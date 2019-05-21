Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Максим Максимов
експерт з російської пропаганди

Міфологія для президента Зеленського. Орфей-Одіссей

Вівторок, 21 травня 2019, 18:30

Говоря о гибридной войне, первым делом мы вспоминаем о российской пропаганде. Пропаганда отняла у нас Крым и Донбасс, сделав из местных украинцев зомби.

Если искать аналогии массовому одурманиванию в античной мифологии, первое, что приходит на ум – это, конечно, сладкоголосые сирены.

Миф изображает сирен крылатыми девами с волшебным голосом. Звуками своих песен они усыпляли мореплавателей, а затем пожирали их.

Но так было не всегда. В греческой традиции считается, что в демонов молодых дев превратила богиня Деметра за то, что они не пришли на помощь ее дочери Персефоне, в момент ее похищения богом смерти Аидом.

Налицо аллюзия с похищением части Украины Путиным, после которой произошло окончательное превращение российской журналистики в адскую машину пропаганды.

Именно 2014-ый год стал для российской журналистики часом Х, этической развилкой, когда нужно было выбирать: или ты за объективную истину и высокие стандарты журналистики, или ты за "возвращение Крыма в родную гавань".

Увы, но очень немногие российские журналисты выдержали этот профессиональный экзамен и отказались идти на сделку с совестью.

Сегодня индустрия российских СМИ – хорошо отлаженная машина по одурманиванию и созданию параллельных реальностей.

Российские сирены зачаровали жителей Донбасса своей пропагандой о мифической великой России, которая всех накормит и защитит, а потом просто разорвали регион в прах. Оставив военные руины, остатки порезанных на металлолом шахт и пустые цеха вывезенных в РФ заводов.

Зеленский объявил информационную войну, а значит, ему неминуемо придется сразиться с сиренами российской пропаганды.  

Античная мифология повествует о двух героях, сумевших противостоять чарам сладкоголосых демонов.

Читайте также:

Мифология для президента. Каким образом и сможет ли Зеленский уподобиться Гераклу?

Орфей

Когда аргонавты плыли мимо острова сирен, они услышали волшебное пение и, очарованные им, направили свой корабль прямиком на буруны.

В этот момент Орфей – единственный, кто не поддался колдовству, – схватил свою лиру и запел.

Заглушив своим пением и игрой голоса сирен, он спас товарищей. Как гласит миф, божественные звуки его лиры так поразили сирен, что они просто замолкли в недоуменье.

Сможет ли Зеленский повторить подвиг Орфея?

Реклама:

Задел уже есть. В лице Зеленского мы наконец имеем президента, разговаривающего с украинцами востока на привычном им языке. Насколько это важно?

В свое время ныне покойный лидер донецких боевиков Захарченко на презентации книги российского пропагандиста Прилепина в оккупированном Донецке говорил: "Война началась с двух слов: отмены русского языка и запрета отмечать Пасхи!".

Что имел в виду косноязычный Захарченко – тайна, которую он унес в могилу. Мысли этого прирожденного колхозника были настолько путаны, что дарили прекрасную возможность многочисленным московским советникам интерпретировать их в нужном для росспропаганды ключе.

Как бы там ни было, одним фактом своего президентства Владимир Зеленский уничтожает ложь росспропаганды, что "Донбасс убивают за русский язык".

Более того, Зеленский, как и наши русскоговорящие защитники на Востоке, разрушает монополию кремлевских сирен на русскоязычное пространство. Это бунт в самом сердце кремлевской идеологии, разрушительный потенциал которого еще предстоит освоить.

К сожалению московский миф о геноциде русскоязычных – не единственный. Здесь команде нового президента хватит работы надолго.

Одиссей

Однако Орфей не уничтожил сирен. Этот подвиг принадлежит другому античному герою – Одиссею.

Миф гласит, что, когда его корабль проходил мимо острова сирен, Одиссей приказал залепить своим гребцам уши воском, а себя накрепко привязать к корабельной мачте.

Услышав пение сирен, которые обращались к нему по имени, Одиссей стал рваться из пут. Но спутники подстраховали своего капитана, ещё сильнее привязав его к мачте.

Существует стереотип, что в информационной войне с РФ Киев терпит сокрушительное поражение. Не совсем так.

Украина попросту не явилась на эту войну, всецело отдав поле информационного противостояния машине российской пропаганды.

Наш украинский корабль так и остался в нейтральных водах, не решившись на отчаянное путешествие мимо острова сирен. Только заслышав вдалеке их пение и увидев силу воздействия, мы "дали стоп машине" и легли в дрейф.

Новый капитан полон решимости совладать с российскими сиренами. Для такой задачи ему как минимум понадобится подготовленная команда.

Есть одно условие, победить в информационной войне невозможно, если не решить системную проблему, имя которой Минстець.

Реклама:

Украина должна наконец включиться в информационную войну. Овладеть инициативой.

Пока, вместо того, чтобы навязывать свою повестку, Киев безвольно плетется в хвосте чужой. Играет в навязанной Кремлем логике войны и ненависти

Свежий пример – указ Путина об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

Кремлевские пропагандисты уже объявили инициативу о паспортизации ответом на информационную войну Зеленского.

По замыслу Кремля ситуация для Киева не предполагает хороших решений.

Из тщательно спланированного цугцванга по логике Путина есть только два выхода: молчаливая ненависть и дальнейшее отторжение ОРДЛО в пользу России или ненависть деятельная, то есть война.

Оба варианта на руку кремлевскому преступнику, так как оба укрепляют его власть над Донбассом, разделяют украинское общество и консолидируют пропутинское большинство в России.   

Как ответит Зеленский на путинские поздравления – пока неясно.

Ясно одно, для эффективного противодействия Кремлю под рукой президента должен быть хорошо отлаженный, эффективный инструмент, способный в условиях острой информационной войны продуцировать нестандартные, ассиметричные решения.

В реальности сегодня Мининформполитики, будучи по факту воюющим министерством в воюющей стране, считает, что может себе позволить роскошь не думать о плохом.

Конечно, брендбуки "Ukraine NOW" это важно, но все-таки более уместно в мирное время. А в Украине – война. И она на востоке, а не на западе.

Вместо брендбуков хотелось бы увидеть тысячи украинцев на Донбассе и в Крыму, освобожденных от морока росспропаганды. А пока Украина их просто бросила там гнить под этими чарующими голосами смерти.

***

Сиренам было предсказано, что они погибнут, когда кто-либо из моряков пройдёт мимо, не поддавшись их чарам. Поэтому, когда мимо них проплыл корабль Одиссея, демоны бросились в море и превратились в утесы.

Реформа Мининформполитики – шанс Украины победить в информационной войне и одна из наипервейших задач президента Зеленского.

Максим Максимов, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: інформаційна війнаДонбасЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Максим Максимов
Навіщо бити по голові того, кого реабілітують?
24 червня 2019, 15:00
Міфологія для президента Зеленського. Давид і Голіаф
7 червня 2019, 09:00
Міфологія для президента Зеленського. Орфей-Одіссей
21 травня 2019, 18:30
Усі колонки автора
Колонки

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський

Від знайомства до "заручин": 30 років шляху України та ЄС від часу встановлення дипвідносин

Катаріна Матернова
посол Євросоюзу в Україні