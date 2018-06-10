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Петро Олещук
доцент КНУ ім. Тараса Шевченка

Хайп для Мураєва

Неділя, 10 червня 2018, 11:44

Останнім часом я помітив систематичну роботу по введенню Мураєва у "вищу лігу" української політики. Нічого нового – лише класика.

Спершу з'являються рейтинги, де він згадується серед "перших". Це – аби включити в обговорення ЗМІ та "експертне середовище", аби вони почали обговорювати, і ім'я лишилося "на слуху".

Далі настає другий етап – "хайп", тобто посилена розкрутка прізвища серед мас довкола скандальної теми.

Чому скандальної? Бо скандали всім найбільше цікаві. Так от, усе це є у випадку Мураєва. Питання лише: "Навіщо?"

Ні для кого не є секретом, що найуспішніша політтехнологія в Україні – залякування конкурентами та опонентами. Саме таким чином був переобраний на другий термін Кучма, але використовували цю технологію не лише його радники.

Тобто для Порошенка потрібен зручний опонент у другому турі. І, схоже, шукають цього опонента "на Сході".

Мабуть, першопочатково кандидатом-опонентом номер один розглядали лідера "Опоблоку" Юрія Бойка. Але він має з цієї точки зору і виразні недоліки.

По-перше, досить хитрий та обережний політик, що не робить якихось дуже контраверсійних заяв.

По-друге, уникає тем, які "цікаві" для оточення президента, зосереджуючись на економічних питаннях.

Коротше кажучи, неоднозначний опонент. "А раптом ще і йому програємо", – виникла думка у якійсь політтехнологічній голові.

Ні, тут треба зі 100% результатом. Тому, схоже, взялися за розкрутку Мураєва, який необхідні заяви робить з легкістю, викликаючи бурю суспільного обурення.

Його функція саме така – викликати обурення. Ну, і робити все, аби для патріотичного електорату на його фоні навіть Пашинський виглядав Архангелом Михайлом.

Чи загрожує щось самому Мураєву?

Нічого. Обвинувачення в державній зраді не серйозні. Ну як можна довести держзраду на підставі його слів про Сенцова? Тут у Януковича держзраду ніяк не доведуть, хоча наче мають листи від його імені на адресу Путіна.

Даруйте, тут досить згадати справу "вишок" того ж Бойка. Резонансне питання було. А що зараз каже Луценко? Що немає жодних вишок і не було ніколи. Тобто вони виконали свою політичну місію і можуть піти.

На цьому тлі всі ці підозри Мураєву виглядають виключно створенням тем для ЗМІ.

До речі, знаєте, як би діяли, якби справді хотіли розчавити Мураєва?

Нічого б не заявляли. Просто прибуло б "маскі-шоу" на всі його підприємства. Взяли б кілька десятків його найближчих соратників включно з бухгалтерами і почали їх "пресувати" в СІЗО, поки не зібрали б досить матеріалів. Швидко б внесли подання до ВР, а тим часом перейшли би до розкуркулення фігуранта.

Через тиждень у нього б не залишилося нічого. Дивися "кейс Онищенка".

Але Онищенко був особистим ворогом президента, а тут реальною ворожістю і не пахне.

Повний текст читайте тут.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: вибориМураєвОнищенкоБойкополіттехнологи
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