Путін перепросив у прем’єра Ізраїля за слова Лаврова про "Гітлера-єврея"

Бенет (ліворуч) і Путін (праворуч) у жовтні 2021 року. фото: getty images

Прем’єр-міністрові Ізраїля Нафталі Бенету зателефонував російський президент Володимир Путін і перепросив за антисемітські висловлювання свого міністра Сергія Лаврова, але в Кремлі забули про цей момент.

Джерело: пресслужба ізраїльського прем’єр-міністра, пресреліз Кремля, російська пропагандистська служба "РИА новости" з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова

Дослівно канцелярія Бенета: "Сторони обговорили висловлювання російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Прем’єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував за його ставлення до єврейського народу і пам’ять про Голокост"

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Деталі: У пресслужбі Кремля оминули увагою момент щодо вибачення Путіна.

Натомість там присвятили окремий абзац про вбивство німецькими нацистами 6 мільйонів євреїв під час Другої світової війни та наголосили на необхідності визнання ключового внеску радянської армії в перемогу над нацизмом.

Сторони обговорили евакуацію цивільного населення з території "Азовсталі" в Маріуполі.

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Тоді як у Кремлі кажуть, що сторони обговорили успіх евакуації цивільного населення під проводом ООН і МКЧХ, у пресслужбі Бенета вказано, що прем’єр-міністр передав президенту Путіну прохання дозволити безпечний вихід решти цивільних осіб із бункерів меткомбінату.

Путін начебто сказав Бенету, що російські військові, мовляв, не перешкоджають евакуації цивільних.

Також російський президент привітав Ізраїль із Днем незалежності та побажав щастя і здоров’я євреям - громадянам Ізраїлю, які свого часу втекли з СРСР.

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