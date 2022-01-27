"ДЕРЖИМСЯ!". Тюремний щоденник Нарімана Джеляла

Напомним: 3-4 сентября в аннексированном Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.

Нариману Джелялу выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Читать Дневник пленного Наримана Джеляла от 05.09.2021 г.

Письмо Наримана

08.01.2022г.

ДЕРЖИМСЯ!

Сегодня, в субботу 8 января, в камеру проник лучик солнца. Явление крайне редкое.

Во-первых, наличие пяти решёток на окне весьма затрудняет проникновение света в камеру.

Во-вторых, окно расположено отнюдь не с солнечной стороны. Явление состоялось благодаря эффекту отражения от большого окна медчасти, расположенного напротив нашего.

Погода впервые за эти дни была хоть и слегка морозной, но солнечной. Нас вывели на прогулку раньше обычного и в какой-то момент я уставился на своего сокамерника Сергея, который словно котяра замер под заглянувшими во дворик лучами солнца.

Дни идут как нудный дождик. И даже события в известном фильме "День сурка" были гораздо более насыщенными.

После двухнедельных выездов на ознакомление с материалами уголовного дела, контраст разительный. Снова целыми днями в камере. Событий нет.

Человеку свойственно постоянно планировать свое время. А тут ты лишён этого. Иногда начинаешь размышлять о будущем, но в какой-то момент понимаешь, что твои мысли основаны на устаревших данных.

Вы уж не подумайте, что я впал в меланхолию или нахожусь в удручённом состоянии. Отнюдь.

Я лишь делюсь с вами впечатлениями. Наоборот, у меня появилась возможность испытать себя в иных обстоятельствах. Накопить силы для дальнейшей борьбы за те принципы, которым я следую; которые, смею надеяться, были и остаются для нас общими.

Мне не хватает общения с вами.

Иногда тревожит незнание того, как вам удается не поддаваться на попытки наших недругов обмануть нас, свернуть с правильного пути. Есть ли среди вас те, кто продолжает говорить правду, несмотря на угрозы.

Но потом возникает былая уверенность, что и вы, и я, несомненно справимся.

Мы не можем не справиться.

И я верю в вас, также, как вы верите в меня. По-крайней мере, те, чьи письма и послания до меня дошли:)

Держимся!

Иншаллах, бу маниалардан да кечерик. Эминим, Раббимиз оларны бизге нафле ёлламагъандыр. Сынамакъ ичюн. Нетиджеси исе бизге ве Аллагъымызгъа багълы.

Бугуньки вазифемиз – кунь-куньден огюмизге чыкъкъан вазифелерни чезмек, агъырлыкъларны кечмек ве озь-озюмизни сакъламакъ. Бизлер сербест инсанлар олгъаныны унутмамакъ!

Нариман Джелял

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