Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Ірина Федорів
головна редакторка сайту ЧЕСНО

Польща побудувала стіну на кордоні з Білоруссю. Де "стіна Яценюка"?

Середа, 10 серпня 2022, 16:00

Польські прикордонники заявляють, що білоруська сторона вже намагається зруйнувати 186-кілометрову огорожу на кордоні, яку збудували місяць тому. Ситуація для поляків, звісно, неприємна, але мене як українку в цій історії турбує інше.

Коли читаєш про стіну на кордоні Польщі та Білорусі, виникає одне питання: чого вони змогли, а ми – ні? Тобто Польща зрозуміла, що у неї під боком є загроза (це на них не нападали, а просто були заяви), і швидко взялася укріплювати кордони.  

Зрозуміло, що кордон з Білоруссю в Польщі менший, ніж наш великий кордон із неадекватом-росією. Але і часу в нас було щонайменше 8 років, тому мали б встигнути. А з осені 2021 треба було вже починати будувати стіну і з Білоруссю – заяви Лукашенка явно тому сприяли.

У Польщі чітко видно, що там національний інтерес на першому місці. Оборона країни задля охорони життя громадян, збереження територіальної цінності – це стратегічні пріоритети. А що ми робили 8 років для того, щоб боронити країну було легше?

Після нападу у 2014 році лідер "уряду камікадзе", так називав свій Кабмін сам Арсен Яценюк, заявив, що у нас буде на кордоні стіна. Дедлайни по спорудженню стіни весь час переносили. То був 2018, то 2020 рік, далі повідомили, що завершать до 2025 року. Витрачено на це понад 4 млрд гривень.

За версією НАБУ, під час будівництва крали гроші. У 2019 році справу скерували до суду.

 

І перед початком повномасштабної війни, через 3 роки після скерування справи до суду її навіть не почали слухати по суті. 

Обвинувачених восьмеро, і вони по черзі не з’являлися на судові засідання – це такий спосіб затягувати справу. Далі підсудні "жонглювали" адвокатами. Аналогічну схему, наприклад, використовували політики і чиновники, які дерибанили стратегічно важливий для оборони лісовий ресурс у Приірпінні.

Реклама:

А дерибанники землі – це ще ті шкідники для держави. В Україні навіть є "приватний кордон". Так-так приватний кордон. Тобто в країні, де триває війна, вздовж кордону є ділянки, які перебувають у приватній власності. 

Свого часу місцева влада роздала ці стратегічно важливі ділянки своїм друзям, і далі, коли держава хоче укріплювати кордон, то має проблему. РНБО доручила розібратися з цим питанням Кабміну в 2021 році. 

Рішення РНБО ввів в дію президентський указ. 

 

Так від рішення будувати стіну до вилучення ділянок на кордоні ми дійшли на 7 рік цього будівництва. "Діри" в нашому кордоні у нас виникали чималі. Вони можуть тягнутися кілометрами і хтось може тут будувати бізнес, в тому числі і на нелегальному перетині кордону.

 

Всі ми розуміємо, що нам треба рухатися прискореними темпами в ЄС і НАТО. Іншого шляху, щоб не просто вижити, а жити гідно і розвиватися, немає. Тому одне з ключових питань наразі – це повноцінний запуск судової реформи і якісна робота антикорупційних правоохоронних органів. Щоб подібні справи таки доходили до суду і, зрештою, до вироків по них.

Ми не просто не можемо засудити корупціонерів, які шкодять національним інтересам, – ми роками не можемо посадити навіть держзрадників. Так, Олега Царьова, який публічно закликав змінити державний кордон України, а День Конституції називав "днем ганьби", суд засудив лише 2022 року. А з 2014 року Царьов устиг навіть подати документи в ЦВК і став кандидатом у президенти, вільно пересувався територією країни. Через 8 років його засудили… заочно

Реклама:

Кожен, хто порушив закон, має бути притягнутий до відповідальності, і роки судів для поховання справ мають піти в історію.

Ті, хто крав гроші з проєкту "Стіна", повинні постати перед судом і відповідати за законом. А політики-менеджери, які обіцяли цю стіну і не змогли проєкт реалізувати, не мають більше відповідати за жоден державний проєкт, бо не змогли ані побудувати обіцяну стіну, ані побудувати систему, за якої "бандити сидітимуть у тюрмах".  

І тим паче ніяк не можна допустити того, щоб за відбудову країни відповідали фігуранти антикорупційних розслідувань. Кілька проколів з відбудовою Ірпеня і Бучі – і західні партнери можуть задатися питанням, чи варто нам давати гроші взагалі.

Ірина Федорів

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: кордонРосіяБілорусьЯценюкПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Ірина Федорів
Тарас Чорновіл і сектантська мітологія. Чому наративи про "опозиціонера" й "активіста" шкодять державі 
15 червня 2023, 18:00
Як голова "Слуги народу" Шуляк на міжнародному рівні лобіює містобудівну "реформу"
2 червня 2023, 18:00
Біличанський ліс під загрозою забудови. Від депутатів Київради залежить доля 100 гектарів нацпарку
17 травня 2023, 18:30
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський