Вадим Пристайко: Думаю, що і делегація України, і делегація США були би раді, щоб тієї зустрічі не було

Вадим Пристайко, колишній посол України у Великій Британії, був учасником декількох важливих дипломатичних треків для сучасної України.

У 2015 році Пристайко очолював переговорну групу України на зустрічі у Мінську, де збиралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Результатом тих переговорів став документ, який називають "Мінськ 2".

У 2019 році він став першим міністром закордонних справ при президенті Зеленському.

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За міністра Пристайка відбувалися перші зустрічі чинного президента з Дональдом Трампом та переговори нормандського формату у Парижі, де Зеленський мав єдину зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Через унікальним досвід Вадима Пристайка та майже тридцятирічну кар’єру дипломата, ми вирішили поговорити з ним про те, що насправді відбувається у відносинах України та США.

Впродовж майже двох годин "Українська правда" розпитувала Пристайка про скандал в Овальному кабінеті, чи все ще можливо відновити пряму комунікацію Зеленського з Трампом, чи Європа зможе замінити нам допомогу США.

Як відбувалися попередні переговори лідера України з президентом США?

Як Путін поводився на зустрічі з Зеленським у Парижі?

Для чого Україні були мінські документи?

Що на дипломатичному фронті передувало повномасштабній війні?

Дивіться інтерв'ю УП з Вадимом Пристайком.

Роман Кравець, УП