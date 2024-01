Антикорупційний суд. Чому не потрібно допускати донорів до вибору суддів

Недоверие к государственным институциям в Украине сформировалось не сегодня. Оно тяжким бременем тянется из прошлого, порожденное злоупотреблениями властью и медленной реализацией основных потребностей и ожиданий украинцев.

Именно дефицит доверия и является основной причиной, по которой НГО (институт негосударственных организаций) требует вмешательства международных доноров – для наблюдения за процессом выбора экспертов, государственных должностных лиц и судей.

И доноры соглашаются, называя это простым и надежным гарантом целостности процесса отбора и качества его результатов.

Украина рассматривает создание специализированной антикоррупционной системы. Наиболее обсуждаемые вопросы: какая система больше подходит для Украины, кто и как будет выбирать судей?

Мое мнение – специализированные антикоррупционные суды могут стать лучшим вариантом для Украины. И, несмотря на все потенциальные положительные результаты, доноры не должны участвовать в процессах отбора судей.

Специализированные антикоррупционные суды обычно создаются в ответ на недоверие к существующим судам, их способности обрабатывать случаи коррупции с желательными социальными результатами. Основные риски этого варианта:

– "эффект Франкенштейна", то есть полная изоляция и централизация процесса;

– потенциальные конфликты полномочий;

– а также недостаточный и несогласованный объем работ.

Специализированные судьи в общих судах являются хорошей альтернативой как более гибкие, менее дорогостоящие и более простые в реализации. Однако указанные преимущества снижаются из-за расходов, связанных с обеспечением безопасности судей. Очевидно, было бы проще и дешевле обеспечить безопасность судей, когда они находятся в одном или нескольких зданиях.

Необходимость сопоставления судебных дел с коррупцией будет представлять собой еще одну проблему.

Что касается процесса отбора – эксперты и доноры настаивают, чтобы выборы проводились специальным комитетом Высшей квалификационной комиссии судей. Комитет, как утверждают, должен состоять из кандидатов, большинство из которых выдвинуты донорами. И Высшая квалификационная комиссия не сможет отменить эти рекомендации.

Однако, несмотря на все потенциальные положительные результаты предлагаемого процесса, по моему мнению, доноры не должны участвовать в процессах отбора судей.

Объясню почему.

1. Украинские власти не поддерживают делегирование донорам или иностранным экспертам таких полномочий.

Об этом говорят недавние назначения в члены комитета по аудиту Национального бюро по борьбе с коррупцией. НГО и доноры предложили квалифицированных иностранных экспертов для проведения аудита. Тем не менее, Кабмин и Верховная Рада выбрали местных аудиторов.

То есть, если не будет поддержки властями, в дополнение к донорам и НГО, эта политика вряд ли выживет в последующие годы – наоборот, скорее, станет источником напряженности, которая еще больше увековечит взаимное недоверие между участниками процесса.

2. Предлагаемое решение может быть неконституционным.

Эксперты, участвовавшие в семинаре Fair Justice Project в марте 2017 года, выразили мнение, что предложения об участии доноров в выборах судей не соответствует Основному закону, – и я согласна с этим.

Выбор судей обычно рассматривается как расширение прав граждан. Метью Стивенсон, профессор права Гарвардского университета, указал на серьезное потенциальное последствие сомнительных назначений, сделанных таким образом – недействительность решений, принятых судьями без действующего мандата.

3. Социологические исследования подчеркивают важность понимания судьями не только законов, но и местных ценностей и культуры.

Отложим аргумент конституционности. В исследованиях утверждается, что без знаний местной специфики применение законов может быть точным – но не может быть справедливым. Полностью согласна.

Для некоторых это может показаться парадоксальным, но более открытые отношения с гражданами – а не с лидерами! – должны привести к большей независимости и подотчетности судей. И это является основным, почему местные общины также должны участвовать в выборах судей.

Кроме того, следует учесть также диверсификацию по половой, этнической принадлежности, возрасту и прочее. Вышесказанное также подтверждает недавнее исследование индекса инвестиционной привлекательности, проведенное Европейской бизнес ассоциацией Украины. Одной из рекомендаций стало проведение выборов судей.

4. Нынешний процесс судебного отбора уже применялся при отборе судей Верховного Суда, и не предполагает значимого участия доноров.

И этот факт еще важнее. Доноры оказывали техническую помощь, которая позволяла их украинским коллегам проводить процесс отбора, а также выступали в качестве внешнего наблюдателя – но не лиц, принимающих решения. Не вижу причин применять другой процесс отбора антикоррупционных судей.

5. Разные стандарты добросовестности не должны применяться к судьям на основании их специализации или позиции в судебной иерархии.

Существует мнение, что антикоррупционные судьи должны соответствовать более жестким стандартам честности и независимости. Это, в свою очередь, требует участия доноров или иностранных экспертов. Если необходимы более высокие стандарты, пусть будет так. Тогда украинские представители могут судить о честности и независимости судей, учитывая эти высокие стандарты.

Именно эта логика вызывает сомнения. В конце концов, любые решения суда должны быть в равной степени беспристрастными и справедливыми.

Ситуация будет иной, только если антикоррупционные судьи будут отобраны из состава судей, которые в момент их назначения не подвергались интенсивному анализу, существующему сегодня. В этом случае дополнительное рассмотрение должно применяться к судьям-кандидатам.

Самая большая опасность заключается в том, что Украина не может придумать компетентных и заслуживающих доверия людей, способных выбирать своих судей.

Согласно последнему отчету Мирового банка о причастности Доноров к выборам судей, была проведена параллель с концепцией международных судей.

Действительно, есть страны, в том числе Босния и Герцеговина, Камбоджа, Фиджи, Косово и Соломоновы Острова, которые позволили международным судьям и прокурорам вмешаться в работу их судов, повысить доверие к решениям в отношении чувствительных и политических дел. И хотя эти инициативы привели к успешному разрешению важных военных преступлений и дел о коррупции – они также подверглись критике из-за отсутствия устойчивости и взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторонами.

В принципе, доноры и так могут косвенно влиять на результаты. Вмешательство в отбор судей или других публичных должностных лиц не влияет на формирование политики. Оно влияет на конкретное решение о назначении конкретного лица. А теперь только представьте, что доноры или кто-то посторонний делает это на общегосударственных выборах!..

Выбор судей имеет первостепенное значение для формирования судебной системы Украины, способной отстаивать верховенство закона и осуществлять правосудие.

И этот процесс – уже начавшийся, – сам по себе является частью реформы, изменяющей процедуры, практики и качество судебной системы.

Для тех, кто интересуется более подробной информацией, рекомендую к прочтению: "The British Institute for International and Comparative law: The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles A Compendium and Analysis of Best Practice".

Люба Бердсли, эксперт Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, специально для УП

