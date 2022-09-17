Кривий Ріг: підтоплення будинків ліквідували, триває ремонт дамби – ОП

У Кривому Розі ліквідували підтоплення будинків, яке виникло внаслідок російського удару по гідротехнічних спорудах міста 14 вересня, тривають ремонтні роботи на дамбі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Кривий Ріг. На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок, падіння рівня води спостерігається по всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, – ліквідовано".



Деталі: Представник ОП додав, що наразі тривають ремонтні роботи на дамбі, але, за його словами, це вже не впливає на безпеку людей.

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Тимошенко зазначив, що скоро ремонт дамби завершать.

Передісторія: