Чому неоковирний карантин вб'є більше людей, ніж вірус

Увы, в эпоху легкодоступной информации людьми стало манипулировать еще проще, чем в предыдущую эпоху информационной изоляции.

Что не так с карантином и борьбой с вирусом в Украине по пунктам:

Не изучен китайский опыт.

По-хорошему чиновники уровня замминистра здравоохранения, МВД, замы губернаторов и главврачи ключевых инфекционных больниц обязаны были уже провести неделю на тренинге в районе Уханя. Или написать заявления и уволиться.

Очаги заболевания ищут вслепую.

В стране элементарно нет экспресс-тестов на коронавирус. Китай сейчас изготовляет 1,3 млн тестов в день. Украина просто обязана была закупить хотя бы 1 миллион или организовать производство своих за последние три месяца. Это жесточайший прокол.

Именно возможность диагностировать зараженных и быстро изолировать их является основным способом предотвращения пандемии. Вместо этого страна замерла в губительном ожидании на недели. Куда выгоднее проверить миллион приезжих, чем обанкротить всю 40-миллионную страну.

Нет попытки разработать собственный экспресс-тест и вакцину.

Академию наук возглавляет 101-летний человек-привидение Патон.

Национальная академия медицинских наук – такой же бесполезный проедатель наших налогов. Никакие былые заслуги некогда великих академиков не могут оправдать тотальную беспомощность украинской науки. Ни инициатив, ни надежд.

Медицинские работники не защищены и сами являются источником повышенной опасности.

Бригады скорой помощи ездят на вызов без специализированных средств высокого уровня защиты. Их задача определить, есть ли симптомы и стоит ли везти человека на тестирование в инфекционное отделение больницы.

Полная чушь! Проверять надо абсолютно всех, кто был заграницей и просит его проверить или просто имеет первые симптомы заболевания. Множество медработников могут сами заразиться и перенести заболевание к следующим гражданам еще до того, как почувствуют первые симптомы.

Медицинские работники и полиция не обучены реагировать на вызовы пандемии.

Не так сложно было бы организовать курс экспресс-обучения с видеоматериалами на базе китайского опыта.

Не организована волонтерская работа.

Украина продемонстрировала ранее небывалую самоорганизацию гражданского общества, когда вызовы были очевидны. Я сам и сотни моих знакомых, когда было нужно, поставляли продукты, берцы, дрова, медикаменты, автомобили, электронику – да что угодно – ради общей цели и победы.

А что сейчас? Государство не в состоянии даже сформулировать базовые запросы. А ведь наверняка есть огромный запрос на контролеров, медработников, операторов коллцентров, желающих и способных патрулировать, курьеров доставки, еду для малоимущих.

Не организованы мобильные лаборатории.

Первая жертва вируса проживала в маленьком провинциальном городке Житомирской области. И смерть нашла свою жертву там, а не в переполненном киевском метрополитене.

Огромное количество людей именно из малых населенных пунктов ездит на постоянную работу за границу и нуждается в проверке прямо по месту проживания, а не в ближайшем областном центре.

Не организован обязательный ежесуточный мониторинг состояния здоровья людей в зоне повышенного риска.

Тестирование медработников, полицейских, пограничников, водителей общественного транспорта и так далее должно быть регулярным.

Не установлены сроки и цели карантина – в сущности одна из худших проблем!

Неопределенность порождает домыслы. Боязнь сделать прогноз – ухудшает ожидания и усугубляет депрессию на рынке. Чего конкретно ждем? Дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких? Новых госпиталей? Пока приедут все граждане из-за границы и будут выявлены очаги заболевания?

Украинцев тяжело испугать – многое пережили уже. В сущности основное, чего люди боятся – это неопределенности. Для многих она куда хуже самого факта заболевания.

Германия и США сделали заявление, что 55 и, соответственно, 150 млн их граждан, вероятно, переболеют короновирусом. Глупо предполагать, что Украине удастся избежать полностью этой напасти.

Так лучше людям знать, что мы просто выигрываем время и готовимся к затяжной борьбе с болезнью и что у правительства есть четкий план подготовки.

Не используются данные операторов мобильной связи о пребывании граждан в странах происхождения болезни.

А ведь не так сложно локализовать условные полмиллиона граждан и каждого уведомить рассылкой сообщений или звонком о необходимости пройти прверку.

Записываемый звонок оператора, "собеседование" по телефону и выезд бригады с тестом – вот что нужно вместо простого ожидания.

Не введена обязательная регистрация всех недавно прибывших из стран-очагов болезни. А ведь ограничивать перемещение надо только у этой категории граждан. До момента проверки.

А ведь ограничивать перемещение надо только у этой категории граждан. До момента проверки. Популизм политиков "кто больше думает о народе" привел к череде поспешных и непродуманных мер.

Проще посадить всю страну под замок, ссылаясь на риск для здоровья, чем искать именно больных.

Примером таких поспешных действий является досрочное прекращение межгородского сообщения столицы с регионами.

Множество людей в Киеве живут на съемных квартирах. Поспешный тотальный карантин лишил их возможности оплачивать их в связи с утерей работы. Не могут они так же и вернуться в свои городки/села.

Где жить и как выживать малоимущим иногородним? А если болен – попроситься пожить с кем-то еще незараженным? Логичнее было бы организовать контроль при входе на вокзалы и закрыть рейсы из крупных городов в малые на два-три дня позднее.

Инфантильная полиция. Это отдельная и больная тема, конечно.

МВД эффективно только в политическом избирательном процессе и преследовании бизнеса. Больше истинных интересов нет.

Полиция обязана сопровождать медбригады во многих случаях. Полиция обязана круглосуточно дежурить в госпиталях и больницах и фиксировать нарушения прав как медперсонала, так и пациентов. Полиция обязана была молниеносно взять под контроль проверку таксистов из аэропортов и ЖД вокзалов, а лучше заменить их собственными автобусами. Много еще чего должна.

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Публично не наказаны протестовавшие против эвакуации граждан Украины из других стран и организаторы этих протестов. А ведь как мило было журналистам взять интервью у мужичка из Новых Санжар – как ему приговор суда месяц мыть полы в больнице за то, что камнями автобус с эвакуированными забрасывал?

Не задействована национальная гвардия. Народ относится к карантину как к нелепой шутке власти.

Раннее развертывание армейских и нацгвардейских полевых госпиталей помогло бы осознать степень проблематики и способствовало бы дополнительной подготовке.

Маленькие населенные пункты типа Радомышля – должны быть через час блокированы физически БТРами поперек дороги, уж если нашли смертельную опасность вплоть до окончания проверки на других заболевших. А так – это фарс, а не карантин.

Невозможность проходить свободно тестирование всем желающим. Без комментариев.

Без комментариев. Миллион безработных только в Киеве. Бизнес даже не подумали спросить, что ему нужно, чтобы выжить. Уж явно не освобождение от земельного налога.

Прежде всего, нужен прогноз длительности карантина. Логически я понимаю, что мне нужно прямо сейчас уволить 600 человек, потому что эпидемия и карантинные меры – это надолго. Если не уволить сейчас 600 человек, весь бизнес разорится через 2 месяца и придется уволить 1000 и не выйдет снова открыться после окончания карантина.

С другой стороны, ведь у этих 600 есть семьи, и им надо жить, им зарплата нужна… Но почему бизнесмен должен брать на себя ответственность и что-либо предполагать? Потому что политику страшно ошибиться?

Неправильные экономические стимулы и компенсаторы для бизнеса. Я ценю своих коллег и работников, я хочу помочь им пережить трудное время, как можно дольше выплачивая как можно большему количеству людей зарплаты, несмотря на простой.

Что помогло бы? Отмена Нацбанком своего постановления №531 про то, что банки не могут реструктурировать кредиты длиннее чем на 1 год, иначе такие кредиты становятся проблемными и подлежат 100% резервированию.

Просто призыва министра финансов к банкам пойти на рестракты – абсолютно недостаточно. Надо дать им инструментарий.

Отмена начисления ЕСВ не для малого бизнеса, а для любого бизнеса, который в принудительном порядке вынужден остановиться.

Государственные деньги тратятся не на то.

В Южной Корее и в Иране заболело много людей. Очень много. Но смертность отличается многократно. Лучше государству одномоментно проинвестировать в медицинские препараты, оборудование и средства защиты 1 миллиард долларов и встречать болезнь во всеоружии, чем оттягивать ее вспышку и потерять много миллиардов в виде падения ВВП, сокращения поступлений бюджета и обнищания населения.

Не обеспечена изоляция критического персонала – должны быть города, полностью отрезанные Нацгвардией блокпостами для всех, кто не прошел проверку.

Речь идет, например, о городах, обслуживающих украинские АЭС. Каждую АЭС обслуживает несколько (по идее 4) смен персонала. Один заболевший, очевидно, приведет к временному выбыванию всей смены. Заменить заболевших в Украине будет просто некем. Мы действительно хотим вдобавок ко всему получить небезопасные в эксплуатации АЭС??

Борьба с мародерством. В ответ на 5-кратное увеличение цен на услуги авиаперевозчиком МАУ общество желало бы увидеть достойную реакцию власти.

Этой авиакомпании следует припомнить все ее долги государству. Есть реальный шанс национализировать актив.

Наоборот хорошим стимулом было бы разрешить бизнесу покупать все необходимое для медицины, согласно публичных списков – с безусловным отнесением этих затрат на аванс будущих платежей по налогу на прибыль и НДС.

– с безусловным отнесением этих затрат на аванс будущих платежей по налогу на прибыль и НДС. Трагедия в экономике вообще только начинается. Возникнет порочный круг неоплаченных товаров, форс-мажоров, непогашенных кредитов, взаимных претензий.

Жизнь покажет, насколько принудительная "остановка" нормальной хозяйственной жизни будет оправдана. Лично я полагаю, что эффективнее было бы сделать совсем по-иному. Заниматься карантинной изоляцией только прибывших из зараженных регионов, параллельно введя дополнительные временные налоги и сборы, но позволяя бизнесу работать дальше.

В эпоху гуманизма как основной религии за фразой "человеческая жизнь бесценна" можно спрятать любую глупость.

Нищее население, поставленное за грань выживания, через пару месяцев может потерять терпение. Рост преступности и массовые протесты могут принести больше жертв, чем вирус.

Пару слов о политике.

Нас ждет беспрецедентное для Украины количество претензий граждан и юридических лиц друг к другу и к государству. Нарушаются все хозяйственные связи, и во многих ситуациях нет хорошего выхода. Есть два плохих и надо сделать выбор.

Власть недооценивает потребность людей в справедливости.

Единственная реформа, которая Украине всегда была нужна, это реформа судебной и правоохранительной систем.

Было бы все в порядке с совестью у судьи, прокурора и полицейского – были бы сейчас чистенькие больницы с новым оборудованием и не было бы финансовых проблем у государства с концентрацией ресурсов для решения проблемы.

Никакие другие реформы, включая запуск рынка земли, не приведут к искомому результату.

Это единственная политическая реформа, которая была нужна, нужна сейчас и будет нужна, пока мы не развалились как страна.

Безусловно, я не претендую на точность анализа ситуации – недостаточно специализированных знаний и доступной информации для анализа. Но как гражданин и работодатель я хочу от власти ответов.

Игорь Тынный, для УП

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