Чи пробачить Ізраїль антисемітизм росіян?
Міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" заявив, що гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї.
Це велике приниження Ізраїлю, це удар з боку росії.
Описати рівень невдоволення ізраїльського населення просто неможливо. Чого вартує реакція Голови МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда:
"Заява міністра закордонних справ Лаврова є водночас непробачною та обурливою заявою, а також жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачення самих євреїв в антисемітизмі".
Після цього посла рф у Ізраїлі викликали до МЗС країни, вимагаючи вибачень за слова лаврова про єврейське походження Гітлера. А Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що лавров у своїх останніх заявах щодо євреїв поширює антисемітську брехню.
Попри те, що путін, нібито вибачився перед прем’єром Ізраїлю за заяву лаврова про "єврейську кров гітлера", це взагалі не знімає з росіян ніякої відповідальності.
Перекладання провини за злочини нацистів на єврейський народ – це та тригерна точка, яку ізраїльтяни ніколи не забудуть і не пробачать. Хто б там не вибачився.
Такі висловлювання недопустимі, сам лавров про це знав і пішов на це навмисно, розкриваючи укорінений антисемітизм росіян та російської еліти загалом. І вони на цьому не зупинилися.
МЗС росії продовжив справу лаврова і довів, що дипломатія в росії померла. Назавжди. Особливо для ізраїльтян.
Речниця Міністерства закордонних справ Захарова також продовжувала антисемітську пропаганду, називаючи нацистами ізраїльтян та заявивши, що начебто на власні очі бачила відео й фото матеріали з Маріуполя, де на боці України у складі полку "Азов" "фактично пліч-о-пліч" воюють "ізраїльські найманці".
За її словами, влада Ізраїлю також знає про ці "факти".
Хоча насправді, офіційно, Ізраїль нікого не посилав та попри це є ізраїльтяни, які дійсно воюють на боці України, як добровольці.
Стандартна схема росії – перетворити жертв на злочинців
Викривлення дійсності та навмисне перетворення "жертв на злочинців" – це стандартна схема для кремля.
Він називає українців нацистами, хоча українці є жертвами. Вони кажуть, що євреї є "найбільшими антисемітами", хоча це також неправда!
Вони кажуть про те, що борються з терористами, а самі зустрічаються з терористами.
Так, 5 травня, делегація антисемітської терористичної організації ХАМАС на чолі з Муссою Абу Марзуком прибула до рф для зустрічі з главою МЗС лавровим та президентом чеченської республіки кадировим.
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Чи пробачить Ізраїль антисемітизм росіян?
Зараз росія воює не тільки з Україною. ЇЇ частина військ зараз в Сирії. До слова, участь російських збройних сил в сирійському конфлікті більшість країн визнали незаконною військовою інтервенцією (зокрема з боку НАТО).
Думаю, що путін вибачився, бо не хоче отримати ще одного ворога на Сході, адже Сирія межує з Ізраїлем. Так само як і Ізраїль, який оточений з вороже налаштованими країнами арабського світу, не хотів ворогувати ще й з росією.
Але схоже, ситуація може змінитися…
Війна триває, а кількість загиблих серед цивільного населення зростає, Ізраїль стає все більш рішучим у засудженні росії.
Якщо раніше Ізраїль допомагав Україні невідкрито, то зараз країна схиляється до розширення допомоги Україні. І я думаю, що прийняття такого рішення цілком можливе.
Олег Вишняков