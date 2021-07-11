Рада наступного тижня розглядатиме "важкі" законопроєкти про ВРП – Разумков

Верховна Рада може розглянути законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя наступного пленарного тижня, 12-16 липня.

Джерело: голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Інтер", передає Укрінформ

Пряма мова: "На цьому тижні будуть два важкі законопроєкти, пов‘язані з ВРП, це №5068 та №5069. На них точно піде великий проміжок нашого робочого часу".

Що передувало: Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" 19 травня.

Водночас законопроєкт №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя" ухвалено Верховною Радою у першому читанні 20 травня.

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