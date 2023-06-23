Суддів, що порушили присягу, варто позбавити високих "пенсій" за кошти громадян 

Судді Князєв і Тандир повернули на суспільний порядок денний питання суддівської безкарності та вседозволеності. Українці, які ціною власного здоров’я і життя захищають державу від російських окупантів, роздратовані новинами про те, що паралельно судді будують "бек-офіси" з продажу рішень чи, напившись, сміливо сідають за кермо і вбивають військових.

Якщо держава буде закривати очі на корупцію і безкарність у судовій гілці влади, громадяни можуть почати відновлювати справедливість у доступний їм спосіб.

Звісно, держава не зовсім бездіє, хоча деякі кроки даються парламентській більшості дуже важко. Судова реформа триває, на прозорих конкурсах було оновлено склад ВРП і ВККС, нарешті ліквідовано корупційну діру під назвою ОАСК.

Антикорупційні органи теж роблять свою роботу – і кейс викриття голови Верховного Суду на багатомільйонному хабарі продемонстрував її якість. Однак, системне очищення усієї судової гілки влади – а це близько 7000 суддів – потребує часу, розгляд складних корупційних справ може тривати роками, а покласти край несправедливості потрібно вже.

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Кардинально змінити ситуацію з корупцією і свавіллям у судах можна лише комплексом рішень. Серед них реальне посилення антикорупційної інфраструктури, упрозорення даних і процесів у судовій гілці влади, а також низка точкових законодавчих ініціатив, які, зокрема, позбавлять негідників у мантіях привілеїв, на які вони не заслуговують.

Нещодавно стало відомо, що сумновідомий суддя вже ліквідованого ОАСКу Євгеній Аблов подав до Вищої ради правосуддя заяву з вимогою відпустити його у почесну відставку. Попри те, що ОАСКу вже не існує з середини грудня 2022 року, Аблов і інші 48 суддів ОАСК на чолі з Вовком, на жаль, досі є українськими суддями, хоч і без можливості відправляти правосуддя.

За законом позбавити суддю мантії може або Вища рада правосуддя після розгляду наявних дисциплінарних скарг на суддю, або у результаті провалу суддею кваліфікаційного оцінювання у ВККС.

Розглядати дисциплінарні скарги оновлена ВРП поки що не може: парламент має ухвалити якісний законопроект про відбір служби дисциплінарних інспекторів. Оскільки ВККС було створено лише 1 червня 2023 року, для старту їх роботи з оцінювання профпридатності суддів потрібно трохи часу на підготовчі процедури.

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Суддя Аблов вирішив скористатись ситуацією і втекти від відповідальності за свої справи у відставку з довічною суддівською винагородою – десь приблизно у сто тисяч гривень на місяць із наших із вами кишень. А відповідати йому є за що.

НАБУ і САП підозрює Аблова разом із колишнім головою ОАСК Павлом Вовком та низкою інших суддів у захопленні державної влади та перешкоджанні роботі попередньої ВККС. Справа наразі слухається у ВАКС, проте фігуранти роблять усе можливе для затягування судового процесу.

На Аблова у Вищій раді правосуддя є низка скарг щодо порушення ним присяги судді. Саме Аблов своїм рішенням санкціонував зачистку "беркутом" Євромайдану у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року. Також Аблов допоміг "відмазати" від відповідальності сина колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у корупційній справі "рюкзаків". У різний час він "допомагав" уникнути відповідальності за корупцію Роману Насірову (він зараз у СІЗО), постановив стягнути з "Приватбанку" 1 мільярд гривень на користь Суркісів (це рішення потім скасував Верховний Суд), зупинив перейменування УПЦ МП у РПЦ тощо.

Окрім цього, суддя не може пояснити походження своїх численних статків. І тепер, коли ОАСК ліквідовано, Аблов усвідомив, що на незалежному кваліфоцінюванні у нього немає шансів лишитись суддею, і тому ухвалив рішення непомітно втекти у перехідний період судової реформи.

Зробити аналогічно вирішила і колишня колега Аблова по ОАСКу суддя Альона Мазур. Суддя допомогла Аблову винести уже відоме рішення на користь Суркісів, допомагала Павлу Вовку незаконно звільнити члена попередньої ВККС Станіслава Щотку, щоби Вовк міг "поставити" на його місце свого кандидата. Крім того, саме суддя Мазур усупереч Конституції легалізувала повторне призначення у ВРП адвокатів Євгена Маловацького і Павла "Велика риба" Гречківського.

Суддів Мазур, Аблова і Вовка об’єднує те, що у 2019 році разом з 27 колегами з ОАСК вони раптово масово захворіли в один і той же день, двічі зірвавши заплановане для них кваліфікаційне оцінювання. І тепер, з цим послужним списком і попри дисциплінарні скарги Аблов і Мазур вирішили піти на пенсію і щомісяця довічно отримувати з бюджету кругленьку суму.

Чинна оновлена ВРП проявила позицію і, імовірно врахувавши наявність дисциплінарних скарг на Аблова, уже двічі переносила розгляд питання про його відставку. Аблов не забарився із відповіддю – подав позов до Верховного Суду з метою змусти ВРП розглянути його відставку і сплатити йому 45 000 гривень моральної шкоди.

Очевидно, відправляти таких суддів у відставку і комфортне державне забезпечення абсолютно суперечить поняттю справедливості. Щоби надати Вищій раді правосуддя чітко артикульоване повноваження залишати без розгляду заяви про відставку від суддів, рішення у дисциплінарних справах щодо яких ще не ухвалено, ми з колегами зареєстрували законопроєкт №9343.

Якщо ВРП виправдає суддю у всіх дисциплінарних провадженнях – розгляд питання про відставку розблоковується. У разі, якщо суддя є ще і підозрюваним в умисному злочині, зокрема корупції, ВРП зможе відправити його у відставку, заморозивши усі виплати від держави.

Якщо суддю зрештою виправдають – держава буде зобов’язана виплатити йому всі належні кошти. Якщо ж суддю визнають винним – жодної копійки від держави він не отримає.

Сподіваюсь, наша ініціатива буде підтримана на засіданні РНБО, присвяченому, зокрема, питанню "подолання проявів корупції у системі правосуддя", і щонайшвидше винесена на розгляд парламентської сесійної зали.

Оновлена Вища рада правосудля має негайно отримати законодавчо закріплений інструмент впливу на недоброчесних суддів, які намагаються обвести державу навколо пальця. Судді-хабарники і злочинці мають бути позбавлені привілеїв, якими їх наділило суспільство. Це справедливо.

Ярослав Юрчишин

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