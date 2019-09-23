Особливості держбюджету: мінімалка, субсидії та "зажерливий" держапарат

Восени і курчата курми будуть

Тиждень, що минув, був по-справжньому "гарячим" на резонансні події й теми, але на фоні всіх цих новин здається, що нібито мимохідь пролетіло питання проекту держбюджету на 2020 рік, який Кабмін вніс до Верховної Ради ще 15-го вересня.

У п'ятницю ж, 20-го вересня, у Раді остаточно презентували держбюджет на майбутній рік, який, до речі, уже досить неоднозначно сприйняли як пересічні українці, так і представники певних політичних сил.

Є в нас українців така особлива риса – плекати величезну надію на нових "героїв", "свіжу кров", у нашому контексті – на нову політичну владу. Але коли сподівання хоч трохи не виправдовуються, за надією стрімко приходить розчарування.

Багато хто з громадян дійсно сподівався, що новий Кабмін та Верховна Рада, сформовані під час правління Зеленського, у своїх проектах та рішеннях будуть діаметрально протилежні старій владі. Але ж що ми бачимо в проекті держбюджету на 2020 рік? Чи справді він "вистрілить" на відміну від держбюджету минулого року?

2019 vs 2020

Розглянемо найцікавіші пункти проекту закону:

Мінімальна зарплата складатиме 4723 грн.

У 2019 було затверджено трохи меншу суму – 4173 грн. Різниця несуттєва, якщо розглядати з позиції впливу на рівень безробіття. Логічно, що збільшення мінімалки потягне за собою підвищення витрат підприємців на оплату праці найманих працівників. Тож, якщо збільшення мінімальне, підприємці залишаться спроможні утримувати колишню кількість працівників, без кадрових втрат.

Нагадаю, що у 2017 році мінімалку було підвищено майже у 2 рази, що потягло за собою очікуваний сплеск безробіття в 100,4 тис. осіб.

Прожитковий мінімум (плановий) – з 2027 до 2189 грн.

У 2019-ому мінімум затвердили в розмірі 1853 грн. Наприкінці року він дорівнюватиме 2027 грн. Що в першому, що в другому випадку це вкрай смішні суми, які не відповідають життєвій дійсності.

Аналізуючи дані, які розрахували в Міністерстві соціальної політики, можна побачити різницю майже у 2 рази. Реально можливий прожитковий мінімум з урахуванням комунальних платежів – 4251 грн.

Тож, показники, що зазначені в проекті, однозначно потребують радикального коригування.

Витрати на субсидії – 47,6 млрд грн.

У 2019 було виділено 55,1 млрд грн, що насправді досить "болюча" різниця не на користь 2020 року. Подібне зменшення значно вдарить по малозабезпеченим категоріям громадян, для яких можлива втрата субсидії – черговий крок до зубожіння.

А далі ми бачимо ще більш сумну картину:

Обслуговування діяльності президента – 983,3 млн грн.

У 2019 році виділили 947,2 млн грн, що значно менше в порівнянні з 2020 роком.

Державне бюро розслідувань – 1902,7 млн грн.

У 2019 році було лише 1111,3 млн грн, що на 71,2 % менше!

Національна безпека й оборона України – 245 млрд грн.

У 2019-ому затвердили 209,5 млрд грн, що майже на 14.5 % менше в порівнянні з 2020 роком. Ріже око, чесно.

Тобто на обслуговування "зажерливого" держапарату виділяються величезні кошти, які навпаки повинні зменшуватися на користь соціальним виплатам, охороні здоров'я та освітнім програмам.

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На ті ж самі граблі?

Як бачимо, стратегія формування держбюджету на 2020 рік може бути не зовсім ефективна для економічного та соціального розвитку України.

Жодних грандіозних позитивних змін ми не побачимо, доки "державні апетити" будуть важливіші за інтереси простої людини. Що минула, що теперішня влада, на жаль, попри обіцянки та спроби довести свою працездатність, топчеться на місці, повертаючись "на круги своя".

Гаманці українців порожніють, животи чиновників ростуть.

На ефективність діяльності минулої влади народ також плекав великі сподівання. Люди щиро надіялись, що збільшиться заробітна плата, зменшиться рівень корупції, успішно реалізовуватимуться програми соціальної підтримки громадян і жити нарешті стане легше.

Але натомість зросли комунальні тарифи та ціна продуктового кошику, а пенсія так і залишилася мізерною.

Надії не виправдалися.

Якщо нинішня влада не засвоїть цей урок, падіння її рейтингу неминуче. Вона наступить на ті ж самі граблі, з якими так відчайдушно обіцяла боротися.

Надія є!

Ситуацію з держбюджетом на 2020 рік у Кабміні прокоментували в такий спосіб, що нібито основні показники для соціальних програм, субсидій, прожиткового мінімуму тощо ще буде переглянуто. Це буде зроблено в силу реалізації програми діяльності уряду, яка ще розробляється та має бути представлена згодом.

Восени і курчата курми будуть. Система, в якій "людина для держави, а не держава для людини" напрацьована десятиріччями, тож відмова від неї – це справжня революція свідомості, до якої потрібно адаптуватися українському суспільству, тим більше його "вишці".

Отже, вірогідність корисних коригувань в бюджеті все ж є, але миттєве диво навряд чи відбудеться, на це потрібен час.

Олег Петровець, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.