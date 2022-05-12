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Олег Вишняков
почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, бизнесмен

Простит ли Израиль антисемитизм россиян?

Четверг, 12 мая 2022, 12:00

Міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" заявив, що гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. 

Це велике приниження Ізраїлю, це удар з боку росії. 

Описати рівень невдоволення ізраїльського населення просто неможливо. Чого вартує реакція Голови МЗС Ізраїлю Яіра Лапіда: 

"Заява міністра закордонних справ Лаврова є водночас непробачною та обурливою заявою, а також жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачення самих євреїв в антисемітизмі".

 

Після цього посла рф у Ізраїлі викликали до МЗС країни, вимагаючи вибачень за слова лаврова про єврейське походження Гітлера. А Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що лавров у своїх останніх заявах щодо євреїв поширює антисемітську брехню.

Попри те, що путін, нібито вибачився перед прем’єром Ізраїлю за заяву лаврова про "єврейську кров гітлера", це взагалі не знімає з росіян ніякої відповідальності. 

Перекладання провини за злочини нацистів на єврейський народ – це та тригерна точка, яку ізраїльтяни ніколи не забудуть і не пробачать. Хто б там не вибачився.

Такі висловлювання недопустимі, сам лавров про це знав і пішов на це навмисно, розкриваючи укорінений антисемітизм росіян та російської еліти загалом. І вони на цьому не зупинилися. 

МЗС росії продовжив справу лаврова і довів, що дипломатія в росії померла. Назавжди. Особливо для ізраїльтян.

 

Речниця Міністерства закордонних справ Захарова також продовжувала антисемітську пропаганду, називаючи нацистами ізраїльтян та заявивши, що начебто на власні очі бачила відео й фото матеріали з Маріуполя,  де на боці України у складі полку "Азов" "фактично пліч-о-пліч" воюють "ізраїльські найманці"

За її словами, влада Ізраїлю також знає про ці "факти".

Хоча насправді, офіційно, Ізраїль нікого не посилав та попри це є ізраїльтяни, які дійсно воюють на боці України, як добровольці.

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Стандартна схема росії – перетворити жертв на злочинців

Викривлення дійсності та навмисне перетворення "жертв на злочинців" – це стандартна схема для кремля. 

Він називає українців нацистами, хоча українці є жертвами. Вони кажуть, що євреї є "найбільшими антисемітами", хоча це також неправда! 

Вони кажуть про те, що борються з терористами, а самі зустрічаються з терористами. 

Так, 5 травня, делегація антисемітської терористичної організації ХАМАС на чолі з Муссою Абу Марзуком прибула до рф для зустрічі з главою МЗС лавровим та президентом чеченської республіки кадировим.

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Чи пробачить Ізраїль антисемітизм росіян?

Зараз росія воює не тільки з Україною. ЇЇ частина військ зараз в Сирії. До слова, участь російських збройних сил в сирійському конфлікті більшість країн визнали незаконною військовою інтервенцією (зокрема з боку НАТО).

Думаю, що путін вибачився, бо не хоче отримати ще одного ворога на Сході, адже Сирія межує з Ізраїлем. Так само як і Ізраїль, який оточений з вороже налаштованими країнами арабського світу, не хотів ворогувати ще й з росією. 

Але схоже, ситуація може змінитися…

Війна триває, а кількість загиблих серед цивільного населення зростає, Ізраїль стає все більш рішучим у засудженні росії. 

Якщо раніше Ізраїль допомагав Україні невідкрито, то зараз країна схиляється до розширення допомоги Україні. І я думаю, що прийняття такого рішення цілком можливе.

Олег Вишняков

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: ИзраильРосcияУкраина
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