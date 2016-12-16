У новому гетто Путіна замість парканів з колючого дроту – переслідування й утиски

Оригинал статьи был опубликован в британском издании The Guardian. Редакция УП публикует перевод.

В то время, когда мой народ подвергается гонениям со стороны России, – мир молчит.

Крымский полуостров, захваченный Россией в 2014 году, стремительно превратился в поле для широких репрессий. Объектом репрессий Кремля являются крымские татары – этническая группа, образовавшая исконно крымскую нацию на этом черноморском полуострове.

В период с XIII до XVIII веков крымские татары управляли собственным государством, затем несколько столетий боролись за свое выживание в составе империй – российской, советской. Век ХХІ-й принес новый виток: сегодня борьба ведется за возвращение своей родины в состав Украины. Из-за этого крымские татары стали коллективным врагом России, претендующей на звание нео-империи.

В настоящее время коренной народ Крыма, как и 70 лет назад, является жертвами ненависти и преследований. В мае 1944 года, когда Иосиф Сталин приказал массово выслать крымских татар, обвинив их в сотрудничестве с нацистами, крымские татары составляли около одной пятой от общей численности населения полуострова. Всего было депортировано около 230.000 человек.

Тем, кто выжил, разрешили вернуться домой лишь после перестройки ‒ спустя 45 лет. Но и тогда коммунистические власти приняли их в штыки.

За 25 лет жизни в независимой Украине крымские татары восстановили свое сообщество, начав жизнь с нуля. Они были единственным народом в бывшем Советском Союзе с собственным демократическим органом управления ‒ Меджлисом, созданном без помощи со стороны государства.

Благодаря этому выборному органу и его многолетнему руководителю, советскому диссиденту Мустафе Джемилеву – крымские татары обрели субъектность в пределах Украины, поддерживая при этом проевропейское направление в политике страны.

В 2014 году крымские татары бойкотировали фальшивый и незаконный референдум, организованный Россией. Кремль преподнес его результат как "голос" Крыма за присоединение к Российской Федерации.

Инакомыслие стало толчком для нового и жестокого этапа гнета против крымских татар

Сегодня крымских татар на оккупированном полуострове насчитывается около 300.000 человек ‒ это меньше 15% населения. За два года с момента аннексии более 21.000 татар выехали из-за усиливающегося давления атмосферы ненависти и репрессий. И пока признаков замедления массового выезда не наблюдается.

Национальный характер репрессий подтверждается тем, что крымские татары составляют 90% заключенных в тюрьмах региона, по обвинениям в совершении политических преступлений. Большинство без вести пропавших после аннексии являются представителями крымскотатарского населения.

Лидеры Меджлиса – Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, наряду с другими общественными деятелями и журналистами крымскотатарского происхождения были вынуждены покинуть Крым. Им запрещено Россией посещать родину.

Первые признаки репрессий появились почти сразу, еще в 2014 году, когда крымским татарам запретили проведение массовых собраний на 18 мая – официальный день памяти жертв депортации 1944 года.

Весной 2015 года российские власти запретили крымскотатарские телеканалы и печатные издания. Вместе с ATR были закрыты национальная радиостанция Meydan FM и детский телеканал Lale.

С тех пор ситуация становится все более опасной. Доходит до того, что родители сопровождают своих детей в учебные заведения, опасаясь их похищения.

Крымскотатарским детям запрещают носить одежду с национальными символами. В прошлом году Нариман Джелялов, первый заместитель председателя Меджлиса, опубликовал инструкцию по личной безопасности, рекомендуя крымским татарам передвигаться только в группах, в хорошо освещенных общественных местах.

Атмосфера страха среди татар поддерживается и нагнетается российскими силами безопасности, которые проводят регулярные рейды с собаками и вооруженными людьми в масках. Людей штрафуют, арестовывают и предают суду в массовом порядке – за все, что напоминает российским властям о существовании крымских татар, начиная от национального флага до якобы запрещенной литературы.

Вся система крымскотатарского самоуправления, включая более 2000 избранных делегатов, Верховным судом России была объявлена экстремистской организацией. Все ее члены в настоящее время находятся под угрозой тюремного заключения за участие в "незаконных собраниях".

За поддержку территориальной целостности своей страны Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса, находится в тюрьме уже в течение 18 месяцев. А Ильми Умеров, бывший глава администрации Бахчисарайского района, древней столицы крымских татар, был помещен в психиатрическое отделение для унизительного прохождения психиатрической экспертизы. В конечном счете, его признали вменяемым.

В настоящее время более двух десятков крымских татар находятся в российских тюрьмах, и их количество постоянно растет. Другие столкнулись с похищением и даже смертью.

Самое печально известное похищение в Крыму произошло в прошлом мае, когда группа людей в военной форме похитила Эрвина Ибрагимова, одного из руководителей Всемирного конгресса крымских татар, перед камерами видеонаблюдения.

Его судьба неизвестна. Многие из крымскотатарской общины предполагают, что он мертв.

В этом новом гетто Владимира Путина пока нет заборов с колючей проволокой. Вместо проволоки ‒ наполненная ненавистью ТВ-пропаганда, презрение и постоянное преследование крымских татар.

Крымские татары назначены Россией на роль изгоев.

Российские власти в Крыму заняты установкой памятников гонителям крымских татар ‒ Сталину и Екатерине Великой.

Крымские татары опасаются разговаривать с журналистами и правозащитниками.

А в это время их соседи пишут доносы в органы власти и интересуются у татар, когда они будут убираться из "нашего русского Крыма".

Крымским татарам запрещают говорить на своем родном языке на работе. Если они используют его на улице, люди оскорбляют их. Родители из русских и других семей нетатарского происхождения предпочитают ограничивать себя и своих детей в общении с крымскими татарами.

В "русском Крыму" существует традиция: военные вертолеты низко кружат над домами во время облав и мероприятий, связанных с трагическими событиями в истории крымскотатарского народа. Они делают это без видимых причин – просто, чтобы в домах крымских татар дрожали стекла.

Я не знаю, сколько людей в Крыму должны быть убиты, изгнаны и лишены человеческого достоинства до того, как мир, когда-то победивший фашизм, встанет на защиту крымских татар.

Международное сообщество могло бы, например, ввести специальные санкции, чтобы наказать Россию за возвращение нацистской практики в Европу.

Я знаю, что пока это не сделано, ситуация ухудшается катастрофически. И спустя годы многие люди почувствуют стыд за то, что молчали сегодня.

Айдер Муждабаев, для The Guardian

Перевод Захиды Адыловой

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