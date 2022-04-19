Від Толстого і Достоєвського до Орвелла: у передчутті російського фашизму

В первые дни войны, ночью, в Киеве раздавалась стрельба диверсантов. Столица выстояла, но соседние города, фактически окрестности – Ирпень, Буча, Гостомель, – постепенно занимала российская армия. Возник вопрос: что делать дальше гражданским – выезжать из города или оставаться?

Помню, как я общался с друзьями на эту тему и говорил, что, скорее всего, россияне, даже если начнут массовый штурм Киева, перед этим откроют гуманитарный коридор, на несколько дней, чтобы мирные люди могли выехать из города.

Какая наивность!.. В это же время в 20 километрах от моей квартиры россияне в Буче и других городах вели бои прямо среди мирных людей, расстреливали гражданских и в бою, и просто для устрашения.

За несколько дней до войны были сообщения в СМИ со ссылкой на американскую разведку, что россияне уже подготовили списки, по которым планировали уничтожать лидеров народа – политиков, активистов, журналистов.

После свидетельств о зверском поведении россиян в направлении Киева можно предположить, что убийства в столичном регионе были не эксцессами исполнителей, а тактикой с целью морально сломать украинский народ террористическими методами.

Возможно, Киеву была уготована и судьба Мариуполя, города, который стал местом крупнейшего преступления русских, где были убиты, судя по всему, тысячи и тысячи мирных жителей.

Там россияне так же начали бойню, ни капли не волнуясь, что бои идут среди гражданских домов, методично разрушая их один за другим, чтобы преодолеть военное сопротивление украинцев.

Страшно представить, на какую долгую, мученическую смерть в темноте и холоде россияне обрекли детей, женщин, мужчин, оставшихся под завалами, которые некому было разобрать, как это, вероятно, случилось со спрятавшимися в подвале в драмтеатре.

При этом российская пропаганда рассказывает, что в Мариуполе во всем виноваты украинские "нацики", которые берут в заложники мирных жителей, а доблестные российские воины их освобождают. И многие из россиян в это верят.

Джордж Оруэлл в романе "1984" был пророчески прав описывая тоталитаризм фразой "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила". Для многих россиян в современной фашистской России удалось создать альтернативную картину мира, по которой развязывание войны с Украиной – это борьба за мир. Эксперимент по промыванию мозгов в условиях 21-го столетия и интернета, по крайней мере, частично, удался.

Но что случилось с Россией? Откуда появилось это животное поведение ее армии? Куда делась русская культура, в частности, литература?

Никуда она не делась. Лев Толстой все так же говорит в "Хаджи-Мурате" о зверствах россиян по отношению к мирным жителям во время покорения Чечни. Что же должен был увидеть этот писатель на Кавказе, во время империалистической войны в середине 19-го века, в которой участвовал, чтобы в своем финальном произведении, которое относят к одному из самых интересных в литературном плане, словно исповедуясь, описать такую ​​сцену:

"Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину.

…О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".

Иллюстрация Лансере к повести Хаджи-Мурат

Никуда не делся и Достоевский, который в "Преступлении и наказании" все так же рассказывает, как, отвергнув Бога, можно легко стать убийцей.

Западные интеллектуалы, такие как, например, Джордан Питерсон, увлекаются этим сеансом душевного эксгибиционизма, в котором русский писатель исполняет своеобразный стриптиз, показывая, как легко человек может снять с себя "человеческую оболочку", оправдывая убийство необходимостью.

Однако сходив на экскурсию с Достоевским в царство русских "бесов", мировым интеллектуалам неловко думать о том, что проблема все еще существует.

Некомфортно осознавать, что рядом может быть общество, которое так и не овладело в полной мере своими коллективными бесами и не может соблюдать правила морали и цивилизованной жизни. А вот украсть секреты ядерной бомбы и создать у себя оружие – это пожалуйста.

Лев Толстой в конце жизни активно проповедовал философию пацифизма. Почему так произошло? Столетие назад Россия была империей, ведущей бесконечные войны. Увлекшись наркотиком милитаризма, ее общество зашло в тупик.

Лев Толстой увидел эту болезнь и предложил лекарство – прекратить воевать. Однако из двух путей выхода из кризиса – войны и мира – Россия после Первой мировой вновь избрала агрессию и войну как основу своего мировоззрения.

И даже больше – терроризм. Большевики – это довольно небольшая группа, революционеров-террористов, совершившая госпереворот и утопившая в крови молодую российскую буржуазную демократию, которая перед этим свергла царизм.

По их логике большевиков все должно быть разрушено, в надежде, что тогда можно построить новый мир. Снова видим то же русское влечение к разрушению под прикрытием красивых слов.

Но разрушить весь мир тоже не просто. Для этого нужна суперсила. И ею стало отсутствие морали, вседозволенность ради целесообразности, ницшеанская идея человека вне законов Бога, от которой, кстати, питался и нацизм. Как тот Раскольников, в "Преступлении и наказании" – я убью, а потом уж буду хорошим и деньгами старухи исправлю все проблемы.

Иллюстрация к роману "Преступление и наказание"

Столетие назад большевики применили массовый террор: вооружили необразованных людей и послали их убивать всех представителей общества (военных, священников, юристов, чиновников) – ради светлого будущего.

В январе 1918-го года войска русских большевиков захватили Киев, так же расстреливая тысячи мирных жителей. Интересный факт, что самой первой войной большевиков стала война именно с украинским движением, которое не признало переворот и провозгласило независимость Украины.

Красный террор в гражданскую войну убил миллионы, среди них были и мирные жители. Как это происходило, украинцы сегодня отлично могут себе представить.

Но танец смерти большевиков не прекратился. Последовавший затем сталинский террор так же с миллионными жертвами примечателен тем, что большевики кроме врагов массово волна за волной расстреливали уже и друг друга.

Кстати, Достоевский пророчески предсказал это в романе "Бесы", избрав в качестве сюжета реальную историю одной из первых революционно-террористических групп в России – Сергея Нечаева. Ее первым убийством стала казнь своего же неправильного "товарища", которого Нечаев назвал предателем. Роман "Бесы", вскрывающий мораль террористов-революционеров, был под запретом в СССР.

И тот же Сергей Нечаев в 1869-ом году написал текст "Катехизис революционера". Этот "священный трактат" родителей русского террора не мог не повлиять на мировоззрение поколения Ленина и Сталина. А значит, и сегодняшнего русского фашизма, являющегося перерождением большевизма.

Читаем в нем "черным по белому":

"§1. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией.

2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него – враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить".

А заканчивается трактат призывом опереться на сотрудничество с разбойниками:

"§25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гилдейского мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.

26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу – вот вся наша организация, конспирация, задача".

Читая эти строки, можно понять, откуда взялись дальнейшие преступления большевизма. В частности Голодомор – убийство голодом более 3 млн украинцев с целью сломать желание украинского народа к независимости.

Затем последовало развязывание вместе с Гитлером Второй мировой войны, которую СССР активно провоцировал, агрессивно захватывая страны мира, поменяв в них власть на коммунистическую – ради "победы всемирной революции".

Чего только стоит наглая попытка Сталина и большевиков покорить Испанию, находящуюся на другом конце Европы, воспользовавшись гражданской войной в 1936-ом году, захватив контроль над республиканским правительством.

1937-й год, достопримечательность Мадрида La Puerta de Alcalá украшена портретом Сталина и советским гербом. Надпись: "Да здравствует СССР!". На фото справа – портрет Генриха Ягоды, главы ОГПУ. В этом же году в СССР он будет арестован, а в 1938-м – расстрелян

По тоталитаризму и количеству жертв сталинский коммунизм – это старший брат германского фашизма. Но, как мы видим, в массовом сознании человечества – он не осужден.

После Второй мировой, которая стала индульгенцией для большевизма за вклад в победу над нацизмом, СССР принимал скрытое участие в постоянных переворотах и ​​войнах в третьих странах.

Известно об участии советских военных в войнах в: Корее, Вьетнаме, Северной Корее, Лаосе, Алжире, Египте, Йемене, Сирии, Камбодже, Бангладеше, Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Кубе.

В этих гибридных войнах, которые велись под прикрытием идеи войны социализма против капитализма в реальности, можно предположить, действовал банальный инстинкт разрушения, захвата власти и доминирования.

Представьте себе, чтобы в Германии, в центре Берлина, был мавзолей, где бы лежал забальзамированный Гитлер. Сложно представить, но в Москве лежит основатель кровавого СССР Ленин, ему до сих пор стоят тысячи памятников на центральных площадях, и, кажется, каждая вторая улица в России до сих пор названа именем одного из большевиков.

Путин, придя к власти, первым делом вернул сталинский гимн – тоже красноречивая деталь.

Историки говорят о схожести этих режимов, однако западное общественное мнение, "реал-политики", не видели в этом никакой проблемы. В этом плане, как бы пафосно это ни звучало, но декоммунизация в Украине – вклад украинцев в гуманистическую историю человечества.

В ДНК большевизма – разрушение всех других устойчивых структур. Для этого применяется ложь и терроризм. Дух большевизма и чекизма возродился в путинизме – русском фашизме, ключевыми деятелями которого являются выходцы из советских спецслужб.

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Например, один из соратников Путина Игорь Сечин, еще студентом участвовал в гибридных войнах СССР в Анголе и Мозамбике. А тот же Путин однажды рассказывал историю, что в его конторе, в КГБ был сотрудник в возрасте, который осуществлял массовые расстрелы. Вот она, связь поколений.

Российский историк Олег Будницкий считает, что именно Россию во второй половине 19-го столетия "можно считать родиной терроризма в современном понимании".

По его мнению "терроризм – это система борьбы и одновременно специфическая форма "диалога" с властью и обществом. Власть и ее агентов стремятся запугать или уничтожить, общество – убедить в том, что террористы защищают его интересы".

Как мы видим, в последние десятилетия путинизм не только бросает вызов легитимным правительствам мира, но и пытается напрямую "говорить" с их народами на языке фейковых новостей. Точь в точь как делали большевики. Альтернативные правые и левые – становятся агентами или "полезными идиотами" путинизма в создании фейковой картины мира.

Поэтому, говоря о проблеме терроризма, мир должен рассматривать ее комплексно, сквозь призму его "родины" – России и большевиков, которые смогли создать, возможно, мощнейшую террористическую группировку, когда либо существовавшую в мире, в заложниках и невольных подельниках у которой находилось до 300 млн человек, и которая пустила ростки террора по всему миру.

Это явилось следствием вырождения русского имперского милитаризма. Но, возможно, и не нужно говорить про все эти "измы". В основе одна простая идея – физическое, животное доминирование, власть, а также разрешение убийства и лжи как инструмента достижения этой цели.

Сегодня Путин называет фашистами и убивает украинцев за то, что они избрали либеральную демократию. Россияне привыкли к войнам и лжи, поэтому пока безропотно терпят. Но привык ли к этому цивилизованный мир?

Мультфильм "Скотный двор", 1954-ый год

"Скотный двор" Оруэлла заканчивается тем, что свиньи из фермы (аллюзия на сталинистов) сели за стол с людьми, и уже не было понятно, где человек, а где свинья.

Возможно, это пророческое предвидение того, как цивилизованный мир в начале 21-го века пустил к себе за стол неосталинизм – путинизм, хотя и должен был понять его преступный характер как минимум в 2014-ом году, когда произошел российский захват Крыма.

Мир понимал, но продолжал укреплять его своими деньгами, технологиями и сотрудничеством.

Афиша к спектаклю "Скотный двор" Оклендского университетского театра (штат Мичиган), 2017-ый год

Кстати, сам Оруэлл раскусил, что такое большевизм-сталинизм во время гражданской войны в Испании, в которой сам участвовал как доброволец социалист. Там Сталин показал свое нутро, когда стал массово уничтожать других, не понравившихся ему социалистов, называя их… ну, конечно же, "фашистами".

Шок от аморальной сталинской лжи в прессе и способствовал появлению всемирно известных произведений "Скотный двор" и "1984" .

Итак, зло российского терроризма, природу которого можно проследить по крайней мере на полтора столетия назад, не остановится на Украине, само собой. Оно будет и дальше искать лазейки, расползаясь по миру ложью и убийствами до тех пор, пока не будет задействована сознательная сила для его преодоления.

Как ни обманывались киевляне, что война будет вестись цивилизованно, но остановить российский хаос и убийства на пороге их дома смогла лишь сила украинских воинов и солидарность цивилизованного мира.

Денис Самыгин, публицист