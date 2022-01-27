"ДЕРЖИМСЯ!". Тюремний щоденник Нарімана Джеляла
Напомним: 3-4 сентября в аннексированном Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.
Нариману Джелялу выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
Читать Дневник пленного Наримана Джеляла от 05.09.2021 г.
Письмо Наримана
08.01.2022г.
ДЕРЖИМСЯ!
Сегодня, в субботу 8 января, в камеру проник лучик солнца. Явление крайне редкое.
Во-первых, наличие пяти решёток на окне весьма затрудняет проникновение света в камеру.
Во-вторых, окно расположено отнюдь не с солнечной стороны. Явление состоялось благодаря эффекту отражения от большого окна медчасти, расположенного напротив нашего.
Погода впервые за эти дни была хоть и слегка морозной, но солнечной. Нас вывели на прогулку раньше обычного и в какой-то момент я уставился на своего сокамерника Сергея, который словно котяра замер под заглянувшими во дворик лучами солнца.
Дни идут как нудный дождик. И даже события в известном фильме "День сурка" были гораздо более насыщенными.
После двухнедельных выездов на ознакомление с материалами уголовного дела, контраст разительный. Снова целыми днями в камере. Событий нет.
Человеку свойственно постоянно планировать свое время. А тут ты лишён этого. Иногда начинаешь размышлять о будущем, но в какой-то момент понимаешь, что твои мысли основаны на устаревших данных.
Вы уж не подумайте, что я впал в меланхолию или нахожусь в удручённом состоянии. Отнюдь.
Я лишь делюсь с вами впечатлениями. Наоборот, у меня появилась возможность испытать себя в иных обстоятельствах. Накопить силы для дальнейшей борьбы за те принципы, которым я следую; которые, смею надеяться, были и остаются для нас общими.
Мне не хватает общения с вами.
Иногда тревожит незнание того, как вам удается не поддаваться на попытки наших недругов обмануть нас, свернуть с правильного пути. Есть ли среди вас те, кто продолжает говорить правду, несмотря на угрозы.
Но потом возникает былая уверенность, что и вы, и я, несомненно справимся.
Мы не можем не справиться.
И я верю в вас, также, как вы верите в меня. По-крайней мере, те, чьи письма и послания до меня дошли:)
Держимся!
Иншаллах, бу маниалардан да кечерик. Эминим, Раббимиз оларны бизге нафле ёлламагъандыр. Сынамакъ ичюн. Нетиджеси исе бизге ве Аллагъымызгъа багълы.
Бугуньки вазифемиз – кунь-куньден огюмизге чыкъкъан вазифелерни чезмек, агъырлыкъларны кечмек ве озь-озюмизни сакъламакъ. Бизлер сербест инсанлар олгъаныны унутмамакъ!
Нариман Джелял