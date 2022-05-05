Путін перепросив у прем’єра Ізраїля за слова Лаврова про "Гітлера-єврея"
Прем’єр-міністрові Ізраїля Нафталі Бенету зателефонував російський президент Володимир Путін і перепросив за антисемітські висловлювання свого міністра Сергія Лаврова, але в Кремлі забули про цей момент.
Джерело: пресслужба ізраїльського прем’єр-міністра, пресреліз Кремля, російська пропагандистська служба "РИА новости" з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова
Дослівно канцелярія Бенета: "Сторони обговорили висловлювання російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Прем’єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував за його ставлення до єврейського народу і пам’ять про Голокост"
Деталі: У пресслужбі Кремля оминули увагою момент щодо вибачення Путіна.
Натомість там присвятили окремий абзац про вбивство німецькими нацистами 6 мільйонів євреїв під час Другої світової війни та наголосили на необхідності визнання ключового внеску радянської армії в перемогу над нацизмом.
Сторони обговорили евакуацію цивільного населення з території "Азовсталі" в Маріуполі.
Тоді як у Кремлі кажуть, що сторони обговорили успіх евакуації цивільного населення під проводом ООН і МКЧХ, у пресслужбі Бенета вказано, що прем’єр-міністр передав президенту Путіну прохання дозволити безпечний вихід решти цивільних осіб із бункерів меткомбінату.
Путін начебто сказав Бенету, що російські військові, мовляв, не перешкоджають евакуації цивільних.
Також російський президент привітав Ізраїль із Днем незалежності та побажав щастя і здоров’я євреям - громадянам Ізраїлю, які свого часу втекли з СРСР.
Передісторія:
- 2 травня Лавров заявив, що той факт, що український президент Володимир Зеленський є за національністю євреєм не означає, що в Україні не може бути "масового нацизму", бо, за його словами, "найбільшими антисемітами якраз є євреї", наприклад фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Російського посла в Ізраїлі викликали для вручення "ноти протесту", а міністр закордонних справ Яїр Лапід закликав Лаврова негайно принести вибачення.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Лаврова, що такі коментарі є глибоко образливими як для Зеленського й України, так і для Ізраїля та єврейського народу. Німецький уряд назвав ці коментарі Лаврова "абсурдною пропагандою".
- Сам Зеленський звернувся до влади Ізраїлю і запитав, чи залишиться в Москві ізраїльський посол після кричущого антисемітизму російської влади.
- 4 квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова погіршила скандал заявою, що в Маріуполі пліч-о-пліч із "націоналістичними батальйонами Азов" воюють ізраїльські найманці.
- Головний рабин Росії, якого вважають близьким до Путіна, Берл Лазар сказав, що Лаврову слід вибачитися за його слова про євреїв, які є найбільш запеклими антисемітами, і тоді про інцидент всі забудуть. Така критика є доволі незвичайною в Росії, де релігійні лідери підтримують дії влади, незважаючи ні на що.