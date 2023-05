Пацифісти в овечій шкурі. Як Росія формує риторику щодо мирних переговорів у Європі 

11-12 червня ми побачимо в російських пропагандистських медіа десятки сюжетів про те, що Україна має піти на мирні переговори з росією. Буцімто цього вимагає саме українське суспільство. Про те, що пацифістський рух всієї Європи закликає "режим Зеленського" припинити кровопролиття.

Цей меседж вийде кількома мовами: російською, англійською, німецькою, іспанською, французькою, можливо, ще якимись.

Драматичні сюжети будуть доповнені страшними кадрами жертв серед цивільного населення в Донецьку (адже "Донбас бомбілі 8 лєт") та, можливо, кадрами зі зруйнованого будинку в Умані із титром "Донецк, ДНР".

До цього будуть додані синхрони німецькомовних та англомовних експертів, які обіймають впливові посади в організаціях із назвами на кшталт "Міжнародне бюро миру", "Міжнародне товариство з примирення", "феміністичних" та інших громадських і наукових організаціях, різного штибу професори, графи, дипломати.

Декорації для зйомок вже готуються.

На 10-11 червня в австрійському Відні заплановано проведення "Міжнародного саміту за мир в Україні". Цей форум організовують проросійські проксі-організації м тобто структури, які не мають прямого відношення до країни-агресора, але її вплив на них є очевидним.

Маніпуляції та сліди російського пропагандистського наративу ми бачимо вже у самій назві.

Справжній форум за мир має нести в своїй назві згадку про покарання російських воєнних злочинців, поплічників режиму росії, та про відновлення справедливості щодо всіх постраждалих українців. Але у червневому форумі про це – ані слова.

За офіційну мету саміту "за мир" поставили прийняти термінове глобальне звернення під назвою "Віденська декларація миру". Цей документ міститиме заклик до політичних лідерів вжити негайних заходів на підтримку припинення вогню та проведення мирних переговорів щодо "врегулювання ситуації" в Україні.

Після заходу відбудеться марш учасників саміту до посольств країн НАТО, росії та України, а також офісів міжнародних організацій у столиці Австрії для передачі так званої "Віденської декларації миру".

Ідеальна картинка для пропагандистського телебачення.

Організатором так званого форуму виступає Міжнародна організація "Міжнародне бюро миру" (МБМ, International Peace Bureau), яка заснована 1891 року й отримала Нобелівську премію миру в 1910-му.

Також лауреатом Нобелівської премії був керівник Бюро (1974-1985) ірландець Шон Макбрайд. У 1920-х Макбрайд, член Ірландської республіканської армії (ІРА), передавав СРСР інформацію щодо армії Великої Британії. Вже майже сто років організація перебуває під непрямим спочатку радянським, пізніше – російським впливом. У 1930 році Макбрайд звітував своєму керівництву в ІРА, що СРСР готовий надати суттєву допомогу організації. У 1975-му чоловік отримав Міжнародну премію миру імені Леніна.

Учасників форуму буде не менше 30, і тональність їхніх виступів ми можемо спрогнозувати вже зараз.

Захід розпочнеться з відеозвернення Ноама Чомскі (у російському перекладі – Ноам Хомский). Цей 95-річний громадянин США українсько-єврейського походження – лінгвіст, філософ, літератор, професор мовознавства, автор книг.

Одні дослідники відносять його до лівих, інші – до лівих лібералів, але для російської пропаганди це не має жодного значення.

Чомскі вважає, що війну росії проти України спровокували США або ширше – колективний Захід, критиком якого він є.

Пан Чомскі виступає, наприклад, проти заборони російських телеканалів, оскільки хоче чути позицію росії, і скаржиться, що в американських телеглядачів такої можливості немає.

Він проти цензури, а російський режим вважає чимось настільки беззаперечним, як спека влітку. Його інтелектуальні дискусії з журналістами російської "Медузи" цікаво читати, якщо ти живеш далеко від Бучі – бажано, за кілька тисяч кілометрів. Але ще цікавіше мені було би дізнатись, чи свідомо 95-річний американських професор та письменник планує взяти участь у цьому заході, спрямованому на просування російських пропагандистських наративів, і якщо так – то яку саме мету переслідує.

Сподіваюсь, він розуміє, що головною ціллю російських інформаційних військ є використання його українсько-єврейського походження, поважного віку та певного соціального статусу для зйомки переконливого пропагандистського сюжету.

Також є інформація, що відеозвернення для саміту запише президент Бразилії Луїз Лула да Сілва, який також відомий своїми заявами стосовно України – зокрема, пропозицією до України відмовитись від Криму.

Одним із модераторів заходу виступить Лео Габріель – австрійський соціальний антрополог, журналіст і режисер-документаліст, дослідник Латинської Америки.

У 1979-1996 роках Лео Габріель мешкав у Нікарагуа, де до влади за підтримки СРСР прийшли сандиністи. У 2004 році очолював список німецької партії "Ліві" на виборах у Європейський парламент. У травні 2022 року був модератором заходу в рамках Світового соціального форуму, до якого долучався бойовик незаконного збройного формування так званого "лнр" Андрєй Кочєтов.

До організації форуму залучений Союз профспілок Австрії (Österreichischer Gewerkschaftsbund, далі – СПА).

Союз профспілок Австрії цікавий тим, що у 2018 році затвердив 5-річну програму, яка передбачає продовження діалогу з росією. Президент об'єднання Вольфганг Катціан є також членом парламенту Австрії, входив до парламентської групи дружби "Австрія – росія". Також Катціан входив до керівництва Австрійсько-російської спільноти дружби, яка фінансувалася спецслужбами рф.

У 2007-2018 роках Вольфганг Катціан був президентом футбольного клубу "Аустріа". "Газпром" фінансував дитячі команди клубу.

З початком широкомасштабної агресії Союз профспілок Австрії офіційно засудив напад рф, виступив з вимогою негайного припинення агресії, виведення російських військ з України, організації справжнього діалогу та мирних переговорів.

Крім того, серед організаторів – Альянс дій за мир, активний нейтралітет та ненасильство (Aktionsbündnis Frieden, aktive Neutralität & Gewaltfreiheit, AbFaNG).

AbFaNG – найбільша мережа австрійських організацій лівого та пацифістського спрямування. Пацифізм виражається, наприклад, у тому, що метою "великоднього маршу" Альянсу цього року, на який прийшли всього кілька десятків людей, було блокування надання матеріально-технічної допомоги для України.

Альянс публікує на своєму сайті заяви своїх членів, зокрема, статті Райнера Брауна, який називає Революцію гідності "путчем", а також статті австрійського теолога Альфреда Рачека, який звинувачує НАТО у російському вторгненні, а США – в організації Помаранчевої революції. Альянс отримує частину свого фінансування від Комуністичної партії Австрії.

Серед організаторів є ще дві структури, відверто проросійської інформаційної діяльності яких станом на зараз не зафіксовано: Австрійський підрозділ Міжнародного товариства з примирення (International Fellowship of Reconciliation Austria, IFOR) та Австрійський підрозділ Міжнародної ліги жінок за мир і свободу (Women's International League for Peace and Freedom Austria).

На форумі виступатимуть громадяни росії, України, Австрії, Італії та Німеччини. Всі вони так чи інакше транслювали російські або проросійські інформаційні наративи, співпрацювали з російськими (а також радянськими) спецслужбами, науковцями та громадськими діячами:

Ася Гагієва (Eset Maruket Gagieva, Гагиева Эсет Зяудиновна), громадянка рф. Батько – активіст "єдиної росії". У 2008-2012 роках навчалася в Інгушському державному університеті. У 2012 році працювала в Міністерстві освіти Інгушетії, позиціонувала себе психологом. Відтоді дописує для сайту islam.ru. Цей сайт з 2010 року перебуває під контролем Духовного управління мусульман Дагенстану, яке підтримує повномасштабне вторгнення.



Востаннє опублікувала статтю на сайті у червні 2022 року. Восени того ж року Бюро почало цілеспрямовано просувати її як "антивоєнну активістку", хоча не існує жодної інформації про таку її діяльність, крім підпису під колективним листом.





У 2017 році він виступав проти блокування російських соцмереж, а наразі надає юридичну підтримку тим, хто ухиляється від мобілізації й організовує спільні заходи "за мир" з активістами проєкту Віктора Медведчука "Другая Украина". Наразі називає себе виконавчим секретарем Пацифістського руху України.





У 2021 році зустрічався з міністром закордонних справ Фінляндії. Попри це далі вільно перебуває у рф та зустрічається з російськими політиками. Вторгнення називає "конфліктом, політичною турбулентністю".





Вінтерштайнер в інституті курував проєкт "Heimatland Erde". До нього була залучена російська вчена Єлена Князєва, яка досі працює у "Вищій школі економіки" (ВШЕ) у москві. До 2022 року ВШЕ була умовно опозиційним закладом вищої освіти у росії. Значна частина викладачів звільнилася після початку повномасштабного вторгнення, проте не Князєва. Інформація про проєкт "Heimatland Erde" була видалена з сайту Австрійського інституту миру.





Міхаель фон дер Шуленбург стверджує, що Революція гідності була організована за гроші США. У 2023 році він опублікував статтю зі звинуваченнями на сайті "Karenina", який належить громадській організації "Petersburger Dialog". Організація фінансувалася міністерствами Збройних Сил ФРН та рф та приватними підприємствами і фондами, проте останні 8 років фінансування поступово зменшувалося.



У 2023 році підписав петицію німецької парламентарки Сари Вагенкнехт, спрямовану на блокування поставок матеріально-технічної допомоги Україні.





Каде також очолював Міжнародний інститут з питань миру у Відні. Браун прагнув приховати відносини з ним, уникаючи згадок про участь Каде в ініціативі. Відтоді Браун входить до німецького пацифістичного руху.



Проросійську пропаганду ширить з 2014 року. Тоді організовував протестні акції проти політики уряду ФРН щодо росії, створив петицію з вимогою враховувати "безпекові інтереси" рф.



За останні 8 років Браун інтегрував маргінальні неонацистські сили у пацифістичний рух, через що між ним та лівими групами виник конфлікт. У цей період організовував акцію "Stop Ramstein", метою якої було закриття авіаційної бази США "Рамштайн" у Німеччині. Називав Революцію гідності "путчем", а окупацію Криму – реакцією на провокації НАТО.





Враховуючи біографії спікерів саміту можна з високою часткою вірогідності спрогнозувати, що саме говоритимуть там оратори. Камери російських телеканалів зніматимуть емоційні промови про провокації НАТО та США, про неповагу до росії, про заклик "до обох сторін" припинити кровопролиття, про необхідність захистити світ від ядерної війни тощо.

Говоритимуть й про припинення військової та матеріальної підтримки України як спосіб стишити "конфлікт". А участь на саміті громадян України та рф надасть російським інформаційним військам вагомий медіапривід, аби просувати наративи кремля про наявність в українському та західноєвропейському суспільстві запиту на проведення "мирних переговорів".

Немає ніяких підстав вважати, що цей захід матиме якийсь реальний вплив на європейське суспільство. А от над впливом на російське пропаганда попрацює.

Загалом, головна мета цього заходу – зняти хороші відеоматеріали для соловйова та скабєєвої.

Російські інформаційні війська почали активно просувати тезу про необхідність "врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом", що прямо вказує на військові поразки та значні втрати на полі бою. Їм потрібен контент, аби з агресора, терориста та організатора геноциду, депортацій та військових злочинів перетворити росію на пацифіста.

Але насправді намагання примусити Україну до "мирної риторики" буде цинічним продовженням військової агресії проти України.

Фактично росія руками своїх проксі-активістів намагатиметься сформувати цей порядок денний, використовуючи амбіції сивочолих ретрансляторів та агентуру.

Вона не просить пробачення – вона хоче перекласти частину своєї відповідальності за злочини проти України на саму Україну.

Не вийде.

А всіх цих "пацифістів" я запрошую в Бахмут – чудове місце для проведення самітів. Там можна обговорити з російською стороною будь-які високоінтелектуальні питання організації світоустрою.

Андрій Шаповалов, в. о. керівника Центру протидії дезінформації РНБО

