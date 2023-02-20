Навіщо Арахамії потрібні ручні депутати-зрадники?

За рік після повномасштабного нападу росії фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич і його соратники продовжують обіймати ключові посади в комітетах Верховної Ради.

Хто винен?

Тут все просто. За це персональну відповідальність несе голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Це політик, який свого часу очолював переговорну групу України щодо війни з росією.

ілюстрація руху "чЕСНО"

По-перше, він публічно продемонстрував свою лояльність до проросійських депутатів. Ось хоча б пост Арахамії про складання мандату Ігоря Абрамовича, який був обраний від ОПЗЖ.

Скриншот телеграм-каналу Давида Арахамії

Це типова публічна і недолуга спроба відбілювати тих, хто не один рік своєю політикою ніс у нашу країну війну, а перед наступом просто втік за кордон.

Взяти хоча б Ігоря Абрамовича, який, зі слів Арахамії, створив групу, що "підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресора законопроєкти". Журналісти УП зафільмували його на Лазурному узбережжі в Ніцці. Звісно, що там немає кнопки для голосування.

Дивує, як за таку "роботу" на благо країни Арахамія ще не пропонує дати Абрамовичу звання Героя України. Приміром, фігурант Реєстру держзрадників Юрій Бойко досі його має – чого б не додати ще одного такого "героя"?

По-друге, Арахамія – голова фракції "Слуга народу". Тому він може мобілізувати голоси під законопроєкти і, цілком очевидно, має вплив на формування порядку денного. Отже, несе персональну відповідальність за те, що 24 лютого 2023 року Україна має на посаді голови Комітету з питань свободи слова держзрадника Шуфрича.

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Що робити?

Понад 150 депутатів звернулися до голови парламенту Руслана Стефанчука, аби винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, які стосуються повноважень депутатів проросійських партій у парламенті та місцевих радах.

Якщо дивитися на відсоткове співвідношення, то у фракції "Слуга народу" найменша кількість підписів під цим зверненням. І це багато про що говорить.

У фракції "Слуга народу" найменша кількість підписів під зверненням щодо заборонених партій. Окрім фракцій із представниками самих цих партій

Не менш красномовною була оцінка голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, яка назвала співпрацю з колишніми нардепами ОПЗЖ "конструктивною". Цей "конструктив" полягає у тому, що ситуацію рятує ОПЗЖ, коли за скандальні законопроєкти свої ж депутати не дають голоси.

Так, приміром, було з містобудівною "реформою". І це при тому, що голосів представників провладної фракції цілком достатньо для ухвалення будь-яких рішень. Просто пропонуються такі ініціативи, які далеко не кожен представник фракції влади готовий підтримати.

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Спойлер: у проєкті порядку денного на найближче засідання немає законопроєктів, які покликані боротися з російським впливом на політичну систему країни. Зате там є інші пріоритети.

Кілька фракцій вже підтвердили, що на наступному засіданні будуть розглядатися щонайменше два скандальні законопроєкти (N8225 та N8178-1), які в разі ухвалення дозволять відчужувати землю у фізичних осіб та місцевих громад без компенсації з боку держави, а також швидко змінювати цільове призначення ділянок.

Просто хочемо попередити, що голосування за ці проєкти, як і в разі з "містобудівною реформою" 5655, стане маркерним для всіх депутатів.

До речі, симптоматичним є і те, що після нашої публікації про законопроєкти 8225 та 8178-1 представників Руху ЧЕСНО запросив до Офісу президента заступник голови цієї установи Ростислав Шурма. Конструктивної розмови з колишнім кандидатом із першої десятки "Опоблоку" та депутатом облради від Партії регіонів не вийшло.

Заступник Єрмака Ростислав Шурма закликав "довіряти "ділам" Опоблоку"

Нагадаємо, лише 3% громадян України допускають, що депутати проросійських партій мають право допрацювати свою каденцію. Тоді як більшість українців вимагає не просто позбавити їх повноважень, а й притягнути до відповідальності та не дати балотуватися знову. Створити законні можливості для цього – відповідальність парламенту, де більшість зараз мають "Слуги народу".

Попри те, що Верховна Рада працює в закритому режимі, Рух ЧЕСНО й надалі стежить за тим, які проєкти вносять до порядку денного, та моніторить поіменне голосування депутатів за ключовими для країни законопроєктами.

Віта Думанська

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