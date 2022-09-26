Зима єдності

Вересень повномасштабного вторгнення приніс нові теракти для українських міст.

Спершу росіяни вдарили ракетами по Харківщині — поцілили в найбільшу Харківську ТЕЦ-5 та ще два обʼєкти критичної інфраструктури. Без електрики опинились Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області.

Без струму зникло водопостачання, почалися проблеми з мобільним звʼязком, зупинився наземний і підземний електротранспорт. Менш ніж за тиждень потому росіяни обстріляли Кривий Ріг. Точні кинжали та іскандери влучили в криворізьку дамбу і гідротехнічні споруди. Місто почало затоплювати.

Цими терактами російська федерація запустила українцям трейлер свого фільму жахів про те, що чекатиме на нас взимку. Ніхто не приховує жалюгідної кремлівської тактики — бити по обʼєктах критичної інфраструктури.

Українці свідомі, наскільки складною будуть осінь і зима. Ми до цього готуємось.

Для Європи кремль демонструє дещо інше: вже декілька місяців поблизу кордону з Фінляндією завод з виробництва скрапленого газу "Газпром Портова" спалює факелом 4,34 млн кубів газу на день. Це те блакитне паливо, яке раніше експортували до Німеччини. Аналітики з компанії Rystad Energy порахували, що в цьому факелі щодня згорає енергоносія на $10 млн.

За пару тижнів настануть холоди і Європа та Україна увійдуть в найскладнішу зиму з часів ІІ Світової. За прогнозами Світового банку, вже цього року середні ціни на енергоносії підскочать на 50%, а це найбільше здорожчання з 1970-х років.

Велика Британія попереджає, що рахунки на електрику цієї зими зростуть на 80% — до 3500 фунтів на рік для домогосподарства.

За даними Energy Prices Index, тільки за серпень ціни на електрику в Бельгії, Естонії та Греції зросли ледь не на 30%, газ подекуди піднявся ціні майже до 40% (Бельгія, Данія, естонія, Греція, Болгарія).

Через подорожчання енергоресурсів, стає дорожчим і життя.

Євростат порахував, що 12-місячна інфляція в Єврозоні склала 8,1%. Це найвищий показник, який коли-небудь реєстрував Європейський статистичний офіс.

Світовий Банк попереджає про найбільший ціновий шок за останні пів століття. Індекс цін на продовольчі товари, опублікований ООН, показує, що вони рекордні за весь час обчислення, тобто останні 60 років. І прогнози невтішні: пшениця подорожчає на 42,7%, ячмінь – на 33,3%, соя – на 20%, олія – на 29,8%, курятина – на 41,8%.

І якщо на Заході ціну війни можна обрахувати коштами, для України ситуація набагато складніша. Понад 3,5 млн українців втратили домівки, пошкоджено 2 129 освітніх закладів і 830 — медичних.

У таких містах як Маріуполь, Харків, Чернігів, Буча, Сєверодонецьк та Лисичанськ зруйновано понад половину житлового фонду. Це люди, які через агресора опинились без даху над головою і цієї зими виживатимуть.

Ми часто порівнюємо путіна з Гітлером, а цю повномасштабну війну з ІІ Світовою. Давайте згадувати в цьому контексті і єдність, з якою виступили країни альянсу проти нацистів. Без цієї єдності перемоги не було би. Чи було страшно тоді нашим бабусям і дідусям? Було. Як вони втримались? Бо були єдиними і вірили в перемогу. Тепер і ми живемо цією вірою, а надто, коли чуємо свіжі новини про перемоги Сил оборони України.

Платники податків країн-партнерів цієї зими переживатимуть певні побутові негаразди. І це одна із стратегій путіна: змусити людей сумніватись, що перемога взагалі можлива. Але усі ми — тут в Україні, чи в Європі — маємо памʼятати, що агресор впаде і в нас попереду ще багато роботи з відбудови своєї країни і побудови безпечного світу. Світу, який базується на ключових речах:

Єдність . Давайте цієї зими бути пліч о пліч з людьми, які дивляться на світ однаково.

. Давайте цієї зими бути пліч о пліч з людьми, які дивляться на світ однаково. Майбутнє. Сьогодні ми бʼємось за те, щоб наші діти не повторювали такої ж війни за своє право бути українцями. А діти Європи і далі жили в мирі.

Сьогодні ми бʼємось за те, щоб наші діти не повторювали такої ж війни за своє право бути українцями. А діти Європи і далі жили в мирі. Спільні демократичні цінності. Правда в тому, що у ІІ Світовій агресора перемогли сили добра, які боролись за світло і свободу. Наступні покоління мають йти з тими, хто підтримує нас, вільний світ і свободу.

Чи буде легко цієї зими? Ні. Але ціна для кожного різна: комусь прохолодніші батареї в квартирі, а хтось заплатить життям. І треба вже відповісти бодай собі самому: яку ціну ви готові заплатити за демократію, гідність та свободу.

Що ми можемо зробити, щоб полегшити цю зиму? Підтримувати одне одного, де б і ким не були і бути єдиними в цій підтримці. Це легко: надсилати теплі речі, гроші, зброю, посилювати санкції.

Кіра Рудик