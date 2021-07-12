Реформа ВРП: що потрібно зробити, щоби реально очистити судову систему



Днями Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав п’ять кроків, які, як вважають у Штатах, допоможуть Україні зберегти прогрес у реформах. На першому місці опинилася судова реформа.

Блінкен конкретизував, що йдеться про схвалення законопроєктів щодо Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) у такому вигляді, що забезпечить прозорий відбір суддів.

Чому така увага до цих двох органів?

ВККС – орган, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів, від якого залежить, хто стане новими суддями, а також які судді залишаться в судовій системі або будуть з неї викинуті. ВРП, своєю чергою, ключовий орган в судовій системі, де приймаються остаточні рішення щодо призначення судді на посаду, притягнення до відповідальності або звільнення.

Законопроєкт про перезапуск ВККС прийнятий, однак наразі вирішальна роль міжнародних експертів при відборі членів цього органу під питанням. Проблему може вирішити лише президент своїм вето з пропозиціями і до закінчення цієї сесії парламенту – тобто, наступного тижня.

Що стосується ВРП, то наразі законопроєкт №5068 підготовлений до другого читання, однак депутати Зеленського виступають проти критичних поправок, без яких орган не буде реально очищений.

Справжня судова реформа неможлива без очищення ВРП від корумпованих, залежних членів.

Від реформування ВРП напряму залежить, кого саме оберуть для заповнення більш ніж 2000 вакантних посад в українській судовій системі.

Розповідаємо про законопроєкт та те, як його потрібно виправити для реального очищення судової системи та справедливості для українців.

Президентська ініціатива

Законопроект № 5068 про очищення ВРП, який запропонував глава держави, зареєстрували у парламенті в середині лютого і проголосовано за основу у травні.

Ним передбачено, що чинних членів ВРП та кандидатів на посаду перевірить на доброчесність новий орган – Етична рада. До її складу увійдуть 3 судді, призначені Радою суддів, і 3 міжнародні експерти, запропоновані міжнародними організаціями. Рішення в Етичній раді ухвалюється чотирма голосами.

Якщо Етична рада встановить, що член ВРП не відповідає критеріям доброчесності, він автоматично буде відсторонений від посади. Проте, звільнити його зможе лише суб’єкт призначення – з’їзди суддів, адвокатів, прокурорів і юридичних вишів.

Експерти неодноразово наголошували, що така модель не спроможна очистити ВРП, оскільки призначені Радою суддів члени Етичної ради, найімовірніше, блокуватимуть проходження до ВРП незалежних кандидатів.

До того ж, навіть якщо Етична рада відсторонить від обов’язків недоброчесного члена ВРП, суб’єкт призначення такого члена може врятувати його на посаді.

30 червня парламентський комітет з правової політики підготував законопроект № 5068 до другого читання. Там народні депутати врахували висновок Венеційської комісії, надавши міжнародним експертам переважний голос у Етичній раді: щоби ухвалити рішення, 2 з 4 голосів Етичної ради має належати міжнародним експертам, а якщо голоси розподіляються порівну – перевагу мають ті голоси, де представлені щонайменше 2 міжнародні експерти.

Попри безумовний позитив, деякі інші положення законопроекту нівелюють участь міжнародників та ставлять під загрозу очищення ВРП загалом.

Лазівки для недоброчесних

Як зазначалось раніше, законопроект №5068 передбачає, що рішення про звільнення члена ВРП після висновку Етичної ради ухвалює суб’єкт призначення цього члена – з’їзди суддів, адвокатів, конференція прокурорів та юридичних вишів, парламент і президент.

Для звільнення члена ВРП з'їздом чи конференцією необхідні голоси більшості делегатів. За такої моделі з’їзд/конференція може провалити голосування і врятувати недоброчесного члена ВРП, повністю проігнорувавши висновок Етичної ради.

Для того, аби цю схему прибрати, народним обранцям необхідно підтримати у залі поправку №733. Нею передбачена особлива процедура: щоб зберегти недоброчесного члена на посаді, також необхідна більшість голосів з’їзду. Таким чином, зберегти недоброчесного члена ВРП буде значно складніше.

Ще однією лазівкою для зриву оновлення ВРП є положення законопроекту про те, що рішення Етичної ради можна буде оскаржувати до Верховного Суду з будь-яких підстав.

Це означає, що Верховний Суд може скасовувати рішення Етичної ради про визнання недоброчесним члена чи кандидата до ВРП, блокувати звільнення чинних членів ВРП та призначення нових.

Нейтралізувати цей ризик допоможе підтримка у парламентській залі поправки, за якою оскарженню до Верховного Суду підлягатимуть лише процедурні питання щодо конкурсу.

Редакція законопроекту до першого читання також містила норму про те, що строк повноважень міжнародних експертів у Етичній раді становить 6 років. Комітет зменшив цей термін до трьох років.

Це може призвести до того, що Етична рада не встигне сформувати повністю оновлену ВРП, оскільки деякі члени старої ВРП можуть залишатись на посаді протягом більш ніж трьох років – і дочекатися, поки закінчаться повноваження міжнародників.

Таким чином, без вказаних поправок законопроєкт №5068 не зможе очистити Вищу раду правосуддя. Як наслідок, нереформована ВРП надалі покриватиме негідників, переслідуватиме незалежних суддів та блокуватиме зміни. Простіше кажучи, судова реформа знову провалиться.

У своїх дописах у соцмережах президент Зеленський неодноразово наголошував, що планує покласти край суддівській приватній корпорації та "прибирати всі залишки старої системи з життя України".

Якщо наміри гаранта та парламентської більшості дійсно серйозні, потрібно щонайменше підтримати поправку №733 щодо особливої процедури ухвалення рішень з’їздами суддів/прокурорів/адвокатів/науковців, яка зробить реальним звільнення недоброчесних членів ВРП, а також інші поправки, які унеможливлять безпідставні скасування рішень Етичної ради українськими судами.

Зараз у суспільства великі сумніви щодо доброчесності та незалежності членів ВРП.

За цього складу ВРП недоброчесні судді вигравали конкурси на найвищі суддівські посади. Дисциплінарні скарги на сумнозвісних суддів ігноруються роками.

Разом із цим, скарги на суддів, відомих своєю активною громадянською позицією, розглядаються надзвичайно швидко, а покарання, винесені таким суддям, є неспівмірними.

Так, після плівок НАБУ ВРП двічі відмовилася відсторонити від посади голову ОАСК Павла Вовка та інших суддів ОАСК. Натомість, ВРП покарала суддю ВАКС Андрія Біцюка, який виносив рішення щодо запобіжних заходів у справі проти голови ОАСК.

Зміна конкурсної процедури відбору членів ВРП та перевірка на доброчесність чинного складу органу є умовою для отримання Україною 5 мільярдів доларів від МВФ та другого траншу фінансової підтримки від ЄС.

Кінцевий термін виконання умови – жовтень 2020 року – уже минув, що послугувало каталізатором непорозуміння між українською владою та нашими міжнародними партнерами. Тому саме від народних обранців залежить, чи отримають громадяни омріяне право на справедливий суд.

Фундація DEJURE, Центр протидії корупції, Автомайдан