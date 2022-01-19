Зе!Боротьба з корупцією у 2021 році

За останній рік стало очевидно, що у найвищих провладних кабінетах відсутнє розуміння напрямку руху антикорупційної реформи і повністю зникла політична воля боротися з корупцією, а з’явилася логічне бажання очолити те, що (не) можеш побороти.

Тому, як в тій казці про братів дванадцять місяців, які робили щедрі подарунки, продемонструємо як представники Офісу Президента, парламентарі та урядовці зловживаючи своїм становищем, "дбали" про антикорупційну інфраструктуру, руйнували відповідні здобутки і щомісяця робили один одному, як рідні брати, подарунки, у вигляді доступу до корупційних годівничок.

Спершу про фундаментальне – відсутність чіткого плану щодо продовження антикорупційної реформи.

Цей документ мав бути затверджений у вигляді Антикорупційної стратегії з періодом на наступних 4-5 років. Проте відповідний законопроект вже понад рік не ухвалено в стінах парламенту і ніхто про нього особливо не згадує.

Окрім цього, два новостворених органи досі не мають постійних керівників, мова йде про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) і Національне агентство з повернення активів (АРМА). А в третій, буквально з коліс, було швидко "під ялинку" обрано прогнозованого нами керівника – конкурсна комісія визначила Олексія Сухачова, як нового очільника Державного бюро розслідувань (ДБР).

Обрання керівників зазначених органів звичайно відбувається на конкурсних засадах, але це не демонстрація перемоги найсильнішого кандидата, а імітація справедливості в результаті якої переможцем завжди стає Офіс Президента в особі його керманичів.

В ЗМІ неодноразово зазначали прізвища цих посадовців, зокрема йдеться про заступника глави ОП Олега Татарова, який має неабиякий вплив на правоохоронні інституції, хоча донедавна сам знаходився у фокусі розслідування детективів НАБУ стосовно корупційного злочину. Але завдяки діям Генерального прокурора та судів його фактично позбавили "справедливості" та вивели з-під удару Феміди.

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Глобальна проблема – намагання конструювати нові корупційні схеми шляхом ліквідації прозорості та публічності під час витрачання бюджетних коштів. Наприклад, виведення з-під дії електронної системи закупівель ProZorro обсягу закупівель для будівництва Київської окружної дороги на суму більше 85 млрд гривень.

Це зроблено для чотирьох близьких до Офісу Президента будівельних компаній в тому числі і для того, щоб і надалі підтримувати "вірних слуг" конвертами з "різнобарвним" наповненням. Слід відмітити, що наразі порушено понад тисячі кримінальних проваджень стосовно зловживань на будівництві доріг в рамках "Великого будівництва".

Сюди ж можна віднести підрив антикорупційного законодавства, пом’якшення відповідальності за відповідні злочини, зволікання із відновлення відповідальності за недостовірне декларування, знищення звітності за політичні фінанси, створення перешкод для розслідувань НАБУ і подальшого розгляду у Вищому антикорупційному суді.

Наприклад, це стосується законопроєкту №5070 щодо приведення у відповідність закону про Бюро до Конституції. Ним передбачалась можливість звільнення директора НАБУ з посади ще до закінчення строку повноважень. Або минулорічного законопроєкту №4437, фактично по аналогії з попереднім документом.

Тепер про факти, подарунки та корупційні скандали, що виникають щомісяця. Це підтверджує те, що проблеми з корупцією є системними та поширеними про всій країні. Перерахуємо найбільш кричущі випадки.

Січень – держбюджет передбачав майже 1 млрд гривень на придбання ноутбуків для 60 тисяч вчителів, які мали б дистанційно навчати школярів.

За даними ProZorro, станом на 13 жовтня за цією програмою було завершено лише один тендер на 921 ноутбук за 18,23 млн гривень. Попередньо Мінцифра, Міносвіта і СБУ заявили про організацію "великої корупційної схеми" і тому вчителі залишились без комп’ютерної техніки.

Лютий – вакцина проти коронавірусу під назвою CoviShield постачалась через новостворену компанію Grace of God, яка зареєстрована на пустирі на студента, батько якого "мав зв’язки" з директором індійського заводу, що виробляє цю вакцину.

МОЗ типово не оприлюднюв дані про договори поставок. Орієнтовна вартість цієї вакцини майже в 3 рази вища, ніж аналогічні закупки в Бельгії.

Березень – саме в цей період детективи НАБУ за процесуального керівництва САП зафіксували мільйонний хабар, де фігурантами провадження фігурувало керівництва Харківської обласної ради, зокрема обраний від "Слуг народу" глава цього органу – Артур Товмасян.

Квітень – перед зміною керівництва державного "Центренерго" провернули схему з корупційною маржою 370 млн гривень на закупівлю вугілля у новоствореного ТОВ "Укрвуглезбагачення груп", де засновницею виступила 27-річна громадянка, батьки якої працюють в структурах олігарха Ігоря Коломойського.

Липень – ухвалено закон, яким пробачено структурам іншого олігарха, Дмитра Фірташа, боргові зобов’язання на суму понад 60 млрд гривень.

Серпень – народний депутат від "Слуг народу" Олександр Трухін потрапив в ДТП. Після цього ряд ЗМІ знімають інформацію про інцидент. У свою чергу, органи правопорядку ніяк не можуть знайти відзняте відео зазначеного ДТП.

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Окрім цього, детективи НАБУ наприкінці цього ж місяця затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за отримання неправомірної вигоди розміром 90 тисяч доларів, які чиновник вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Згодом, проте аж в грудні, цього держслужбовця нарешті звільнили з посади.

Вересень – детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки у справі, пов’язаній з депутатом-слугою Олександром Куницьким. До слова, його неодноразово пов’язували з лобіюванням інтересів олігарха Ігоря Коломойського.

Жовтень – корупційний скандал на "Житомирському бронетанковому заводі", де без тендерів укладено три угоди з ТОВ "ЮА.РПА" на ремонт 24 прицілів для танків вартістю 8.3 млн гривень. Попередньо з цією ж компанією укладались угоди, де слідчі ДБР зафіксували потенційну шкоду в 90 млн гривень.

Листопад – оголошено підозру заступнику міністра оборони Халімону, за те що Міноборони за результатами тендерів укладає угоду про постачання продуктових пайків на 27,49 млн гривень без використання системи ProZorro.

Групу фірм-постачальників пов’язують зі "смотрящим" часів Януковича – Юрієм Єнакіївським.

Грудень – голову пропрезидентської фракції "Слуги народу" Давида Арахамію підозрюють в організації схеми щодо постачання електроенергії з Білорусі через фірму-прокладку з ОАЕ. Журналісти зауважили, що імпорт електроенергії відбувається не між "Беленерго" та "Енергоатомом", а через приватні компанії – українську "ТЕТ Груп" та арабську Vector Energy Innovation.

При заявленому місячному обсязі поставок з Білорусі на рівні 900 тисяч МВт/год, в кишені друзів Арахамії відійде близько 27,5 млн доларів США.

Але найгучнішим "корупційним" акордом наприкінці року можна вважати санкціоноване з Офісу Президента рішення Окружного адміністративного суду міста Києва стосовно скасування Порядку проведення конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Це рішення не тільки виглядає як персонально санкціоновано Зеленським, але й ставить хрест на довірі західних партнерів. Чи може це бути найбільшою помилкою Зе!Команди минулоріч? І вже в січні можна стверджувати, що за погодження з Офісу Президента продовжується блокування призначення нового керівника САП.

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Наостанок про так звану деолігархізацію.

На Банковій вже обрали ключового союзника серед олігархічних кіл. Ігорю Коломойському не тільки підіграють під час ухвалення законопроекту №5600 (стосовно ренти щодо марганцевих руд), але й по факту на його користь здійснюють розподіл державної "Укрнафти".

Крім того, Коломойський може отримати від держави щонайменше 700 млн кубометрів газу, що коштує 1 млрд доларів США. Проте це не кінець, у грудні журналісти програми "Схеми" опублікували матеріал, з якого ми дізналися, що "Запорізький феросплавний завод", мажоритарним акціонером якого є група "Приват", спочатку отримав тисячі блоків для майнінгу криптовалюти вартістю 750 млн гривень.

При цьому варто не забувати, що у грудні 2020 року відбувся великий аукціон "під одного покупця" в державному "Енергоатомі". Спочатку ціна на поставку 1 МВт/год зафіксована на рівні 1400 грн, однак компанія "Юнайтед Енерджі" з орбіти Коломойського придбала дешевше стартової ціни, а саме за 1150 грн.

Як наслідок, на запорізькому заводі Коломойського "зійшлися всі зірки" – завезено потрібне для майнінгу обладнання і отримано колосальну кількість максимально дешевої електроенергії. Пояснити такий демпінг цін т.в.о. глави "Енергоатому" Петро Котін не зміг.

Таким чином група "Приват" може майнити за рахунок коштів платників податків криптовалют в місяць на суму близько 4 млн доларів. Тим часом Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) "дозволив" не платити підконтрольній Коломойському "Укрнафті" податків на суму більше 4 млрд гривень.

І наостанок, Шостий апеляційний суд відхилив скаргу Антимонопольного комітету на рішення ОАСК і скасував штраф стосовно антиконкурентних узгоджених дій мережі автозаправок групи "Приват" на суму 4.7 млрд гривень. Загалом, в Україні деолігархізація так "торкнулась" цю фінансово-промислову групу, що вони вийшли в плюс на 40 млрд гривень за 2021 рік.

Отже, щомісяця влада робила собі подарунки ну і, звичайно, не забувала про нас, проводячи багаточасові брифінги і підводячи підсумки "екватору" перебування Зекоманди при владі, забуваючи, що Володимир Зеленський в 2019 році обіцяв не боротьбу, а перемогу над корупцією. І дійсно, Офіс Президента своєрідно "переміг" корупцію, очоливши її та використовуючи задля збагачення і подальшого контролю над усіма гілками влади.

Генпрокурор у 2019-2020 рр., співзасновник Центру національної стійкості та розвитку – Руслан Рябошапка

Співавтор тексту – Олександр Лємєнов (засновник StateWatch)