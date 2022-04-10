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Михайло Кригель
редактор, журналіст

І про погоду. 9°С, відчувається як кінець "руського миру"

Неділя, 10 квітня 2022, 18:25

Київ, 10-те квітня. Погодний віджет у смартфоні повідомляє: 9°С. Відчувається як 9°С.

Нарешті. Ця відповідність сьогодні відчувається майже як диво.

Набагато частіше між реальністю та відчуттями сотні градусів і тисячі років.

Рік 2022-й. Острів Зміїний. "Русский военный корабль, иди на х*й".

Відчувається як 331 рік до н. е.

Філіп Македонський підійшов до стін Спарти і направив її захисникам пишномовне послання: "Я підкорив усю Грецію, у мене найкраще у світі військо. Здавайтеся, бо якщо я захоплю Спарту силою, якщо я зламаю її ворота, якщо я проб'ю таранами її стіни, то нещадно знищу все населення і зрівняю місто із землею!".

У відповідь отримав коротке: "Якщо".

Рік 2022-й. Маріуполь.

Відчувається як 480 рік до н. е.

"Ще раз закликаю тих, хто перебуває у Маріуполі терміново здатися, а то ввечері буде пізно", – ще 14-го березня 2022-го висунув ультиматум захисникам Маріуполя зірка Інстаграма Рамзан Кадиров.

Спартанський воїн Дієнекес отримав повідомлення, згідно з яким у персів під Фермопілами так багато лучників, що їхні стріли затулять собою сонце. 

Дієнекес був лакнічним: "Добре, значить, боротимемося в тіні".

Рік 2022-й. Бородянка.

Відчувається як 1169-й.

Війська князя Андрія Боголюбського беруть в облогу Київ.

"І грабували вони два дні весь город – Поділ, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилування нікому і нізвідки: церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали, дружин вели в полон, силоміць розлучаючи з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множина, і церкви оголили від ікон, і книг, і риз, і дзвони з церков познімали…

Запалений був навіть монастир Печерський святий Богородиці поганими, але Бог молитвами святої Богородиці оберіг його від такої біди. І був у Києві серед всіх людей стогін, і туга, і скорбота..." – свідчить літопис.

На щастя, духовні спадкоємці цього канонізованого Російською православною церквою вбивці байдужі до ікон та книг – їх більше цікавить "денацифікація" міксерів, килимів і біжутерії вбитих ними.

До речі, князя Андрія занапастив саме слоган "можемо повторити". Після невдалого походу на Київ і Вишгород 1173-го його вбили свої ж бояри. Тіло князя лежало надворі, поки народ грабував його хороми.

Рік 2022-й. Буча. 

Відчувається як 1708-й.

"Найсвітліший" російський князь Меншиков "демілітаризує" український Батурин.

"Місто було взято і віддано на розграбування. Те, що солдати не могли взяти з собою, стало здобиччю вогню, який пожер навіть частину міста. Фортифікації було знищено вщент, а жителі міста загинули, піддані найжорстокішим тортурам: одних посадили на палі, інших повісили або четвертували", – писав французький історик XVIII століття Жан-Бенуа Шерер.

Рік 2022-й. Нещасний випадок у Театрі російської армії. 

Відчувається як Данило Хармс без прив'язки до часу. 

У фіналі п'єси Хармса "Невдала вистава" маленька дівчинка каже: "Тато просив передати вам усім, що театр зачиняється. Нас всіх нудить!".

У Театрі російської армії в Москві один із глядачів випав із балкону та помер на місці. 

За дивним збігом обставин в театрі проходив ювілейний концерт Сергія Трофімова, автора альбомів "Аристократія смітника-1", "Аристократія смітника-2", "Аристократія смітника-3: Девальвація", "Аристократія смітника-4": Основний інстинкт" і "Я живу в Росії", довіреної особи Путіна на виборах 2012-го і одного з тих, хто підписав колективне звернення діячів культури РФ на підтримку анексії Криму.

Театр російської армії може бути небезпечним для життя. І, на жаль, глядачів тут не існує – лише учасники кривавої вистави або її співучасники.

Рік 2022-й. Чорнобиль.

Відчувається як заявка на Дарвінівську премію, яку щорічно вручають ,за "покращення людської природи шляхом знищення тупикових генотипів".

Російські "визволителі" копали голіруч траншеї в радіоактивному "рудому лісі".

Завіса. Кінець історії. 

Михайло Кригель, редактор, журналіст

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: війна
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Михайло Кригель
І про погоду. 9°С, відчувається як кінець "руського миру"
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