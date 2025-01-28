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Рязанський НПЗ у Росії призупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Ольга Глущенко Вівторок, 28 січня 2025, 01:32
Рязанський НПЗ у Росії призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
фото: Генштаб ЗСУ

За даними агентства Reuters, російський Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел, нафтосховище на заводі загорілося. Серед пошкодженого обладнання – залізнична естакада і установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з нафтопродуктів.

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Пряма мова одного з джерел: "Пошкоджене залізничне наливне обладнання. Залізничні відвантаження не здійснюються, зупинили переробку нафти".

Деталі: Інше джерело повідомило, що відвантаження призупинене з п'ятниці, також підтвердивши, що завод зупинив роботу через неможливість відвантаження нафтопродуктів.

Що передувало: Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на 24 січня уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.

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Воїни України у ніч на 26 січня повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".

Росіянафтабезпілотникивійна
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