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З’явився текст законопроекту Зеленського про імпічмент

Середа, 29 травня 2019, 22:29
З’явився текст законопроекту Зеленського про імпічмент
АП

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту Володимира Зеленського про імпічмент президента.

Згідно з поширеним проектом закону та пояснювальною запискою, процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

"З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування утворюватиметься спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входитимуть народні депутати України (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі", - йдеться у пояснювальній записці.

Вона готуватиме висновки і пропозиції щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.

Пропонується, щоб пленарне засідання парламенту, на якому розглядатимуться вказані висновки і пропозиції, буде відкритим (за винятком випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали міститимуть інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю).

Після прийняття Радою рішення про звинувачення президента, парламент звертатиметься до Конституційного та Верховного Судів.

"Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту прийматиметься лише у разі, якщо висновки Конституційного Суду України та Верховного Суду засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України", - наголошується у пояснювальній записці.

Відповідне рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Нагадаємо:

  • 8 квітня екс-президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
  • Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.
  • 21 травня керівник Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що проект закону про імпічмент президента близький до завершення.
  • Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.

Українська правда
Теми: Зеленськийімпічментзаконодавство
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