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Після затримання в.о. комбата командир 155-ї бригади закликав повідомляти про корупцію

Катерина ТищенкоНеділя, 11 травня 2025, 18:26
Після затримання в.о. комбата командир 155-ї бригади закликав повідомляти про корупцію
Тарас Максімов у зверненні, скріншот відео

Після затримання в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської підполковника Святослава Шумського командир бригади полковник Тарас Максімов заявив про категоричне неприйняття корупції в бригаді.

Джерело: відеозвернення Максімова до військовослужбовців 155 омбр

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Пряма мова: "Якщо хтось думає, що війна – це привід діяти безконтрольно, я скажу прямо – він помиляється. Командування частини рішуче налаштовано на боротьбу з будь-якими проявами корупції…

Нагадую, що жодні побори, так звані "вдячності", тиск чи використання службового становища у власних інтересах не мають місця у Збройних силах України. Я як командир категорично не допускаю таких дій".

Деталі: Максімов закликав військових не мовчати, якщо їм відомі факти зловживання, несправедливого ставлення, вимагання коштів чи інших неправомірних дій.

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"У бригаді працює телефон довіри – це не формальність, це реальний інструмент, яким може скористатися будь-який військовослужбовець. Звернення конфіденційні, реакція буде", – підкреслив він.

У зверненні також наведено номер телефону довіри: +38 098 0642505.

Що передувало: 5 травня силовики затримали командира батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, який, за даними правоохоронців, вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської підполковника Святослава Шумського. Цю інформацію "Українській правді" також підтвердили співрозмовники серед офіцерів 155-ої бригади.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 млн грн.

Передісторія:

  • У січні 2025 року журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
  • Генеральний штаб 7 січня заявив, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.
  • 20 січня ДБР і СБУ затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади полковника Дмитра Рюмшина. За даними слідства, Рюмшин не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, зокрема на масове самовільне залишення військової частини його підлеглими. 
  • 22 січня суд обрав для Рюмшина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 90 мільйонів гривень. Згодом суму застави було зменшено до 50 мільйонів.

Збройні силиарміякорупція
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