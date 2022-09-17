Кривий Ріг: підтоплення будинків ліквідували, триває ремонт дамби – ОП
Субота, 17 вересня 2022, 11:12
У Кривому Розі ліквідували підтоплення будинків, яке виникло внаслідок російського удару по гідротехнічних спорудах міста 14 вересня, тривають ремонтні роботи на дамбі.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Кривий Ріг. На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається по всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, – ліквідовано".
Деталі: Представник ОП додав, що наразі тривають ремонтні роботи на дамбі, але, за його словами, це вже не впливає на безпеку людей.
Тимошенко зазначив, що скоро ремонт дамби завершать.
Передісторія:
- Ввечері 14 вересня російська армія випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі – дамбі Карачунівського водосховища. Били ракетами "Кинджал" та "Іскандер".
- У результаті ракетних ударів по Кривому Рогу рівень води у річці Інгулець зріс, підтопило 112 будинків та дворів. У деяких населених пунктах почалися перебої з водою, бо росіяни влучили і в водогін.
- Усю ніч у Кривому Розі ліквідовували наслідки ракетного удару росіян по дамбі Карачунівського водосховища, у двох місцях мусили підірвати дамбу, – у результаті рівень води в Інгульці дещо впав.
- Вдень 15 вересня російська армія знову завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.
- Вдень 16 вересня окупанти втретє за три дні завдали ракетного удару по Кривому Рогу, знову цілили по гідротехнічних спорудах.