"Евакуація". Депортація з Херсонщини

Запоребрик штампує фейки: "Є дані щодо можливості застосування Києвом заборонених методів війни в районі Херсона, підготовки ракетного удару по греблі Каховської ГЕС", – заявив генерал російської армії Сергій Суровікін.

А манкурти в особі колаборантів створюють медійний шум і заявляють про "евакуацію". Окупанти мають намір "евакуювати" близько 40% населення.

Ведеться невідступна розсилка повідомлень, а також окупаційна влада здійснює дзвінки з проханнями виїхати з Херсона. Причому в'їзд до області заборонено на 7 днів, як і переправлення з лівого берега на правий.

Крім того, Херсонщину почали охоплювати апокаліптичні настрої: повсюдно масово закриваються аптеки.

"Ріа Новості" публікує інформацію про те, що окупанти розпочали скид води з Каховської ГЕС нібито для того, щоб не затопило область. При цьому не соромляться зазначати, що вода прямує до Північно-Кримського каналу.

Україна зазнає колосальних збитків. Однак чи обумовлено це фінансовим аспектом і чи такі міфічні "загрози підриву", якими вони здаються?

Передумови

З початку жовтня окупанти почали агітувати дітей та дорослих скористатися можливістю безкоштовно відпочити в Криму. Зняли кілька роликів із сумнівними персонажами та розпочали розсилку sms-повідомлень із контактною інформацією.

Ажіотажу серед населення не судилося відбутися. Хоча тези про ефемерну "реабілітацію" пропагандисти просувати намагалися.

Потім вони вивозили дітей Херсонщини в Крим нібито на оздоровлення. По факту – це зомбування українців та вкладання тез "руzzкого міра" в їхні голови.

Вже понад 1,5 тисячі дітей перебувають у Криму. Телеграм-канал "Херсон: війна без фейків" опублікував невтішні відеоматеріали. На них – свідчення пропагандистської діяльності працівників з місця, де утримують дітей.

Це плакати, пісні про "братні" народи і "фашистську чуму" (гімн рф та навіть Кабардино-Балкарської республіки), розмови з дітьми, в яких возвеличується росія, перевертається поняття тероризму в контексті звинувачення в ньому Заходу і в більшості – України.

"Перепрошивання" свідомості та знищення ідентичності є спланованою та досить непогано організованою акцією. В старих традиціях підривної діяльності КДБ, яка, певно, передається від покоління до покоління.

Більше того, особи з Херсонщини, які мають супроводжувати дітей до так званих таборів у Криму, були негайно відсторонені від своїх обов'язків. Їх було вислано під приводом, ніби вони налаштовують дітей проти режиму росії і навіть не мають жодних прав на підопічних.

Супроводжуючі стверджують, що діти, з яких зняли мірки для одягу, пробудуть у таборах щонайменше до кінця листопада.

Причина тут явно не в палкій любові до херсонських дітей, а в можливості утримувати їх незаконним методом. Щоб потім викликати їхніх батьків, маючи всі персональні дані про них і дітей, аби зафільмувати "панічний потік мешканців, які рятуються від укронацистів". Або фільтрувати та розподілити поміж "сирітських притулків рф".

Наступний акт вистави – "еквакуація". Зірка мемів колаборант Стремоусов, який ще донедавна все заперечував, фактично одним із останніх "отямився" й долучився до заяв Сальдо та представників рф.

Псевдоглава Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що людей буде транспортовано (читайте: депортовано) не тільки на лівий берег, а також "в другие регионы Российской Федерации".

Чи йдеться про фільтраційні табори? Розділення сімей і фільтрацію, як це робили, наприклад, під час вивезення з Маріуполя?

Влада запоребрика анонсувала видачу житлових сертифікатів. Відповідно, вони готуються до припливу великої кількості людей саме на територію росії: Крим, де наші громадяни сотнями перебувають у катівнях, Ростовська область, Краснодарський та Ставропольський край.

Як зазначав вже всім відомий автор телеграм-каналу "Миколаївський Ваньок", окупанти "роблять штаб поближе до Криму, в одній з лікарень в Чаплинському районі в підвалі роблять новий штаб для ФСБ-шників, які наспіх займають будівлі на Лівобережжі".

Інші джерела теж підтверджують переміщення військових ФСБ за останні 72 години, а кадирівські заградзагони "дружнім маршем" вкупі з деякими підрозділами Росгвардії "отрицательно" наступали в тому ж напрямку близько 48 годин тому.

Звісно, жертви байки "Своих не бросаем" залишилися на правому березі. Адже найбільш цінним є "зкомуніздене" військовими клептоманами майно, що незадовго до цього під покровом ночі переправляли в Херсонському річковому порті.

Сумніву не залишається, що насильницьке переміщення цивільних відбувається для того, щоб взяти мешканців Херсонщини на живий щит.

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Наразі "фонд захисту" для російських військових складається з 7 тисяч херсонців, згідно з інформацією "раша-ЗМІ".

Повертаючись до ГЕС. Сальдо писав про підняття рівня води на один метр у разі пошкодження шлюзів. Ключове слово – пошкодження. Адже тотальна руйнація спричинить зниження рівня Каховського водосховища, що вміщує 16 метрів води, і, як наслідок, припинення роботи ставка-охолоджувача Запорізької атомної електростанції.

Тоді доведеться шукати альтернативні способи охолодження реакторів. Крім того, від Каховської магістральної системи залежить наявність води в окупованих Мелітополі та Бердянську.

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5 жовтня Генштаб Збройних сил України повідомив, що підрозділи російської армії на Херсонському напрямку перемістили 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС. Не дуже схоже на очікування 16-метрового валу води, що прямує назустріч.

Варто нагадати, що за часів побудови Каховського водосховища було затоплено 90 сіл і територію Великого Лугу. І в разі катастрофи зараз можна припускати, що буде повністю змито до 20 населених пунктів, а ще 25 лише частково затоплені.

Один кубометр води важить тонну, а повний об'єм водосховища складає 18,2 кубічних метрів. Навряд чи окупанти мріють померти такою смертю.

Той самий сумнозвісний колаборант заявив, що чоловіки "записуються в херсонський добровольчий батальйон, щоб захищати свою землю". З цього можна дійти висновку, що примусова мобілізація на окупованій території триває.

Незважаючи на те, що, за певними джерелами, в область довезли "нову кров", а саме мобілізованих з рф, більш тямущі підрозділи, які ще не стали "грузом 200", перенаправили на інші ділянки фронту.

Крім того, зі свіжої заяви про воєнний стан на всіх окупованих територіях, включно з Херсонською областю, тепер "гражданам" загрожує "привлечение на нужды обороны".

Херсон був одним із найбільших успіхів російської пропаганди в медіапросторі. І надто маловірогідно, щоб окупанти так легко відмовилися від цього ласого шматка після численних фіаско на лінії фронту, зокрема на Харківщині.

Рівень ейфорії щодо правого берегу Херсонщини серед українців надто високий, а наше ІПСО перестаралося з образом окупантів на надувних човнах і "качечках".

Рашизм як ідеологія включає звеличення російського імперіалізму, тому втрата Херсонщини породить обурення серед прибічників путінського тиранічно-терористичного режиму. А цього російська влада допускати аж ніяк не хоче.

Все це є відволіканням від чогось головного, що сховане за лаштунками. Незмірна кількість прикутої уваги. Живий щит? Обмінний фонд? Заручники для перемовин? Застосування тактичної зброї?

Надто багато питань…

Ліна Гарт

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