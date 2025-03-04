Вадим Пристайко: Думаю, що і делегація України, і делегація США були би раді, щоб тієї зустрічі не було
Вадим Пристайко, колишній посол України у Великій Британії, був учасником декількох важливих дипломатичних треків для сучасної України.
У 2015 році Пристайко очолював переговорну групу України на зустрічі у Мінську, де збиралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Результатом тих переговорів став документ, який називають "Мінськ 2".
У 2019 році він став першим міністром закордонних справ при президенті Зеленському.
За міністра Пристайка відбувалися перші зустрічі чинного президента з Дональдом Трампом та переговори нормандського формату у Парижі, де Зеленський мав єдину зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
Через унікальним досвід Вадима Пристайка та майже тридцятирічну кар’єру дипломата, ми вирішили поговорити з ним про те, що насправді відбувається у відносинах України та США.
Впродовж майже двох годин "Українська правда" розпитувала Пристайка про скандал в Овальному кабінеті, чи все ще можливо відновити пряму комунікацію Зеленського з Трампом, чи Європа зможе замінити нам допомогу США.
Як відбувалися попередні переговори лідера України з президентом США?
Як Путін поводився на зустрічі з Зеленським у Парижі?
Для чого Україні були мінські документи?
Що на дипломатичному фронті передувало повномасштабній війні?
Дивіться інтерв'ю УП з Вадимом Пристайком.
Роман Кравець, УП