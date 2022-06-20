War Speeches. Приниження Путіна в Петербурзі. Україна зробила історичний крок на шляху до ЄС

Минулого тижня (13–19 червня) чиновники російської федерації продовжували загальний наратив про відсутність шкідливого впливу санкцій на економіку країни. Про це президент росії владімір путін вкотре розповів на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Його підтримали інші російські політики, які висловили своє розчаруванням французьким президентом Макроном, що підтримав Україну і не став закликати українську владу "зберегти обличчя путіну" та відмовитися від окупованих територій.

Ще одним ударом для росіян стало те, що президент Казахстану Токаєв, виступаючи разом із путіним на панельній дискусії, відмовився визнавати незалежність так званих республік "Л/ДНР" та назвав Донецьк та Луганськ квазідержавними територіями.

Водночас Україна продовжує нарощувати свої міжнародні дипломатичні "м’язи" та отримувати більше зброї для стримування агресора.

Україна зробила ще один крок на шляху до євроінтеграції – Європейська комісія ухвалили рішення та рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського союзу. України також заручилася підтримкою країн (Данія, Нідерланди, Франція, Німеччина), які вважаються скептично налаштованими до євроінтеграційних перспектив України.

Ця підтримка практично гарантує Україні позитивне рішення Європейської ради, яка на засіданні 23-24 червня має ухвалити рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

росія стверджує, що європейські санкції їй не шкодять, бо вона "велика"

На початку червня ЄС запровадив уже 6-й пакет економічних та персональних санкцій проти росії. Зокрема, відтепер заборонено закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти й деяких нафтопродуктів із росії до ЄС.

Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів. Це значно зменшить експорт енергоносіїв із російської федерації та завдасть серйозних збитків економіці країни.

Не потрібно забувати й про інші економічні санкції та вихід багатьох західних компаній із ринку рф. Однак російські чиновники переконують своїх виборців: від санкцій росія має тільки позитивні наслідки, а світ – програє.

Прессекретар путіна вказав, що продовольча криза, на порозі якої стоїть світ, насправді спричинена санкціями проти рф, а не блокуванням російськими військами українських портів та неможливістю України експортувати зерно й іншу сільськогосподарську продукцію на міжнародні ринки.

"Ми зараз бачимо, як усі ці рестрикції, санкції, які введені (проти рф – ред), б'ють по цінах на енергетику, на продукти харчування і так далі. Ми бачимо результати помилок багатьох країн, які виявляються в продовольчій кризі, що починається", – вважає речник президента росії дмітрій пєсков.

Особливо багато уваги впливу санкцій на ЄС приділив голова держдуми рф вячеслав володін. Його позиція зводиться до того, що всі негативні економічні наслідки для Євросоюзу йдуть на користь США. Тобто, за його словами, так США мінімізують вплив санкцій на свою економіку.

"США своїми руками створили умови, щоб країни, які бажають вибудовувати рівноправний діалог та взаємовигідні відносини, фактично утворили разом із Росією ‘нову велику вісімку’", – володін.

Про яку "велику вісімку" говорив володін, невідомо. Можливо, йшлося про союз росії, Еритреї, білорусі, КНДР та ще чотирьох "великих" держав.

Що стосується санкцій, чиновник стверджує: оскільки росія велика, будь-які "обмеження" не можуть вплинути на неї.

"Росія – надто велика країна, щоб війна проти неї не аукалася їм як бумеранг", – вважає дмітрій пєсков.

Логіка пєскова цікава, адже росія сама розпочала війну, а її посадовці заявляли, що санкції їм не страшні. Втім, як ОПОРА вже писала раніше, рф намагається виторгувати скасування з неї санкцій в обмін на розблокування українських портів.

Мабуть, не така вже росія й "велика".

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Приниження чи "важлива" промова путіна на петербурзькому міжнародному форумі

Власне кажучи, росіяни хотіли показати "велич" своєї країни на петербурзькому міжнародному економічному форумі. Втім, як завжди, все пішло не так, але за планом.

13 червня прессекретар президента росії дмітрій пєсков заявив, що промова владіміра путіна на петербурзькому міжнародному економічному форумі буде надзвичайно важливою. За його словами, очільник рф мав говорити про вплив санкцій на росію, зростання цін на енергоресурси та, звісно ж, початок продовольчої кризи у світі.

У підсумку путін і справді торкнувся цих тем, але звинуватив у всіх бідах "колективний Захід" та Сполучені Штати Америки.

"Багато торговельних, виробничих, логістичних зв'язків, раніше порушених пандемією, проходять тепер через нові випробування. Більше того, такі ключові для бізнесу поняття, як ділова репутація, недоторканність власності та довіра до світових валют, ґрунтовно підірвані – підірвані, на жаль, нашими партнерами на Заході, і зроблено це навмисно, заради амбіцій, заради збереження застарілих геополітичних ілюзій (він хоч розуміє, що сама росія живе застарілими геополітичними ілюзіями? – ред. )", – сказав путін.

Крім цього, він наголосив, що такі умови зовсім не впливають на економіку рф, навіть навпаки – росія чудово справляється з викликами. Російський президент, як і інші вже згадані політики рф, проштовхує тезу, що всі запроваджені санкції нібито впливають і на їхніх ініціаторів. Очевидно, ці висловлювання мають на меті переконати західні країни, що санкції з росії потрібно знімати, бо вони також шкодять їм самим.

"Економічний бліцкриг проти росії спочатку не мав шансів на успіх. При цьому санкційна зброя, вона, як відомо, – і практика останніх років це показує добре, – вона гостра. Вона завдає порівнянної, а то й більшої навіть шкоди самим їх ідеологам", – вважає російський диктатор.

Також президент рф не забув про геополітику. Йому не дає спокою поразка СРСР у холодній війні зі США.

"Сполучені Штати, проголосивши перемогу в холодній війні, оголосили себе посланцями Господа на землі, які не мають жодних зобов'язань, а є лише інтереси, причому ці інтереси оголошуються священними. Вони ніби не помічають, що за останні десятиліття на планеті сформувалися і все голосніше заявляють про себе нові сильні центри. Кожен із них розвиває свої політичні системи та громадські інститути, реалізує власні моделі економічного зростання і, звичайно, має право на їх захист, забезпечення національного суверенітету", – сказав путін.

Проаналізувавши тези путіна, можемо стверджувати: замість обіцяної програмної промови президент рф укотре актуалізував старі пропагандистські наративи.

Звісно, не обійшлося без обговорення "спеціальної воєнної операції" в Україні, під час якого відбулася не зовсім приємна для російського диктатора річ. Взяти участь у події запросили кількох лідерів, зокрема очільників Китаю Сі Цзіньпіна (онлайн) та Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

У словах останнього чітко помітна позиція Казахстану щодо війни в України. Токаєв вказав, що його країна не визнає Л/ДНР, назвавши їх квазідержавними територіями. Таким чином, Президент Казахстану поставив під питання легітимність проведення "спеціальної воєнної операції", чим, на думку низки політичних оглядачів, принизив путіна, який брав участь у панельній дискусії з Токаєвим.

"Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. І, очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк", – сказав Президент Казахстану.

росія хоче переговорів і каже, що не вторгалася в Україну, а також мріє, щоб Макрон і компанія вмовили Зеленського здатися

росіяни продовжують просувати тезу, що Україна начебто гальмує переговорний процес та не хоче завершувати війну.

Учасник переговорної групи росії владімір мєдінскій зазначив, що, на його думку, мир Україні не потрібен. "Минуло вже два місяці, але досі українська сторона не змогла відповісти якось офіційно, передавши нам усно, що бере паузу у переговорах. Відповідно, у мене складається відчуття, що ‘мир’ Україні не потрібен", – зазначив мєдінскій.

Водночас Президент Володимир Зеленський 14 червня під час онлайн-пресконференції для данських ЗМІ заявив, що він будь-якої миті готовий до переговорів із президентом росії з посередниками або без них для закінчення війни та виведення російських військ із українських територій.

Услід за мєдінским міністр закордонних справ росії сєргєй лавров заявив, що Україна наприкінці березня виклала на папері переговорну позицію, яка влаштовувала рф як основу для роботи. Однак із середини квітня у переговорах з Україною настала повна тиша, а Київ не відповідає на пропозиції. Водночас лавров заявив, що росія не вторгалася в Україну.

"Ми не вторглися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО", – сказав міністр.

Однак переговори "по-російськи" означають, що для досягнення миру та припинення війни Україна має відмовитися від окупованих росією територій. Про це красномовно свідчать слова члена переговорної групи лєоніда слуцкого та прессекретаря президента росії дмітрія пєскова.

слуцкій зазначив, що переговори між росією та Україною можуть відновитися найближчим часом, але, якщо це відбудеться, то лише на основі порядку денного президента рф. Що стосується пєскова, то він відреагував на візит в Україну Емануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драгі, а також Клауса Йоханніса, які відвідали Київ напередодні рішення Єврокомісії надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

пєсков натякнув: європейські лідери мають переконати Зеленського, що Україна повинна відмовитися від окупованих росією територій. "Макрону, Шольцу, Драгі та Йоханнісу слід використовувати свій контакт, щоб спонукати президента Зеленського, щоб він реально подивився на стан справ", – сказав пєсков.

Однак попри бажання самого пєскова і, вочевидь, його кремлівського патрона, європейські лідери підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а також наголосили, що не вимагатимуть від України завершити війну. Крім цього, Президент Франції оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги у вигляді шести САУ "Caesar".

Результати зустрічі у Києві не на жарт роздратували колишнього президента рф, а нині – заступника голови ради безпеки російської федерації дмітрія мєдвєдєва. Він дозволив собі образливі висловлювання щодо лідерів Франції, ФРН та Італії. "От люблять європейські шанувальники жаб, ліверу та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, старі гаубиці, хлопнули горілки і потягом, як сто років тому, додому. І все добре. Тільки до миру це Україну ніяк не наближає. А час спливає," – написав російський політик у своєму Telegram-каналі.

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Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, Нідерланди й Данія теж не заперечують

17 червня Європейська комісія оголосила своє рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата в члени ЄС. В Україні цю новину сприйняли радісно, а на росії вона не додала позитиву.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз переживає історичні події та зробила ще один важливий крок на шляху до євроінтеграції.

"Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії", – сказав Президент у своєму відеозверненні.

Крім цього, Володимир Зеленський поінформував, що Нідерланди, які разом з Данією були скептично налаштовані щодо надання Україні статусу кандидата, готові підтримати таке рішення. Про це Президент України сказав за підсумками розмови з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Своєю чергою, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter, що Данія підтримує Україну в отриманні статусу кандидата у члени ЄС. "Я розмовляв з Йеппе Кофод (Міністр закордонних справ Данії – ред.), який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС. Вдячний Йеппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, в тому числі й тих, хто зараз на передовій", – зазначив український політик.

Тепер про те, чи надавати Україні статус кандадата на вступ до ЄС, вирішить Європейська рада на засіданні 23-24 червня.

Тему ЄС не оминули і російські політики. Вони не виступали проти кандидатства України, але дозволили собі агресивні висловлювання щодо самого Євросоюзу. Найбільше дісталося об'єднанню від постійного представника росії при ООН васілія нєбєнзі, який звинуватив ЄС у відсутності самостійної позиції. Однак дипломат традиційно не пояснив, що саме він мав на увазі.

"У світлі явної ворожнечі ЄС до росії у нас немає іншого вибору, крім як переглянути наші фундаментальні підходи до розвитку відносин з цією організацією. За останні роки росія звикла розраховувати тільки на себе. Будучи як європейською, так і азіатською державою, ми будемо будувати відносини з державами, які мають самостійну позицію і не бояться захищати свої інтереси. Європейський Союз більше не входить до числа таких", – сказав нєбєнзя.

Більше зброї для України – підсумки третьої зустрічі в Рамштайні, амбітні плани від Рєзнікова

Ще однією топтемою в Україні було постачання важкого озброєння для ЗСУ. Справа в тому, що 15 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася вже третя зустріч представників Контактної групи з питань оборони України.

Напередодні цієї зустрічі Україна, з одного боку, подякувала західним партнерам за зброю, яку вони надають, а з іншого, – наголосила, що її недостатньо, аби зупинити російську агресію. Наприклад, за два дні до заходу радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter написав, скільки техніки необхідно Україні для перемоги.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів", – написав політик.

Якщо дотримуватися критеріїв Подоляка, то офіційні результати зустрічі в Брюсселі відносно скромні. Втім, є й певні позитивні результати. Про них після зустрічі написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Грузія, Молдова, Еквадор приєдналися до клубу; більше озброєнь, які будуть поставлені США (155-мм гармати, HIMARS, гарпуни тощо); вертольоти зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі, Нідерландів; РСЗВ від Німеччини", – написав міністр.

Крім того, Олексій Резніков в інтерв’ю CNN, як інформує DW, зазначив, що Україна збирається звільнити всі свої території, включно з Кримом. За словами міністра, досягти цієї мети допоможе західна зброя. "Крим – це стратегічна мета для України, бо це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком", – підкреслив Резніков.

Міністр оборони України уточнив, що першим кроком до перемоги буде стабілізація ситуації на фронті, другий етап полягатиме у тому, щоб відкинути російські війська на позиції до 24 лютого, і тільки на третьому етапі Україна з партнерами обговорюватиме стратегію звільнення окупованих територій, включно з Кримом.

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