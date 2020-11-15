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З початку року майже 3 тисячі людей загинули в Україні внаслідок ДТП

Неділя, 15 листопада 2020, 11:19

За 10 місяців поточного року 2842 українця втратили життя на дорогах країни.

Джерело: повідомлення патрульної поліції України

Дослівно: "2842 втрачені життя. Саме стільки українців загинуло на дорогах країни за 10 місяців цього року. Статистика шокує й засмучує. Ці життя обірвалися раптово. Хтось думав, що це не може трапитися з ним. Хтось покладався на удачу. А хтось просто не очікував, що злий фатум чекає за рогом. Але їхні життя й долі змінилися в одну мить. Не можливо повернути втрачені життя.

Але у наших силах запобігти майбутнім трагедіям. Лише варто дотримуватися ПДР усім учасникам дорожнього руху — завжди і всюди".

Нагадаємо: 13 листопада у Києві на Кільцевій дорозі сталася аварія за участю автомобіля таксі, у результаті якої загинули двоє людей.

На Херсонщині 9 листопада перекинувся автобус, внаслідок чого загинули люди.

7 листопада у центрі Харкова автомобіль на великій швидкості вдарився об бордюр острівця безпеки і збив чотирьох пішоходів, що чекали зелений сигнал світлофора.

Українська правда
Теми: ДТПполіція


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