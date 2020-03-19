Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: В Італії кількість хворих зросла до 35 713 осіб, в Ірані –17 361, Іспанії – 14 769 та 12 327 заражень у Німеччині.

Окрім того, в Італії вилікувались 4025 людей, в Ірані – 5389, Іспанії – 1081 та 105 у Німеччині.

За минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків інфікування стала Італія – 4207 осіб. В Ірані за цей час виявили 1192 випадки зараження, у Німеччині – 3070, Іспанії – 2162, Франції – 1369, США – 1365.

Найбільше смертей за добу також зареєстровано саме в Італії – 475 випадків. Водночас в Ірані померли 147 осіб, у Німеччині – 4, у Іспанії – 90, Франції – 0, США – 10

Окрім того, Італія також лідирує і за кількістю тих, хто одужав за цей час. Людей, що вилікувались там 1084. Наприклад у Німеччині таких лише 38, Іспанії – 53, США – 89.

Китай же зареєстрував 44 випадки зараження за добу та 957 осіб, які вилікувались. У провінції Хубей, де ще в лютому був центр епідемії, за добу зареєстрували 1 позитивний тест.

У Голландії та Швейцарії нарахували більше 300 випадків інфікування за вказаний період.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

До країн, в яких зафіксували COVID-19, також доєднались Джибуті, Гамбія, Замбія, острів Маврикій та Киргизстан.

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