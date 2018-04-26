Трагедія в таборі "Вікторія": винні і винуватці

Розслідування трагедії, що сколихнула громадськість, за традицією починається з пошуку винуватців. Щоб заспокоїти народний гнів, треба знайти тих, хто відповість за те, що трапилося, – так винуватці стають винними.

Розслідування пожежі в таборі "Вікторія", яка забрала життя трьох дітей, триває вже 8 місяців. Пред'явлено підозру і розпочато судовий розгляд щодо 5 посадових осіб. Уже винесено вирок виховательці.

Але справжні причини трагедії наразі ще так і не озвучено. А курортний сезон уже близько…

24 квітня Київський районний суд Одеси виніс вирок виховательці Наталії Цокур (Янчик), яка відповідала за пожежну безпеку в таборі "Вікторія", і засудив її до 3 років позбавлення волі умовно. Минулого тижня в Одесі із залу суду в передінфарктному стані госпіталізували Петроса Саркісяна – директора спортивно-оздоровчого дитячого комплексу "Вікторія".

Але розслідування цієї трагедії – не питання персональної провини директора табору чи вихователів. Це питання системного ігнорування норм пожежної безпеки, недбалості чиновників та корупції. І з цього треба починати.

На жаль, досі ще проводять низку експертиз, що стосуються будівництва. Без відповіді залишаються ключові питання: чи було дотримано всі норми пожежної безпеки під час будівництва, чи можна було будувати цей об'єкт з такого матеріалу і чи був він відповідним чином оброблений?

Відповідати на ці питання потрібно не тільки на рівні слідства, але й на національному рівні.

Перш за все, необхідно говорити про посилення контролю за дотриманням норм пожежної безпеки під час здачі об'єктів соціального значення в експлуатацію, починаючи від дитячих установ і закінчуючи торгово-розважальними комплексами. Радує, що знято мораторій на перевірки ДСНС. Але це питання теж повинно бути належним чином врегульовано.

Ще один принципово важливий момент – з 2015 року в Україні сигнал про пожежу передається через приватні компанії, що, на мій погляд, абсурдно.

На соціальних об'єктах, особливо в дитячих установах, таборах, школах, інтернатах, лікарнях, сигнал протипожежної сигналізації повинен виводитися виключно на пульт ДСНС. До того ж, не через якісь ліцензовані компанії, які, по суті, не несуть ніякої відповідальності, а саме безпосередньо на ДСНС.

І основне – в питаннях забезпечення протипожежної безпеки держава не може йти ні на які компроміси. Якщо будь-який об'єкт не відповідає нормам протипожежної безпеки та підлягає закриттю, його потрібно закривати.

Не можна маніпулювати ситуацією, використовуючи аргументи "ну це ж школа, це ж дитячий садок, ми не можемо його закрити, нехай працює хоч якось"... Або встановити відповідну протипожежну безпеку, або закрити. Без варіантів. Це саме те, що ми зараз і робимо в області.

Це рішення викликало величезне обурення. Коли було винесено відповідні приписи, наприклад, на закриття тих чи інших об'єктів, почалися дзвінки від чиновників і власників бізнесу з проханнями. Але жодного позову до суду з приводу закриття або припинення роботи установ я не зупинив.

У ДНСН є чітке розпорядження: об'єкти, які не відповідають нормам пожежної безпеки, не відкривати.

Крім того, область виділила небачену раніше суму на забезпечення пожежної безпеки на об'єктах обласної власності (це дитячі установи, лікарні) – 111 мільйонів гривень.

Таке ж завдання було поставлено перед районною владою, відповідні рекомендації ми направили і в органи місцевого самоврядування. В умовах децентралізації – це їх компетенція, і бюджети в них на це є.

Також ми ввели в дію ще одну просту, але, по-моєму, дієву річ – будемо інформувати населення, хто пройшов перевірку, а хто ні. Упевнений, люди простимулюють власників об'єктів набагато ефективніше від пожежників.

Низка простих системних кроків на рівні держави – і людям не доведеться боятися відправляти дітей на відпочинок.

Максим Степанов, голова Одеської ОДА, спеціально для УП