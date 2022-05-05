Путін перепросив у прем’єра Ізраїля за слова Лаврова про "Гітлера-єврея"
Прем’єр-міністрові Ізраїля Нафталі Бенету зателефонував російський президент Володимир Путін і перепросив за антисемітські висловлювання свого міністра Сергія Лаврова, але в Кремлі забули про цей момент.
Джерело: пресслужба ізраїльського прем’єр-міністра, пресреліз Кремля, російська пропагандистська служба "РИА новости" з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова
Дослівно канцелярія Бенета: "Сторони обговорили висловлювання російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Прем’єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував за його ставлення до єврейського народу і пам’ять про Голокост"
Деталі: У пресслужбі Кремля оминули увагою момент щодо вибачення Путіна.
Натомість там присвятили окремий абзац про вбивство німецькими нацистами 6 мільйонів євреїв під час Другої світової війни та наголосили на необхідності визнання ключового внеску радянської армії в перемогу над нацизмом.
Сторони обговорили евакуацію цивільного населення з території "Азовсталі" в Маріуполі.
Тоді як у Кремлі кажуть, що сторони обговорили успіх евакуації цивільного населення під проводом ООН і МКЧХ, у пресслужбі Бенета вказано, що прем’єр-міністр передав президенту Путіну прохання дозволити безпечний вихід решти цивільних осіб із бункерів меткомбінату.
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Путін начебто сказав Бенету, що російські військові, мовляв, не перешкоджають евакуації цивільних.
Також російський президент привітав Ізраїль із Днем незалежності та побажав щастя і здоров’я євреям - громадянам Ізраїлю, які свого часу втекли з СРСР.
Передісторія:
- 2 травня Лавров заявив, що той факт, що український президент Володимир Зеленський є за національністю євреєм не означає, що в Україні не може бути "масового нацизму", бо, за його словами, "найбільшими антисемітами якраз є євреї", наприклад фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Російського посла в Ізраїлі викликали для вручення "ноти протесту", а міністр закордонних справ Яїр Лапід закликав Лаврова негайно принести вибачення.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Лаврова, що такі коментарі є глибоко образливими як для Зеленського й України, так і для Ізраїля та єврейського народу. Німецький уряд назвав ці коментарі Лаврова "абсурдною пропагандою".
- Сам Зеленський звернувся до влади Ізраїлю і запитав, чи залишиться в Москві ізраїльський посол після кричущого антисемітизму російської влади.
- 4 квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова погіршила скандал заявою, що в Маріуполі пліч-о-пліч із "націоналістичними батальйонами Азов" воюють ізраїльські найманці.
- Головний рабин Росії, якого вважають близьким до Путіна, Берл Лазар сказав, що Лаврову слід вибачитися за його слова про євреїв, які є найбільш запеклими антисемітами, і тоді про інцидент всі забудуть. Така критика є доволі незвичайною в Росії, де релігійні лідери підтримують дії влади, незважаючи ні на що.