І ми все ще існуємо! Наша мова повинна була зникнути. А вона ще жива! Чому? Незрозуміло. Магія!

Зараз я працюю в оборонно-промисловому комплексі і в силу цього вимушений розбиратися, як працює російський ОПК. Вони дуже вклалися і планомірно штампують мільйони снарядів, дронів. Їхні оборонні концерни всі завантажені. Вони працюють, працюють, працюють… Плюс у них є союзник – Північна Корея.

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Я точно не хочу займатися холодними душами, когось чимось вражати. Я знаю, що в нас – дуже потужна країна з потужним інженерним корпусом і з реально найкращою армією у світі.

Нашим співгромадянам я б порадив зараз почитати дуже гарну і дуже змістовну книжку про війну – "Бойовий статут ЗСУ. Сухопутні війська". Це дуже класна книжка. Дуже просвітляє.

Наші люди дуже сильно виснажені, людям погано, вони бояться. І я боюсь.

Будь ласка, хлопці, якщо є можливість, не виїжджайте. Треба працювати.

Мені не цікаво, хто з вас буде відбудовувати країну, тому що хрін його знає, як це все закінчиться. Але мені зараз треба мізки, мені зараз треба люди з рівнем IQ, вищим за 120. Прям сильно треба.

Без розумних людей, без вдумливих людей ми не втягнемо ОПК. А якщо ми не втягнемо ОПК, нам просто глина.

Софія Середа, УП