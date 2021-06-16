Гра в наперстки: парламентські партії усувають НАЗК від контролю за держфінансуванням

Щороку парламентські партії отримують сотні мільйонів гривень з держбюджету. Нове скликання парламенту вже отримало з бюджету близько мільярда гривень. І те, як витрачають гроші, які громадяни віддають партіям зі своїх податків, ми повинні контролювати.

ілюстрація чесно



Як партії можуть зловживати цими грошима?

Наприклад, за підсумками перевірки звіту партії "Голос" у НАЗК виявили, що партія заплатила ФОПам за різноманітні послуги 1,1 мільйона гривень. Втім, згідно із висновком перевірки звіту, надання таких послуг належним чином не підтверджено.

За нашою інформацією "Голос" заплатив за послуги моніторингу й у якості підтверджуючих документів подав компіляцію матеріалів із сайту однієї з громадських організацій. Фактично, заплатили за те що і так є у вільному доступі.

За підсумками перевірки звіту "Батьківщини" НАЗК встановило, що видаткові накладні про прийом спонсорських внесків підписані особами які в цей час перебували за кордоном (йдеться про передачу ніби то закуплених листівок та брошур з центрального офісу партії регіональним організаціям). Чи існував цей товар взагалі – не ясно.

У НАЗК також виникали питання до витрачання держкоштів "Слугою народу". Партія заплатила 600 тисяч гривень за 5 вебінарів тривалістю по 1,5 години. Є сумніви і щодо того чи взагалі проводилися соцопитування за які партія заплатила 2,5 мільйона гривень.

За підсумками перевірки звітності НАЗК вже зупиняло держфінансування "Батьківщині", "Голосу" та "Слузі народу", хоча й не у всіх випадках саме ознаки зловживання держкоштами ставали підставою для зупинки держфінансування.

Звісно, парламентські партії цим дуже незадоволені. І всі без винятку фракції підписалися під законопроектом №5253, який вже сьогодні, 16 червня, має розглядати Комітет з питань правової політики.

Зокрема, ініціатори пропонують доповнити статтю 17 закону "Про політичні партії в Україні" таким абзацом:

"Під час перевірки звітів… (НАЗК) не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг".

При цьому, нардепи жодним чином не вказують на те яким же чином має бути забезпечено контроль за витрачанням держкоштів. Партії зосередилися лише на тому щоб таких можливостей позбавити профільний орган.

По факту нардепи відкривають можливість безконтрольно виводити з партійних рахунків держкошти і витрачати їх або на ту діяльність яка законом заборонена, або ж і взагалі на приватні потреби керівництва партій.

Мова йде про значні обсяги коштів платників податків.

У 2020 році партії отримали з держбюджету майже 0,5 мільярда гривень компенсації за ведення передвиборчої кампанії. Тоді ж вони отримали більше 200 мільйонів в якості фінансування статутної діяльності.

Ще майже 700 мільйонів на фінансування статутної діяльності передбачено у бюджеті на 2021 рік. Половину з цих коштів партії вже отримали. Наступного року розмір держфінансування сягне 885 мільйонів гривень.

Нардепи настільки вмотивовані прийняти цей законопроект, що за інформацією представника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна одразу сьогодні планують прийняти його за основу і в цілому (тобто за одне читання, без доопрацювання).

Як стало відомо Руху ЧЕСНО, НАЗК на комітеті відстоювало свою позицію, яка збігається із позицією цілої низки організацій, які ще кілька місяців тому закликали ВРУ не розглядати цей законопроект.

Наголошуємо, що державне фінансування – це важливий інструмент, який діє в європейських країнах і допомагає якісному партійному будівництву. Але бюджетні гроші мають чітко і якісно контролюватися.

Рух ЧЕСНО закликає народних депутатів відхилити законопроект №5253 й не ставити під ризик одну з ключових реформ яка має сприяти відокремленню політики й великого бізнесу.

А якщо в парламентарів виникає бажання зробити щось корисне – є можливість згадати, що через пандемію народними депутатами введена абсолютно недоцільна поправка про те, що фінансові звіти партії можна не подавати до кінця карантину. І вже 9 місяців після місцевих виборів, а ми досі не знаємо, хто фінансував партії у 2020 році. От тут треба парламентська ініціатива, але конфлікт інтересів вже рік як гальмує упрозорення і підзвітність для партій.

А ще варто кожній партії, яка серйозно ставиться до свого політичного майбутнього, подумати над фандразинговою стратегією.

Якщо вас не підтримують виборці – на одному держфінансуванні і заведені коштів від крупних донорів через підставні документи, якісне партійне будівництво неможливе.

Ігор Фещенко

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